Стиль российской дипломатии – жесткий, обвинительный, ни в коем случае не оправдательный
В субботу 19 мая 2018 года прямо в центре Петербурга состоялось общение с жителями города. Вопросы, как всегда, были острые и актуальные!
Хронометраж:
00:00:00 – Вступительное слово. Как СМИ влияют на общество
00:03:32 – Такое впечатление, что Скрипаля отравили шавермой
00:08:30 – Об отношении населения к Д.А. Медведеву
00:14:00 – Глава государства должен иметь авторитет в стране
00:18:40 – Почему Сирия не отвечает американцам
00:22:57 – О телепрограммах и ток-шоу
00:28:43 – Как сократить расстояние между властью и народом
00:35:29 – О ситуации в Казахстане и Армении
00:41:58 – Кто сегодня наши герои
00:44:23 – Украина. Друг или враг?
00:48:30 – Политик должен быть готов к риску для жизни
00:51:20 – О кандидатах в президенты
00:59:00 – Пришло ли время менять правительство и Конституцию
01:05:12 – О реформе судебной системы
Источник: nstarikov.ru
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Дальше “жесткой” говорильни дело не идет; нужны жесткие действия!