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Сталин и писатели: ежовщина

18:45. 20 мая 2018 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:

Как выстраивались отношения между советской властью и писателями в 1937-1938 годах?

Что стало причиной так называемого «большого террора»? Почему при всей любви Иосифа Сталина к литературе некоторые мастера слова были отправлены в лагеря или расстреляны? Что стало причиной того, что трагически сложились судьбы Б. Пильняка, А. Веселого, М. Кольцова, О. Мандельштама, И. Бабеля и других? Рассказывает доктор исторических наук, ученый, который провел 20 лет в архивах, автор 6 научных монографий, который стали бестселлерами, Юрий Николаевич Жуков.

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Министерство Идей

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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