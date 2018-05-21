Решимость Путина

Уголовное наказание за потворство санкциям Запада будет принято

Судьба резонансного законопроекта о лишении свободы за соблюдение антироссийских санкций на территории страны оказалась непростой. В схватке за свои интересы столкнулись представители крупного бизнеса и политики-законотворцы

Если к первым вопросов уже не возникает, то вторые, как оказалось, весьма внушаемы на фоне неустойчивости собственной позиции. Накануне второго чтения законопроект об уголовной и административной ответственности был перенесен на неопределенный срок. Напомним, согласно разработанному парламентариями документу, наказание предусматривалось в виде штрафов (до 600 млн рублей) и лишении свободы (до четырех лет) как для юридических лиц, так и для обычных граждан России.

Говоря об исполнении воли США, авторы инициативы подразумевают отказ работать с подпавшими под санкциями компаниями, а также "совершение гражданином России умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер".

Ранее эксперты пояснили "Царьграду", о какой подрывной деятельности со стороны физических лиц идет речь. В частности, нельзя распространять антироссийскую идеологию в публичном пространстве - имеются в виду общественные деятели, чиновники, которые являются представителями нашей страны, и чей авторитет признается в обществе

Поскольку эта контрсанкционная инициатива выглядела расплывчатой и вызвала много вопросов, мнения общественности по поводу необходимости введения уголовного наказания разделились. И именно это позволило блюстителям интересов большого бизнеса законопроект "притормозить", а Госдуму "удалить" на доработку.

Депутаты, как показала попытка провести документ через второе, определяющее чтение, оценили все риски, о которых хором бросились предупреждать бизнес-объединения и отраслевые лоббисты.

Теперь эксперты замерли в предвкушении нового облика закона, которое он, несомненно, получит после дополнительного обдумывания депутатами нижней палаты Федерального собрания.

Кому помешал патриотизм?

Тяжелой артиллерией офшорных олигархов стало заявление бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о недопустимости принятия законопроекта. В союзе уверены: предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными и приведут к необоснованному преследованию граждан. Что касается бизнеса, то в результате введения жестких санкций, он попадет под "двойной пресс", отметили в РСПП, подчеркнув, что в результате предприниматели становятся заложниками противоборства двух сторон.

"С одной стороны, если они это (требования закона, - ред.) выполняют, они подпадают под вторичные санкции - можно бизнес закрывать. С другой стороны, если они их не выполняют, значит, они попадают на четыре года в тюрьму. Совершенно нереальная ситуация", - заявил BFM вице-президент РСПП Игорь Юргенс.

Российским олигархам вторят и их европейские коллеги, которые решили указывать парламенту России.

"Мы опасаемся, что европейский бизнес может оказаться зажатым в тиски российско-американских санкций, что повлечет за собой снижение инвестиционной привлекательности российского рынка и ухудшение делового климата в стране в целом", - заявили, в свою очередь, в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Свою озабоченность выразила и Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП). ВТП считает действия российских парламентариев неверным шагом, который неизбежно приведет к снижению инвестиций, в частности, немецкого бизнеса в российскую экономику и поставит под угрозу успехи, достигнутые в области улучшения инвестиционного климата за последние годы.

"Являясь партнерами России по модернизации экономики, немецкие компании на протяжении десятилетий осуществляют трансфер технологий и внедряют свои ноу-хау на российских производствах. Принятие закона может иметь пагубные последствия для значительного количества знаковых российско-германских проектов", - говорится в заявлении.

Под шумок

В борьбу включились и отраслевые лоббисты. Например, письмо с просьбой отложить принятие документа председателю Госдумы Вячеславу Володину, направила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Выше закона: Сбербанк и ВТБ будут и дальше поддерживать антироссийские санкции

Принятие закона в нынешней редакции приведет к серьезному ухудшению положения как иностранных инвесторов, так и российских компаний, что вынудит иностранцев свернуть свою деятельность в России. Как следствие, страну ждет сокращение инвестиций, потеря рабочих мест и ухудшение конкурентной среды.

Отметим, что это первая попытка рынка розничной торговли обратить на себя внимание. Ранее компании-продавцы бытовой техники предупредили о росте цен на их продукцию, связанной с падением на фоне санкций курсе национальной валюты.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также выразили коллективную позицию ритейлеров по вопросу. "Принятие законопроекта об ответственности за исполнение западных санкций в РФ может ухудшить условия работы компаний российского потребительского рынка, а также ограничить развитие производителей товаров, в частности - их экспорт", - говорится в письме АКОРТ спикеру Госдумы господину Володину.

Единственный отзыв положительного свойства в официальном публичном пространстве принадлежит Министерству юстиции, но и здесь указали на возможность исправить ошибки, если что-то пойдет не так. "Нет ни одного закона, который принимается на века",- заявили в Минюсте.

Против законопроекта высказался и глава ВТБ Андрей Костин. "И я, и Вексельберг, мы считаем, что это несет дальнейший ущерб российской экономике", - цитируем банкира-олигарха по "Интерфаксу".

Андрей Костин. Фото: www.globallookpress.com

Результатом столь массированной атаки и неприкрытого давления стала отправка законопроекта на доработку. Получается, Госдума пошла на попятную? Однако директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин сохраняет взвешенность подхода. Он отметил, что решение о переносе чтения связано не с возражениями иностранного бизнеса, а с "сыростью" законопроекта и "опасностью чрезвычайно избирательного применения".

Эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт в эфире программы "Пронько.Экономика" был более категоричен. Отложив рассмотрение законопроекта об уголовной ответственности за поддержку санкций США на территории России, Госдума фактически согласилась с тем, что Крым, в котором не работает Сбербанк, ведущие мобильные операторы и т.д., является регионом с усеченными правами.

"Мы либо признаем собственные законы, либо нет. Либо крупнейший российский банк работает на всей территории страны, либо что-то с Крымом все-таки не так", - отметил господин Арт. По его словам, если уж Россия взялась за отстаивание позиции по Крыму, то ее нужно отстаивать всей полнотой суверенитета.

Судя по всему, законопроект о наказании исполнителей воли Вашингтона будет все-таки принят, пусть и в несколько усеченной форме. По крайней мере, президент России не видит препятствий для его принятия.

"Насколько известно, в Европе такой закон есть. Наши коллеги из Брюсселя хотят активизировать этот закон для защиты интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны США. Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон", - заявил Владимир Путин.

Источник: business.tsargrad.tv