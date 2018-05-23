Несколько слов о новых министрах

Концептуал СМИ Никита Кричевский о назначениях в правительстве

Вставлю и я свои 5 копеек в обсуждение представленного правительства. О знакомых персонажах говорить не стану, мы и так о них все последние годы (в основном, недобрым словом) вспоминаем, скажу о новых.



Во-первых, импонирует назначение министром сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Кто-то скажет, непотизм, династийность, а я скажу – ответственность. Позвольте, я не буду раскрывать все тайны, а ограничусь лишь одним соображением – для Дмитрия Николаевича крайне важно не подвести тех, кто его рекомендовал, прежде всего, конечно, отца. Ну и оправдать доверие, естественно.



Работа предстоит нелегкая (к примеру, нам ли не знать, кто на самом деле контролирует главного аграрного производителя страны компанию «Мираторг», получающую до 94% всех субсидий), тем интереснее, насколько эффективно он с поставленными задачами справится. А в том, что справится, лично у меня сомнений нет никаких – успешная работа в Россельхозбанке тому подтверждение (я знаю, о чем говорю). К тому же его непосредственный начальник – мудрый вице-премьер Алексей Гордеев, человек, с которым я знаком лично, и которого безмерно уважаю.



Оптимизм сейчас возвращается и к нашим многострадальным рыбакам, к тем, кто оказался под угрозой очередной смены правил игры в отрасли и возвращения к коррупционным квотным аукционам. Кстати, именно Алексей Гордеев некогда переломил хребет тем практикам, не побоялся.



Во-вторых, не меньший энтузиазм вызывает назначение министром науки и высшего образования Михаила Котюкова. Это тот человек, который смог пресечь бесконтрольное расходование бюджетных средств в российских научных институтах, за что получил цистерны помоев. Удивительное дело: мы возмущаемся беспределом академиков, жирующих за наш счет и передающих «вотчины» по наследству деткам, но когда всплывает имя человека, положившего этому конец, дружно начинаем кричать – ату его, ату!



Помнится, несколько лет назад Руслан Гринберг, жулик, возглавлявший Институт экономики РАН, жаловался мне и Владиславу Иноземцеву, что Котюков в сердцах сказал, будто 90% всех научных трудов академических гуманитариев можно смело отправлять в корзину. Мы, конечно, для вида покивали, но про себя подумали (а потом сверили наши мысли), что пожалел их Котюков, пожалел. Минимум, 95%, а то и больше.



В-третьих, радостно, что в правительство наконец-то пришли люди, прежде возглавлявшие территориальные администрации. Уж они-то как никто другой знают, чего ждет провинция и что нужно делать.



Получится ли у них? Посмотрим.

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Антискрепа, Кричевский Н.А.

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