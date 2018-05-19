Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 мая 2018

Некоторые из этих бойцов — норвежцы, они воевали под русским командованием в Сирии, это была часть борьбы против террористов ИГИЛ*. Об этом сообщил шведский ультрапатриотический сайт, отказавшийся сообщать, являются ли эти солдаты также правыми радикалами.

Бойцы позируют с автоматами АК-74 и норвежским флагом, сообщая, что в Сирии они входили в отдельное подразделение, носившее древненорвежское имя «Torbrand».

В тылу врага

Один из военных дал анонимное интервью порталу «Скандинавская свобода». Солдат сообщил, что норвежский отряд действовал в Сирии «зимой, весной и летом 2017-го года». Интервью приводится в статье под названием «Эксклюзивное интервью: Скандинавы, которые борются против ИГИЛ».

«Весной мы вели наступление и часто были в прямом соприкосновении с врагом днём, вечером и ночью», — поведал один из бойцов интернет-сайту, являющемуся органом и форумом праворадикального Скандинавского союза в Швеции, основанного в феврале 2018-го года. Группа активистов Скандинавская молодежь входит в это движение в качестве молодёжного крыла. Обе организации состоят из активных ультрапатриотов, также сообщается, что они не скрывают своего антисемитизма.

Славно сражались вместе с русскими

Боец рассказывает, что его отряд имеет название «скандинавское подразделение», они выполняли приказы российского военного командования и входили в структуру армии РФ в Сирии.

«Наше подразделение было интегрировано в российские вооружённые силы. Ведь Россия с 2015 г. просила президента Сирии Башара Асада разрешить участие в войне против глобальной угрозы — фундаменталистской террористической группировки ИГИЛ.

Когда такая большая страна вступила в войну, мир увидел, что на самом деле террор может быть побеждён. С весны 2016 г. и до конца 2017 г. баланс в зоне конфликта полностью изменился. Россия перебила хребет ИГИЛ в Сирии, и мы сражались с русскими плечом к плечу», — гордо заявил боец шведскому порталу.

Ночная операция по ликвидации боевиков ИГИЛ

Полицейская служба безопасности ответила на запрос норвежского издания Aldrimer.no, что участие граждан Норвегии в военных действиях за границей, может подпадать под определённые статьи уголовного кодекса страны.

Но журналисты подчеркивают: очень похоже, что для Службы безопасности полиции Норвегии совершенно неинтересно разбираться в ситуации, когда норвежские военные, потенциально симпатизирующие правым радикалам или связанные с ними, могли сражаться на стороне Вооружённых сил России во время войны в Сирийской Арабской Республики.

Большинство из Скандинавии

Давший интервью боец прямо не называл свою национальность, но по косвенным описаниям можно понять, что он норвежец. Он характеризует свой отряд, «как мотопехоту», которая, тем не менее, также имела доступ к танкам и «тяжелому вооружению».

«Подразделение состояло из добровольцев, большинство из них приехали из стран Европейского Союза. Отряд был известен как «секция» и назывался «Þorbrandr», — уточняет ветеран войны в Сирии.

«А в твоём подразделении были ещё военнослужащие из Норвегии или других скандинавских государств?» — задал вопрос портал «Скандинавская свобода».

«Командира «Torbrand» звали Norðmaður, он норвежец. Большинство бойцов из стран Скандинавии — Норвегии, Швеции и Исландии», — ответил доброволец.

Норвежские названия файлов

Некоторые фотографии, опубликованные сайтом «Скандинавская свобода», который сообщает, что на них норвежские и скандинавские военные в Сирии, имеют норвежские исходные названия файлов. Журналисты Aldrimer.no также проанализировали метаданные фотографий с помощью программы exif viewer. Оказалось, что некоторые фотографии точно сделаны в апреле и мае 2017-го года, что подтверждает информацию, обнародованную в интервью, о том, когда отряд активно действовал в Сирии.

Ряд кадров, в особенности те из них, где запечатлены сами солдаты, были очищенными от метаданных.

Доброволец также рассказал, что скандинавское подразделение наиболее активно действовало первые 3 месяца, основные усилия были направлены на сбор разведывательных данных и определение мест дислокации врага. Также разведчики имели задачу выяснить количество живой силы ИГИЛ и их способы ведения боевых действий в том районе Сирии, где был развёрнут отряд «Torbrand».

Уничтожение лагеря ИГИЛ и огонь российской артиллерии

«Перед нами стояла задача действовать за линией фронта и работать тайно, под покровом ночи. Часто для сбора нужной информации мы использовали беспилотники. Имея данные мы могли планировать, как отряд сможет захватить важнейшие опорные точки ИГИЛ», — уточняет норвежский солдат.

Скандинавское подразделение также получало артиллерийскую поддержку от российских войск, например, когда штурмовало лагерь ИГИЛ летней ночью в 2017 году (см фото).

«В темноте мы подползли достаточно близко к лагерю. Мы должны были определить количество террористов ИГИЛ, какое у них оружие, а также дать координаты и корректировать артиллерийский огонь российских сил, находившихся на расстоянии выстрела. Это был довольно большой лагерь, там было не менее 50 боевиков ИГИЛ, несколько танков и машин повышенной проходимости. Командир „Norđmađur“ решил запросить огневую поддержку, — сообщил солдат и добавил, — Через некоторое время лагерь уже пылал огнём. Склад вспыхнул и взорвался. Ящики с боеприпасами рвались, детонировали снаряды. Около половины игиловцев выжили после обстрела, но когда они вышли из этого огненного ада, — вы бы их видели…»

Убегающих террористов они убивали

В ходе рассказа доброволец уточнил, что норвежский командир приказал группе убивать бегущих боевиков ИГИЛ.

«Те враги, что выжили и могли самостоятельно двигаться, пытались спастись бегством. „Norđmađur“ отдал приказ отряду не допустить побега. Приказ был выполнен беспрекословно», — поведал анонимный боец.

Агитация ИГИЛ на месте разгромленного лагеря

Издание Aldrimer.no обратилось к сайту Skandinaviska Förbundet с просьбой поделиться контактами солдата, который давал это интервью, или же стать посредниками в получении ответов на вопросы по теме от автора статьи. Они спросили также, является ли мужчина, давший интервью, или другие из скандинавского подразделения активными участниками Скандинавского союза или движения Скандинавская молодежь. Ответа они так и не получили.

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* запрещенная в РФ террористическая организация