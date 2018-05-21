Стиль российской дипломатии – жесткий, обвинительный, ни в коем случае не оправдательный

В субботу 19 мая 2018 года прямо в центре Петербурга состоялось общение с жителями города. Вопросы, как всегда, были острые и актуальные!

Хронометраж:

00:00:00 – Вступительное слово. Как СМИ влияют на общество

00:03:32 – Такое впечатление, что Скрипаля отравили шавермой

00:08:30 – Об отношении населения к Д.А. Медведеву

00:14:00 – Глава государства должен иметь авторитет в стране

00:18:40 – Почему Сирия не отвечает американцам

00:22:57 – О телепрограммах и ток-шоу

00:28:43 – Как сократить расстояние между властью и народом

00:35:29 – О ситуации в Казахстане и Армении

00:41:58 – Кто сегодня наши герои

00:44:23 – Украина. Друг или враг?

00:48:30 – Политик должен быть готов к риску для жизни

00:51:20 – О кандидатах в президенты

00:59:00 – Пришло ли время менять правительство и Конституцию

01:05:12 – О реформе судебной системы

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Источник: nstarikov.ru