Запад пожирает Украину

Действующая власть Украины продолжает губительную политику евроинтеграции страны.

Наряду с почти уже принятыми реформами в финансово-налоговой сфере, как, например, отмена подачи налоговой декларации для своих прозападных общественных организаций с якобы «активной» гражданской позицией, коварный Запад взялся за украинское общество.

Уже слышны неоднократные заявления представителей политического руководства страны о том, что необходимо внедрять гендерное равенство. Так вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в Стокгольме на 4-й международной конференции по вопросам мужчин и равных возможностей заявила, что равенство между женщинами и мужчинами является обязательной предпосылкой для устойчивого развития и процветания любой страны. Она подчеркнула, что движение к гендерному равенству дает недооцененный ресурс, который необходим мировой экономике. И вот, 18 мая в Одессе проходит первый Региональный Украинский Женский Конгресс по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины «Равные возможности». Планируется обсуждение впросов гендерного уравнивания и противодействия гендерной дискриминации. Конгресс в Одессе проводится в партнерстве с Национальным демократическим Институтом (NDI), Программой ООН Женщины, Международным фондом электоральных систем (IFES), Проектом «Гендерное бюджетирование» - т.е. под руководством прозападных общественных организаций. Чем это чревато, можно уже догадываться… Кстати, информация к размышлению… В Запорожье 16 мая прошла акция ЛГБТ-движения в честь международного дня против гомофобии и трансфобии под руководством запорожского областного благотворительного фонда "Гендер Зед", который проводит такие акции с 2012 года. Вот так…

Источник: www.politforums.net