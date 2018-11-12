Новости Украины и Новороссии 12 ноября 2018

Я мечтаю о восстановлении большой православной славянской общности – Василий Волга

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Выборы в ДНР и ЛНР: свежие цифры от ЦИК Республик

В ДНР и ЛНР продолжается подсчёт голосов после выборов глав государств и депутатов Народных Советов. ЦИК Республик публикуют свежие цифры после обработки, соответственно, 97,5% и 96% бюллетеней. По состоянию на 8 утра в ДНР с результатом 60,9% побеждает Денис Пушилин, в ЛНР, с результатом 68,4% — Леонид Пасечник. На выборах депутатов Нарсовета ДНР «Донецкая республика» набирает 72,7%, общественное движение «Свободный Донбасс» — 25,6%. В ЛНР 74,1% избирателей поддержали общественное движение «Мир Луганщине», 25,1% проголосовавших — общественное движение «Луганский Экономический Союз». Читайте также: Ситуация на Украине неожиданно начинает внушать оптимизм

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«Пожирал глазами», — Пушков объяснил, почему Трамп не подал руки Порошенко (ВИДЕО)

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вчерашний конфуз Петра Порошенко на торжественных мероприятиях в честь 100 лет окончания Первой мировой войны в Париже, где перед торжественным парадом Дональд Трамп скользнул невидящим взглядом по Петру Алексеевичу и не подал ему руки. «На параде в Париже Порошенко пожирал Трампа глазами, но тот оставил его без внимания. Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него — зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие», — написал сенатор в своём микроблоге Twitter. Вдвойне обидно Петру Алексеевичу и украинским патриотам ещё и потому, что с «ворогом» Путиным президент США поздоровался за руку. Как сообщала «Русская Весна», вчера в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон слегка оконфузился, взяв Трампа за коленку. Читайте также: «Это был переодетый Путин»: соцсети высмеяли игнорирование Порошенко Трампом (ФОТО)

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«Руки прочь от Москвы!»: украинцы смеются над рекламой Порошенко (ФОТО)

В Киеве появились новые билборды президента Украины Петра Порошенко (размещаются как социальная реклама, но на самом деле, по сути, являются предвыборной агитацией) с двусмысленным слоганом «Геть вiд Москви!». Это известная фраза украинского поэта-коммуниста 20-30-х годов Николая Хвылевого. Причем касалась она не политического курса, а вопроса — на какие образцы руководствоваться при возрождении украинской культуры — на российские или на европейские. Но многие украинцы этих тонкостей не знают, а потому прочитали эту рекламу как «Руки прочь от Москвы». Украинское издание «Страна» собрало реакцию пользователей Сети. «На рекламных щитах размещен слоган „Геть від Москви“. „Руки прочь от Москвы“, — как бы говорят нам новые социальные борды Петра Порошенко», — пишет блогер Гороховский.

В комментариях к посту пользователи Facebook отмечают, что такие рекламные щиты появились по всему Киеву. Некоторые отмечают, что такую рекламу стоит разместить на пути следования поезда «Львов — Москва», другие пишут, что PR-служба президента перемудрила, также комментаторы предполагают, что у Порошенко, очевидно, с этим связано что-то личное. Заместитель главного редактора «Страны» Светлана Крюкова считает, что «технологу Порошенко нужно выписать премию». Выражение «руки прочь от Москвы» увиделось в этом слогане и другим пользователем соцсетей: «И вот когда наши войска уже били по Кремлю и его башни горели весёлыи огнём, главнокомандующий дал приказ: Руки прочь от Москвы!»



Отметим, что билборды Порошенко уже несколько месяцев активно размещаются по всей стране в большом количестве. Летом на рекламных щитах появился слоган «Армія! Мова! Віра», который присутствует и на новых плакатах. При этом в августе в администрации Порошенко заявили, что не знают об объемах расходов на ведение и рекламу страницы главы государства в соцсети Facebook, и что не размещают наружной рекламы с его именем. А недавно лидер «Народного фронта» Яценюк потроллил Порошенко на агитационных билбордах, разместив на них похожий слоган: «Українська мова, кіно, пісня». Читайте также: Банкротство и тюрьма: Порошенко в шаге от объявления войны России

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Новые данные об итогах выборов Глав и депутатов Республик Донбасса

