Под видом борьбы с ракетами КНДР США и Япония берут Россию в кольцо ПРО

Источник: regnum.ru

Абэ собирается в Москву явно не с тем подарком.



В декабре 2017 года правительство Японии приняло решение о размещении на своей территории ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. Однако сроки размещения такого оружия заметно сокращены.

Как передает ТАСС со ссылкой на японское информационное агентство Киодо, Япония может уже в ближайшее время разместить на своей территории американские комплексы ПРО. Два наземных комплекса ПРО Aegis Ashore будут размещены на острове Хонсю — в префектурах Акита на севере Японии и Ямагути на юго-западе. Японские власти утверждают, что двух таких установок будет достаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны от удара баллистических ракет КНДР. Известно, что комплексы Aegis Ashore можно также использовать для перехвата крылатых ракет большой дальности, например китайских. Однако предназначение их гораздо шире. Фактически они являются элементами американской глобальной системы ПРО — системы, призванной, по замыслам Вашингтона и Пентагона, обезоружить объявленных американской доктриной противниками США, а значит и союзной им Японии, РФ и КНР, лишить их возможности ответного удара в случае серьезного военного конфликта с использованием ракетно-ядерного оружия.

Система противоракетной обороны «Иджис»

Москва открыто выступала против действий Токио, заявляя, что размещение комплексов ПРО приведет к дисбалансу сил в регионе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал своему японскому коллеге Таро Коно во время визита в Токио в марте сего года, что планы размещения системы противоракетной обороны США в Японии напрямую затрагивают безопасность России.

«При полном уважении права Японии выбирать пути обеспечения защиты своей территории мы исходим из того, что любые действия любой страны в этой сфере должны опираться на принцип неделимости безопасности, когда никто не будет обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других. Планы развертывания глобальной ПРО напрямую затрагивают безопасность России. Мы договорились этот диалог продолжать, конструктивно и внимательно слушать друг друга», — сказал Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно. Москва предложила провести с Токио специальные консультации по этому вопросу.

Однако очевидно, что для Токио заинтересованность США в подключении Японии и Южной Кореи к глобальной ПРО гораздо важнее озабоченности соседней России. При этом японского премьера Абэ, похоже, не смущает, что известие о размещении в Японии противоракетных комплексов совпадает с намеченным на конец мая его визитом в Россию, который готовится как чуть ли не «кульминация» японо-российской дружбы, что якобы должно создать атмосферу для согласия Москвы на территориальные уступки.

По японской традиции гость непременно должен приготовить для вручения принимающей стороне достойный подарок. Решение о ПРО, безусловно, не тот «подарок», который обрадует российских руководителей. Хотя в Японии считают, что оказавшаяся в сложной международной ситуации Москва ради расположения Токио готова терпеть и санкции, и антироссийскую риторику, и, как видим, окружение России американским оружием.

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru