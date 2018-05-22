Новости Украины и Новороссии 22 мая 2018
- 09:59 Москва выдаст Киеву министра культуры ДНР.
- 07:19 Адвокаты идут на “Миротворец”.
- 06:28 Мосийчук рассказал, что случится с Крымским мостом (ВИДЕО).
- 05:30 У Киева осталось мало времени: Венгрия выпустила меморандум о Закарпатье.
- 05:00 Хуже, чем геноцид: чем обернется галопирующая депопуляция для Украины.
- 01:00 На Украине арестовали ещё одно российское судно.
- 00:02 «Грантоеды издеваются!»: На карте Украины в Черновцах нарисовали два Крыма (ФОТО).
Москва выдаст Киеву министра культуры ДНР
Наталья Воронина была первым министром культуры ДНР, но из-за серьёзной болезни оставила высокий пост и часто выезжала в Россию на лечение. Находясь в Адлере, где она проходила длительное медицинское обследование, она не смогла пролонгировать действие миграционной карты – и при выезде, 19 мая, её задержали российские пограничники. И препроводили в СИЗО. Суд первой инстанции принял решение о депортации Натальи Ворониной, но не в ДНР, что было бы логично, а на Украину. Фактически, на погибель.
Об угрозе депортации Ворониной сообщил бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв – по его данным, суд первой инстанции проигнорировал важные факты, касающиеся состояния здоровья Натальи Ворониной, а также её фактического места проживания – бывший министр культуры ДНР живёт в Донецке, вместе с престарелой матерью и тяжелобольной сестрой (у которой диагностировано онкологическое заболевание). Почему судья Юрий Филонов решил, что Воронину следует депортировать на Украину, а не в ДНР – загадка. Но решение вынесено.
Следует напомнить, что российские и белорусские суды уже принимали решения о депортации на Украину жителей народных республик – и оба известных нашему изданию случая заканчивались гибелью депортированных. В феврале в киевском застенке была зверски замучена активистка «Русской весны» Марина Меньшикова (власти объявили, что она, якобы, повесилась в камере), которую выдал на Украину судья Ленинского райсуда Крыма Сергей Красиков. А в мае прошлого года в днепропетровском СИЗО был замучен (и тоже, как и Меньшикова, официально назван самоубийцей) активист Олег Нетребко. Не исключено, что Ворониной уготована та же судьба, что и Марине Меньшиковой. «Скорее всего, она будет схвачена СБУ с дальнейшими ужасными последствиями, если её до этого не убьют», – сообщил Олег Царёв.
Более, чем странно, что российские суды принимают решения о выдворении жителей ДНР на Украину, причём не простых жителей, а тех, кто «засветился» в событиях «Русской весны». Создаётся впечатление, что делается это вовсе не случайно. Надеемся, что в Комитете Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками не останутся равнодушными к судьбе Натальи Ворониной. А ещё лучше, если бы подобную практику прекратили законодательно – скажем, внесли поправку в закон от 21 декабря 2013 года.
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Адвокаты идут на “Миротворец”
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Мосийчук рассказал, что случится с Крымским мостом (ВИДЕО)
Мост через Керченский пролив будет уничтожен Мосийчуком в том случае, если он станет министром обороны.
Такое заявление ближайший соратник Олега Ляшко сделал в эфире украинского телевидения, отвечая на вопросы пропагандиста Дмитрия Гордона.
Сперва «радикал» отказывался озвучивать «технические детали уничтожения» в прямом эфире, потом пустился в объяснения о том, что мост, дескать, является вражеской инфраструктурой.
«Он соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект», — пояснил Мосийчук, добавив, что «любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт».
На прямой вопрос Гордона о том, будет ли Мосийчук лично уничтожать мост, последний ответил, что непременно сделает это как только займёт пост министра обороны «Незалежной».
«А партизанскими способами, стало быть, нет?» — разочарованно уточнил Гордон.
«Без комментариев», — поспешил смущённо ответить Мосийчук, радуясь, что скользкую тему всё же удалось закрыть.