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Центризбиркомы ДНР и ЛНР сообщают последние данные о результатах выборов. ДНР Членами участковых избирательных комиссий продолжается подсчёт бюллетеней для голосования на внеочередных выборах Главы Донецкой Народной Республики и выборах депутатов Народного Совета ДНР. Информация от участковых избирательных комиссий продолжает поступать в непрерывном режиме. На 03:00 были обработаны 76,43% бюллетеней с 297 избирательных комиссий. Голоса избирателей за кандидатов на должность Главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич — 6,4% Медведев Владимир Анатольевич — 10,1% Пушилин Денис Владимирович — 61,5% Храменков Роман Александрович — 12,4% Шишкина Елена Николаевна — 9,6% Голоса избирателей в поддержку общественных движений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов в депутаты Народного Совета ДНР, распределяются так: Общественное движение «Донецкая Республика» — 76,1% Общественное движение «Свободный Донбасс» — 23,9% Подсчет бюллетеней продолжается. Ранее сообщалось, что отмечен очень высокий уровень явки избирателей – свыше 80 процентов. ЛНР Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник лидирует с большим отрывом на выборах руководителя ЛНР. Об этом по результатам обработки 63% бюллетеней сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Елена Кравченко. «За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 68,92% избирателей», — сказала она. За кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля проголосовало 16,35% избирателей, за Людмилу Руснак — 6,10%, за Наталью Сергун — 7,53%. Ранее Кравченко сообщала о том, что, по предварительным данным, явка на выборах главы ЛНР и депутатов Народного совета составила 77%. Общественное движение «Мир Луганщине» получает почти 75% голосов на выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики. «Участковыми избирательными комиссиями обработано 63% бюллетеней. За республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения „Луганский Экономический Союз“ проголосовало 25,05% избирателей. За республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения „Мир Луганщине“ проголосовало 74,28% избирателей Луганской Народной Республики», — сказала глава ЦИК ЛНР. «Недействительными признаны 1,1% бюллетеней», — отметила Кравченко. Читайте также: Взрыв в Донецке: Ракета из огнемёта «Шмель» поразила здание

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Хозяин Парижа (Порошенко и мировые лидеры)

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Концерт в честь выборов в ДНР собрал на главной площади столицы свыше 15 тысяч жителей

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В ЛНР прошло праздничное мероприятие ко дню выборов «С Россией в сердце»

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ДНР станет примером для нас – депутаты парламента Бельгии

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«С Россией в сердце»: в ЛНР прошло праздничное мероприятие ко дню выборов (ФОТО, ВИДЕО)

Праздничное мероприятие «С Россией в сердце», посвященное дню выборов главы и депутатов Народного Совета ЛНР, открыли на Театральной площади Луганска российский балалаечник Константин Солдатов, клуб военно-патриотической песни «Катюша» из Краснознаменска Московской области и артисты ЛНР. Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров отметил, что программа мероприятия, посвященного столь значимому для Республики событию, очень разнообразна. «В начале программы мы показываем наших местных «звездочек», после этого выступает группа «Катюша» из России, группа «Декабрь», далее будет мотофристайл от наших друзей «Ночных волков» московского отделения, файер-шоу, выступление группы «Смысловые галлюцинации», после чего подарок от молодежи — флешмоб «С Россией в сердце», а уже потом выступление почетных гостей, а завершит мероприятие мощный фейерверк, которого наши жители еще не видели», — уточнил он. Президент мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов, известный среди байкеров как «Прокурор», отметил, что грандиозное шоу жителям ЛНР демонстрируют многократные чемпионы соревнований РФ и Европы по мотофристайлу. Кишкинов добавил, что с самого утра мотоциклисты Республики разъехались по своим избирательным участкам, проголосовали за кандидатов, выполнив свой гражданский долг. «По моему мнению, это не только выборы главы и депутатов Народного Совета ЛНР и ДНР — это выборы нашего признания», — подчеркнул президент мотоклуба. «Очень гордостно, что именно в этот день мы приглашены выступать на этой сцене. Все мы, как и любой житель России, надеемся на соединение Донбасса и России. Желаем жителям Республик процветания, чтобы сбылось то, о чем они мечтают», — отметил Солдатов. Клуб военно-патриотической песни «Катюша» исполнил для слушателей попурри на военную тематику, завершив программу гимном МЧС России. Пришедшие на концерт жители Республики громкими аплодисментами встречали луганских и российских исполнителей, а над Театрально площадью Луганска развивались флаги ЛНР и России. «Мы с женой еще утром сходили на свой выборный участок и отдали голос за будущее нашей Республики. А сейчас мы пришли посмотреть концерт, детям очень хотелось увидеть файер-шоу. От сегодняшнего дня наша семья получила только положительные эмоции. Думаю, что приятные впечатления останутся надолго в наших сердцах», — поделился впечатлениями луганчанин Дмитрий Лавренко. Солдатов обучался на отделении народных инструментов в Тамбовском музыкальном училище имени Рахманинова, по окончанию получил квалификацию «Педагог, солист оркестра, ансамбля». В 1998 году получил высшее образование, окончив Тамбовский государственный университет имени Державина по специальности «Народное художественное творчество». С 1999 года работает в образовательных учреждениях Краснознаменска. Является одним из основателей созданного в 2015 году на базе отделения ДОСААФ городского клуба военно-патриотической песни «Катюша». «Декабрь» — российская рок-группа, стиль которой сочетает в себе элементы хард-рока, альтернативы и панк-рока. Исполнители известных композиций «Мы не оставим города свои», «Все нормально, ребят», «Стекла грязных улиц» и других. «Смысловые галлюцинации» — советская и российская рок-группа из Екатеринбурга. Авторы и исполнители хитов «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь?», «Разум когда-нибудь победит» и других. Читайте также: Взрыв в Донецке: Ракета из огнемёта «Шмель» поразила здание

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Председатель ЦИК рассказала о нарушениях в ходе проведения выборов в ДНР

