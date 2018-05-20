Сталин и писатели: ежовщина

Концептуал СМИ Как выстраивались отношения между советской властью и писателями в 1937-1938 годах?

Что стало причиной так называемого «большого террора»? Почему при всей любви Иосифа Сталина к литературе некоторые мастера слова были отправлены в лагеря или расстреляны? Что стало причиной того, что трагически сложились судьбы Б. Пильняка, А. Веселого, М. Кольцова, О. Мандельштама, И. Бабеля и других? Рассказывает доктор исторических наук, ученый, который провел 20 лет в архивах, автор 6 научных монографий, который стали бестселлерами, Юрий Николаевич Жуков.



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Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

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