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У Киева осталось мало времени: Венгрия выпустила меморандум о Закарпатье
Новое правительство Венгрии во главе с переизбранным премьер-министром Виктором Орбаном приняло знаковый и очень важный для Украины меморандум.
Будапешт на высшем уровне обязался любыми способами защищать венгров, проживающих в Закарпатье. «Меморандум о защите закарпатских венгров» был принят на первом заседании обновлённого правительства Венгрии. Об этом сообщает новостной сайт Закарпатья, ссылаясь на заявление пресс-секретаря венгерского министра.
Документ был разослан всем без исключения лидерам государств-членов Североатлантического альянса и Генсеку организации.
Будапешт в своём меморандуме особо подчеркнул, что законодательные инсинуации Киева напрямую угрожают безопасности и благополучию этнических венгров Закарпатья.
Также венгерское правительство в очередной раз напоминает партнёрам по Евросоюзу о том, что киевские чиновники грубо нарушили международное право своим законопроектом «Об образовании».
По сути, Будапешт официально опубликовал послание тому же Североатлантическому альянсу, в котором обязался любой ценой защитить своих соотечественников, а по большей части и подданных (не забываем о двойном гражданстве и раздаче венгерских паспортов).
Для Европы это лишь предупреждение.
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Для Киева этот меморандум может стать приговором, ибо Венгрия вручила себе же карт-бланш на любые действия, направленные на защиту этнических венгров, вплоть до организации процесса самоопределения и отделения региона.
Киевские чиновники и дипломаты не слышат прямых и незамысловатых угроз, звучащих «за соседней стенкой», а ведь венгры произносят их с каждым разом всё громче и громче.
Меморандумом Будапешт разрешил себе вмешиваться во внутренние дела Украины в случае возникновения опасности для своих соотечественников.
А угроза присутствует последние 4 года — украинские радикалы неистовствуют, нападают на венгерских общественников и устраивают отвратные националистические шабаши чуть ли не ввиду границы, бросая вызов соседям. И безотчётно нарываясь на крупные неприятности.
Венгрия же ждала своего часа, и он, по всей видимости, наконец, настал. Ещё совсем недавно Орбан с соратниками более или менее аккуратно проталкивали идею мирного отделения части Закарпатской области в виде венгерской автономии. Киев своей неуёмной агрессией и глупостью свёл на нет все попытки соседей решить вопрос дипломатично.
С сентября 2017 года, когда киевские чиновники приняли скандальный закон, действительно притесняющий права национальных меньшинств, Будапешт неоднократно слал сигналы в Киев, попутно дублируя их для всех партнёров по Евросоюзу. Украинский политикум не услышал ни одного китайского предупреждения и нарвался на жёсткий вариант решения закарпатского вопроса.
Орбан же ждал только своего переизбрания и в первый же день, как видим, взял быка за рога. У Киева осталось очень мало времени для того, чтобы предпринять какие-либо контрмеры, да этим никто и не занимается толком.
Тем временем Закарпатье плавно уплывает на историческую родину. Первый документ, это подтверждающий, уже увидел свет.
Осталось только дождаться очередного взрыва агрессии на почве национализма со стороны украинских неформалов, и Венгрия пойдёт в наступление. А всплеск этот обязательно произойдёт. Будапешт тоже не лыком шит в вопросе эффективных и тактичных провокаций.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Хуже, чем геноцид: чем обернется галопирующая депопуляция для Украины
Депопуляция украинцев проходит рекордными темпами.
Эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовали новый прогноз относительно динамики сокращения населения Украины.
Как ожидается, оно будет уменьшаться рекордными темпами — и к 2050 году численность населения страны, в самом лучшем случае, составит чуть более 36 миллионов человек.
Если учесть, что в последний год существования Советского Союза на территории бывшей УССР проживало почти 52 миллиона жителей, можно спрогнозировать — Украина потеряет за полвека рыночной независимости около 16 миллионов человек, что эквивалентно населению крупной европейской страны.
