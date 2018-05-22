Новости Украины и Новороссии 22 мая 2018

Депопуляция украинцев проходит рекордными темпами.

Эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовали новый прогноз относительно динамики сокращения населения Украины.

Как ожидается, оно будет уменьшаться рекордными темпами — и к 2050 году численность населения страны, в самом лучшем случае, составит чуть более 36 миллионов человек.

Если учесть, что в последний год существования Советского Союза на территории бывшей УССР проживало почти 52 миллиона жителей, можно спрогнозировать — Украина потеряет за полвека рыночной независимости около 16 миллионов человек, что эквивалентно населению крупной европейской страны.

И эта чудовищная депопуляция превышает по своим масштабам многие трагические события ХХ века, которые официально признаны в мировом сообществе геноцидом. При том, нужно уточнить, что ООН рассчитывают население Украины, включая в него жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.

«Масштабы депопуляции настолько кошмарны, что никто не хочет проводить перепись. В 1989 году нас было 52 миллиона, плюс 3 миллиона иммигрантов. Итого — 55. Сейчас, по официальным данным, нас 44 миллиона. При этом 7 миллионов зарегистрированы за рубежом. 44–7 = 37.

А еще отнимаем Крым — 2,5 млн, ОРДЛО — 3,5. Получаем 31. Из этой цифры отнимаем приблизительную цифру уехавших в РФ и неучтенных за рубежом. Получается где-то 29. В Польше — 42.

По сути, Украина — опустевшая территория, в которой основное население живет в городах-миллионниках и вдоль западной границы. Украинцы вполне могут повторить судьбу стремительно исчезающих прибалтов. Нации, как и виды — вымирают», — пишет бывший руководитель пресс-службы Службы безопасности Украины, националистический журналист Станислав Речинский.

Прогрессирующее вымирание страны действительно происходит за счет сельской провинции — несмотря на известные предсказания, согласно которым Украине прочат светлое будущее «аграрной сверхдержавы». Увы, но в реальности сельская периферия хронически страдает от безработицы и разрушения социальной инфраструктуры. Оставаться в провинции просто незачем.

Реформы уже привели к ликвидации сельских школ, на очереди райцентровские больницы, местный бизнес стагнирует из-за низкой покупательной способности местного населения, а более-менее успешные агрофирмы вынуждены в буквальном смысле бороться за сохранение своего урожая, отбивая его от вооруженных рейдеров из числа «ветеранов АТО».

Как результат, к середине нынешнего века в городах будет проживать около 78% всего населения страны. К этому времени на Украине останется всего лишь 3 города-миллионника — Киев, Харьков и Одесса. Хотя, по мнению других экспертов, город у моря тоже может потерять статус миллионного мегаполиса — вслед за лишившимся его в прошлом году Днепропетровском.

Данные демографического анализа ООН никак нельзя списать на российскую пропаганду — тем более, что их полностью подтверждают исследования украинских социологов.

«На протяжении января–марта 2018 года численность населения уменьшилась на 64,4 тыс. человек», — говорится в опубликованном вчера заявлении Госкомстата.

Эти данные говорят о том, что темпы депопуляции побили прошлогодний рекорд, когда страна потеряла за полгода 117,5 тысяч украинцев. При этом, превышение числа умерших над числом новорожденных остается в Украине одним из самых высоких в мире, наряду с самыми бедными и опасными странами: на 100 умерших украинцев сейчас приходится только 55 рожденных.

Главной причиной низкой рождаемости тоже является бедность — люди все реже заводят детей, потому что не уверены в том, что смогут поставить их на ноги, обеспечив образование, доступ к медицинским услугам. Не говоря уже о дороговизне, коммунальных поборах, постоянной нестабильности и растущем уровне криминала, которые также не особенно мотивируют украинцев на ответственные шаги по продолжению своего рода.

Однако, главной причиной сокращения населения по-прежнему является трудовая миграция. Количество украинских заробитчан не поддается учету — по мнению социологов, оно может достигать 7–9 миллионов человек. В течение 2017 года Государственная служба статистики Украины насчитала около 10 млн разовых выездов украинцев в Польшу, 4,3 млн выездов в Россию и 3,1 млн выездов в Венгрию.

Известно, что только Польша официально зафиксировала у себя около 2 миллионов работающих украинских граждан. При этом, отток трудоспособного населения постоянно усиливается: «по данным ООН, украинцев каждый час становится на 80 человек меньше», — констатировал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Согласно данным Института демографии и социальных исследований, 65% украинцев в наиболее трудоспособном возрасте от 14 до 35 лет открыто признаются в желании покинуть страну и уехать жить за рубеж — а специалисты института безрадостно прогнозируют, что в следующие 45 лет население Украины сократится в результате миграции минимум на 10 миллионов человек.

Стоит отметить, что это самые оптимистические прогнозы — поскольку результаты еще одного соцопроса, проведенного общественной организацией «Движение за справедливость», свидетельствуют о том, что из Украины хотят уехать 81% молодых украинцев в возрасте от 18 до 28 лет.

Вплоть до последнего времени официальный Киев приветствовал растущие объемы трудовой миграции. На Банковой и Грушевского открыто радовались валютным перечислениям из-за границы, и полагали, что отток безработной молодежи поможет понизить социальное напряжение внутри страны — согласно принципу «после нас хоть потоп».

Фактически государство выступало промоутером миграционных процессов, называя их одним из главных достижений безвизового режима с ЕС. А на одном из центральных украинских телеканалов до сих пор идет телешоу, которое учит нас обманывать европейские законы, и рассказывает, как просто устроиться на европейскую работу по сбору средиземноморских ракушек или апельсинов.

Однако, в последнее время украинские политики начали бить тревогу по поводу растущих потерь трудоспособного населения. Так, первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская прямо признала, что число украинских трудовых мигрантов будет расти — что, по ее словам, «угрожает экономической безопасности государства».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении сократить число украинских трудовых мигрантов в России, где, по его собственным словам, трудится каждый двенадцатый украинец.

«Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определённые идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», — сообщил глава украинского МИД.

Наконец, на днях о проблеме высказался премьер-министр Владимир Гройсман — в своем «Твиттере» он написал о том, что украинские центры занятости должны мотивировать украинцев возвращаться на родину. Хотя почему-то не написал о том, за счет чего планируется реализовать этот глобальный камбек.

Между тем, важно понимать: массовая депопуляция населения — не просто предлог для того, чтобы патетически погоревать о вымирании украинцев, как это делает сейчас множество патриотических публицистов. Это серьезная социально-экономическая проблема, которая встанет в полный рост уже через несколько лет, вне зависимости от того, кто будет осуществлять в будущем управление Украиной.

В стране будет банально не хватать рабочих рук — не только для экономического развития, но даже для элементарного поддержания существующего производства и инфраструктуры. Не говоря уже о том, что новое поколение украинцев окажется малообразованным, и в основном будет занято низкоквалифицированным трудом, усугубляя отставание от соседних стран.

Все это с неизбежностью приведет к проблемам с наполнением бюджета, к невыплате пенсий и дальнейшей деградации общества. Именно об этой угрозе нужно говорить и думать сегодня — когда нас с каждым днем становится все меньше и меньше.

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Андрей Манчук

Украина.ру