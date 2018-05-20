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Немецкий мужчина очнулся после 75 лет комы и узнал, что гитлер погиб во время второй мировой войны

12:08. 20 мая 2018 Просмотров - 181 Нет комментариев Опубликовал:

Штутгарт - 91-летний немецкий мужчина, который был в комическом состоянии большую часть своей взрослой жизни, недавно пробудился, чтобы узнать, что Германия разгромлена во Второй Мировой Войне.

Медицинский персонал Штутгартского Мариенхоспиталя боялся, что человек впадет обратно в кому, если ему скажут правду о поражении Германии во время Второй мировой войны.

Этот человек был очень настойчив и постоянно допрашивал медицинский персонал и других пациентов в течение нескольких дней, пока другой пациент, наконец, не сказал ему правду.

«Когда я узнал ужасные новости, я просто не мог в это поверить.Иногда мне жаль, что я никогда не проснулся от этой комы, – сказал он репортерам в слезах.
«Я не знаю, что в хуже , всю жизнь провел на больничной койке или тот факт, что наш фюрер потерпел неудачу в попытке объединить человечество под третьим рейхом», -говорит он в эмоциях.
«Что случилось с Родиной? Люди говорят мне, что в нашей стране есть евреи и африканцы! Как германский народ может это терпеть? Это неприемлемо! »- сказал он, явно злившись на ситуацию.

Психиатр Герман Фрошлингер в Штутгарте Мариенхоспитал говорит, что мнение его пациента может показаться чрезвычайно шокирующим для большинства, но что их нужно понимать в культурном контексте того времени.

Почти смертельный удар

Хельмут Фишер пережил почти смертельный удар по голове в 1942 году, когда ему было всего 16 лет.

Молодой человек, очевидно, упал с велосипеда в то время, после чего он оставался в полувегетативном состоянии и находился под присмотром своей матери до её смерти в 1987 году, в последующие годы его перевели в несколько разных больниц.

«Мое самое глубокое сожаление заключалось в том, что я не смог присоединиться к Третьему Рейху в его борьбе против слабых демократических режимов Запада и их еврейской культуры, – сказал он журналистам.
«В наши дни все, похоже, обеспокоены арабами, это все, что я вижу в новостях. Но как насчет евреев? Вы не можете доверять этим людям, они всегда замышляют захватить мир! »- добавил он, явно обеспокоенный.
«Единственное, что приносит мне утешение, – это то, что мне сказали, что мечта Гитлера об объединении Европы под одним авторитарным правлением была достигнута, пусть фюрер останется в покое», – заключил он.

Гельмут Фишер присоединился к гитлеровской молодежи, когда ему было 14 лет, а также ранее он входил в состав немецких Гитлерюгенц в отделении для мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет и это его самые яркие воспоминания.

Невероятная история г-на Фишера будет представлена ​​в предстоящем немецком телевизионном документальном фильме.

Источник: www.kramola.info

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