И эта чудовищная депопуляция превышает по своим масштабам многие трагические события ХХ века, которые официально признаны в мировом сообществе геноцидом. При том, нужно уточнить, что ООН рассчитывают население Украины, включая в него жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
«Масштабы депопуляции настолько кошмарны, что никто не хочет проводить перепись. В 1989 году нас было 52 миллиона, плюс 3 миллиона иммигрантов. Итого — 55. Сейчас, по официальным данным, нас 44 миллиона. При этом 7 миллионов зарегистрированы за рубежом. 44–7 = 37.
А еще отнимаем Крым — 2,5 млн, ОРДЛО — 3,5. Получаем 31. Из этой цифры отнимаем приблизительную цифру уехавших в РФ и неучтенных за рубежом. Получается где-то 29. В Польше — 42.
По сути, Украина — опустевшая территория, в которой основное население живет в городах-миллионниках и вдоль западной границы. Украинцы вполне могут повторить судьбу стремительно исчезающих прибалтов. Нации, как и виды — вымирают», — пишет бывший руководитель пресс-службы Службы безопасности Украины, националистический журналист Станислав Речинский.
Прогрессирующее вымирание страны действительно происходит за счет сельской провинции — несмотря на известные предсказания, согласно которым Украине прочат светлое будущее «аграрной сверхдержавы». Увы, но в реальности сельская периферия хронически страдает от безработицы и разрушения социальной инфраструктуры. Оставаться в провинции просто незачем.
Реформы уже привели к ликвидации сельских школ, на очереди райцентровские больницы, местный бизнес стагнирует из-за низкой покупательной способности местного населения, а более-менее успешные агрофирмы вынуждены в буквальном смысле бороться за сохранение своего урожая, отбивая его от вооруженных рейдеров из числа «ветеранов АТО».
Как результат, к середине нынешнего века в городах будет проживать около 78% всего населения страны. К этому времени на Украине останется всего лишь 3 города-миллионника — Киев, Харьков и Одесса. Хотя, по мнению других экспертов, город у моря тоже может потерять статус миллионного мегаполиса — вслед за лишившимся его в прошлом году Днепропетровском.
Данные демографического анализа ООН никак нельзя списать на российскую пропаганду — тем более, что их полностью подтверждают исследования украинских социологов.
«На протяжении января–марта 2018 года численность населения уменьшилась на 64,4 тыс. человек», — говорится в опубликованном вчера заявлении Госкомстата.
Эти данные говорят о том, что темпы депопуляции побили прошлогодний рекорд, когда страна потеряла за полгода 117,5 тысяч украинцев. При этом, превышение числа умерших над числом новорожденных остается в Украине одним из самых высоких в мире, наряду с самыми бедными и опасными странами: на 100 умерших украинцев сейчас приходится только 55 рожденных.
Главной причиной низкой рождаемости тоже является бедность — люди все реже заводят детей, потому что не уверены в том, что смогут поставить их на ноги, обеспечив образование, доступ к медицинским услугам. Не говоря уже о дороговизне, коммунальных поборах, постоянной нестабильности и растущем уровне криминала, которые также не особенно мотивируют украинцев на ответственные шаги по продолжению своего рода.
Однако, главной причиной сокращения населения по-прежнему является трудовая миграция. Количество украинских заробитчан не поддается учету — по мнению социологов, оно может достигать 7–9 миллионов человек. В течение 2017 года Государственная служба статистики Украины насчитала около 10 млн разовых выездов украинцев в Польшу, 4,3 млн выездов в Россию и 3,1 млн выездов в Венгрию.
Известно, что только Польша официально зафиксировала у себя около 2 миллионов работающих украинских граждан. При этом, отток трудоспособного населения постоянно усиливается: «по данным ООН, украинцев каждый час становится на 80 человек меньше», — констатировал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Согласно данным Института демографии и социальных исследований, 65% украинцев в наиболее трудоспособном возрасте от 14 до 35 лет открыто признаются в желании покинуть страну и уехать жить за рубеж — а специалисты института безрадостно прогнозируют, что в следующие 45 лет население Украины сократится в результате миграции минимум на 10 миллионов человек.
