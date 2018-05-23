Главная » Мировоззрение, Политика

Несколько слов о новых министрах

16:17. 23 мая 2018 Просмотров - 58 Один комментарий Опубликовал:

Никита Кричевский о назначениях в правительстве

I605_________

Вставлю и я свои 5 копеек в обсуждение представленного правительства. О знакомых персонажах говорить не стану, мы и так о них все последние годы (в основном, недобрым словом) вспоминаем, скажу о новых.

Во-первых, импонирует назначение министром сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Кто-то скажет, непотизм, династийность, а я скажу – ответственность. Позвольте, я не буду раскрывать все тайны, а ограничусь лишь одним соображением – для Дмитрия Николаевича крайне важно не подвести тех, кто его рекомендовал, прежде всего, конечно, отца. Ну и оправдать доверие, естественно.

Работа предстоит нелегкая (к примеру, нам ли не знать, кто на самом деле контролирует главного аграрного производителя страны компанию «Мираторг», получающую до 94% всех субсидий), тем интереснее, насколько эффективно он с поставленными задачами справится. А в том, что справится, лично у меня сомнений нет никаких – успешная работа в Россельхозбанке тому подтверждение (я знаю, о чем говорю). К тому же его непосредственный начальник – мудрый вице-премьер Алексей Гордеев, человек, с которым я знаком лично, и которого безмерно уважаю.

Оптимизм сейчас возвращается и к нашим многострадальным рыбакам, к тем, кто оказался под угрозой очередной смены правил игры в отрасли и возвращения к коррупционным квотным аукционам. Кстати, именно Алексей Гордеев некогда переломил хребет тем практикам, не побоялся.

Во-вторых, не меньший энтузиазм вызывает назначение министром науки и высшего образования Михаила Котюкова. Это тот человек, который смог пресечь бесконтрольное расходование бюджетных средств в российских научных институтах, за что получил цистерны помоев. Удивительное дело: мы возмущаемся беспределом академиков, жирующих за наш счет и передающих «вотчины» по наследству деткам, но когда всплывает имя человека, положившего этому конец, дружно начинаем кричать – ату его, ату!

Помнится, несколько лет назад Руслан Гринберг, жулик, возглавлявший Институт экономики РАН, жаловался мне и Владиславу Иноземцеву, что Котюков в сердцах сказал, будто 90% всех научных трудов академических гуманитариев можно смело отправлять в корзину. Мы, конечно, для вида покивали, но про себя подумали (а потом сверили наши мысли), что пожалел их Котюков, пожалел. Минимум, 95%, а то и больше.

В-третьих, радостно, что в правительство наконец-то пришли люди, прежде возглавлявшие территориальные администрации. Уж они-то как никто другой знают, чего ждет провинция и что нужно делать.

Получится ли у них? Посмотрим.

==========================================================================

Рекомендуем:

Антискрепа, Кричевский Н.А.

==========================================================================


Персональный блог Никиты Кричевского

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Западники-либералы сильно возненавидели нового министра образования
...Фурсенко стремительно деградировало. Так, несколько лет назад международная Организация ... Он искренне и заразительно хохотал несколько минут, после чего произнёс:... разрушительных идей...Словом, либералам есть отчего ненавидеть нового министра, которого они...
Несколько слов о новых министрах
... недобрым словом) вспоминаем, скажу о новых.Во-первых, импонирует назначение министром сельского ...не меньший энтузиазм вызывает назначение министром науки и высшего образования Михаила... – ату его, ату!Помнится, несколько лет назад Руслан Гринберг, жулик...
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2016
...госпошлины», — обосновали тарифы в нескольких конторах-посредниках. В миграционной службе... проекта «Схемы» решили перепроверить слова нового министра. Они направили ряд запросов и... страны. Сидеть на нескольких стульях, молиться нескольким богам, имея в ...
Свечной заводик для Грефа
... и правительство принимают по несколько тысяч страниц регламентирующих документов,... перед Грефом и показался новому министру чиновником с недостаточно гибким ... использованием сетевого планирования. Одним словом, мы дополнительно создавали определённый ...
Все - Адреса, Факты, Схемы Мирового правительства ("Николаитов" как Стравливающих - поработителей, завоевателей, скупщиков, ... народов - Новый завет, Откровение от Иоанна) - и ВЫХОДЫ из Них С-Начала России - Пойдём?!..
... полномочия Короны широки. Назначение министров, тайных советников, членов исполнительных...США. США, по его словам, стремительно превращаются в фашистское ...неожиданно оказываются массово экипированы новейшими iPhone (стоящими несколько тысяч) с проплаченным ...
Зарплата Сталина - это шок для современной власти!
...являлся... Самым высокооплачиваемым министром на тот момент являлся министр без портфеля Абызов...трудностей.» ВЦИОМ: россияне готовы к новому «раскулачиванию» Россияне поддерживают идею ...кто либо другой. Добавлю еще несколько слов о Сталине самого ярого его...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>