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Все избирательные участки в ЛНР закрылись, явка 77% – ЦИК

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Депутаты Госдумы РФ: Выборы на Донбассе – шаг к признанию Республик

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Явка на выборах в ДНР 80%, в ЛНР – 77%

В ДНР и ЛНР завершились выборы глав республик и начался подсчет голосов, где особой интриги нет. Предварительные итоги объявят ориентировочно в районе 12- часа ночи.Куда примечательней стала весьма высокая явка, что говорит об успешной работе организаторов выборов, сумевших в ходе предшествующей информационной кампании, донести прямую связь этих выборов с дальнейшей интеграцией с Россией, а также о готовности жителей Донбасса голосовать ногами после призывов из Киеве "не ходить на не признанные Западом выборы".В ДНР явка составила 80%, а в ЛНР 77%. Видимо призыв Порошенко "Не ходить на выборы" сказался – в течение дня с участков по ДНР и ЛНР приходили фотографии очередей желающих проголосовать за дальнейшую интеграцию с Россией, что обещали все кандидаты допущенные к выборам.Крики из Киева, что эти выборы не признают почти нигде в пользу бедных, так как задачи кого-то убеждать в Киеве или Брюсселе в легитимности ЛДНР и не стояло. Была задача обеспечить выборный мандат руководству республик, что и было сделано, причем высокая явка тут является важным фактором, так как показывает большое участие граждан республик в политических процессах отрицаемых Украиной и Евросоюзом. Теперь киевской пропаганде будет труднее рассказывать про разочарование в республиках, так как большая часть население пошла голосовать за их будущее отдельное от Украины (хотя коненчо, как и в случае с выборами в Крыму, начнутся рассказы про то. что всех заставляют ходить и голосовать под дулом автомата, а к явке приписали 10-20-30-40%, нужное подчеркнуть), где нет украинских партий и депутатов.В отместку Киев грозится ввести санкции против России, за проведение выборов не согласованных с ЕС и США.На фронте постреливали в обычном режиме, но до более крупных провокаций дело не дошло. Режим усиления в ближайшие дни сохранится, вплоть до оглашения официальных окончательных результатов.Волкер разразился желчным комментарием, что Россия вместо того, чтобы сдать Донбасс, проводит там выборы и пытается сохранить сложившийся статус-кво, помогая республикам. Видимо от очередных посиделок Волкера с Сурковым ничего существенного можно не ждать.В целом, выборы в очередной раз подтвердили, что Донбасс на Украину уже не вернется.Меня периодически спрашивают, не пересмотрел ли ты еще свою концепцию про "пасту и тюбик", мол а вдруг все же запихнут Донбасс на Украину.На мой взгляд, чем дольше ЛНР и ДНР существуют отдельно от Украины, тем сильнее расходятся их исторические пути. Опыт непризнанных государственных образований наглядно показывает, что если их не получается ликвидировать как Сербскую Краину, то они в таком виде могут существовать десятилетиями, уходя все дальше от той страны, в составе которой они пребывали. Нельзя заставить жить на Украине миллионы бывших ее граждан, которые там жить не хотят. А в том, что бывшие граждане Украины не хотят жить на Украине, виноваты прежде всего организаторы и исполнители государственного переворота, которые довели Украину до гражданской войны и потери территорий. И вполне очевидно, что пока на Украине не появится власть, которая это признает, говорить о мирном сосуществовании Донбасса и Украины будет крайне затруднительно, тем более, что пока на Украине установлен марионеточный квази-фашистский режим. И жители Донбасса как и на выборах 2014 года ногами подтвердили, что не признают государственного переворота на Украине и его итогов.

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Спецслужбы Украины пытались сорвать выборы в ЛНР

Силовые ведомства Республики не допустили нарушений общественного порядка в период проведения выборов главы ЛНР и депутатов Народного Совета, несмотря на ряд попыток Киева сорвать процесс голосование. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев. «Хотелось бы отметить высокий профессионализм, проявленный представителями всех силовых ведомств, задействованных для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка при проведении выборов главы ЛНР и депутатов Народного Совета ЛНР», — сказал он. Замминистра подчеркнул, что день голосования прошел без происшествий, «несмотря на то, что спецслужбы Украины предприняли ряд попыток сорвать процесс проведения выборов на территории ЛНР путем телефонного терроризма, а именно ложных сообщений о минировании нескольких избирательных участков, а также угроз в адрес членов участковых избирательных комиссий и рядовых избирателей». «Установлено, что все звонки были совершены с территории Украины», — уточнил Параскеев, отметив, что такие действия Киева являются продолжением тактики террора в отношении жителей Донбасса. «Благодаря слаженности действий всех силовых структур ЛНР нарушений общественного порядка не допущено», — подытожил представитель МВД. Читайте также: Выборы на Донбассе завершены (+ВИДЕО)

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Выборы в ДНР признаны одними из самых демократичных – международные наблюдатели

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“Все, что вы говорите — это вранье”: Порошенко привел в ярость вопрос о рукопожатии Трампа

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Криминальный успех Украины – Александр Воскобойников

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