Стоит отметить, что это самые оптимистические прогнозы — поскольку результаты еще одного соцопроса, проведенного общественной организацией «Движение за справедливость», свидетельствуют о том, что из Украины хотят уехать 81% молодых украинцев в возрасте от 18 до 28 лет.
Вплоть до последнего времени официальный Киев приветствовал растущие объемы трудовой миграции. На Банковой и Грушевского открыто радовались валютным перечислениям из-за границы, и полагали, что отток безработной молодежи поможет понизить социальное напряжение внутри страны — согласно принципу «после нас хоть потоп».
Фактически государство выступало промоутером миграционных процессов, называя их одним из главных достижений безвизового режима с ЕС. А на одном из центральных украинских телеканалов до сих пор идет телешоу, которое учит нас обманывать европейские законы, и рассказывает, как просто устроиться на европейскую работу по сбору средиземноморских ракушек или апельсинов.
Однако, в последнее время украинские политики начали бить тревогу по поводу растущих потерь трудоспособного населения. Так, первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская прямо признала, что число украинских трудовых мигрантов будет расти — что, по ее словам, «угрожает экономической безопасности государства».
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении сократить число украинских трудовых мигрантов в России, где, по его собственным словам, трудится каждый двенадцатый украинец.
«Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определённые идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», — сообщил глава украинского МИД.
Наконец, на днях о проблеме высказался премьер-министр Владимир Гройсман — в своем «Твиттере» он написал о том, что украинские центры занятости должны мотивировать украинцев возвращаться на родину. Хотя почему-то не написал о том, за счет чего планируется реализовать этот глобальный камбек.
Между тем, важно понимать: массовая депопуляция населения — не просто предлог для того, чтобы патетически погоревать о вымирании украинцев, как это делает сейчас множество патриотических публицистов. Это серьезная социально-экономическая проблема, которая встанет в полный рост уже через несколько лет, вне зависимости от того, кто будет осуществлять в будущем управление Украиной.
В стране будет банально не хватать рабочих рук — не только для экономического развития, но даже для элементарного поддержания существующего производства и инфраструктуры. Не говоря уже о том, что новое поколение украинцев окажется малообразованным, и в основном будет занято низкоквалифицированным трудом, усугубляя отставание от соседних стран.
Все это с неизбежностью приведет к проблемам с наполнением бюджета, к невыплате пенсий и дальнейшей деградации общества. Именно об этой угрозе нужно говорить и думать сегодня — когда нас с каждым днем становится все меньше и меньше.
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Андрей Манчук
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На Украине арестовали ещё одно российское судно
На Украине арестовано российское судно-земснаряд «Печора». Основанием для ареста стала якобы незаконная добыча песка возле Крыма.
Об этом говорится в сообщении так называемой «прокуратуры автономной республики Крым».
Отмечается, что арест наложен «с целью обеспечения возмещения причинённого государству (Украине) ущерба».
«За период с середины мая 2015 зафиксировано более 300 заходов указанного судна-земснаряда в порты временно оккупированной территории Украины после вероятной загрузки песком в районе незаконной добычи.
В результате противоправных действий предварительный ущерб только за счет незаконной экономической деятельности судна, не считая ущерба, причиненного биосфере заповедника, за период наблюдения составил более 250 000 000 гривен», — отмечается в сообщении.
Напомним, в марте на Украине суд арестовал захваченное украинскими пограничниками российское судно «Норд».
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«Грантоеды издеваются!»: На карте Украины в Черновцах нарисовали два Крыма (ФОТО)
Во время празднования Дней Европы на официальном мероприятии в Черновцах установили необычную карту.
На неё обратил внимание местный журналист Василий Забродский.
«Кажется, Каспруковские (Алексей Каспрук — мэр Черновцов, — прим. РВ) грантоеды совсем перестарались? На их картах аж два Крыма. Или, может, это они так подъе***? Может, СБУ поинтересуется у Леши, кто из его окружения издевается?» — написал он на своей странице в соцсети.
Один полуостров «художники» нарисовали там, где он и должен быть, а другой отнесли к границам Румынии.
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