За Россию – до конца!

Источник: webkamerton.ru

Черноморскому флоту – 235 лет.



Группа моряков-черноморцев, взятых гитлеровцами в плен после героической обороны и всё же оставления Одессы и Севастополя, была заключена в один из бараков лагеря военнопленных в городе Чистяково Донецкой области. По свидетельству очевидцев, немцы пытали моряков особенно жестоко. Военнопленный танкист в записке, спрятанной в печи одного из бараков, писал: «… их пытали, терзали, прокалывали раскалённым железом, вывертывали руки, а они пели песни да нам говорили: смотрите, друзья, если кому удастся вырваться отсюда, не забудьте рассказать там, на воле, что моряк — это сталь и нас не согнёт никакая сила. За Родину!».

Так было в суровые годы Великой Отечественной войны. Так случалось и случается в любую критическую минуту, когда моряку-черноморцу надо, пусть и ценой жизни, постоять за родное Отечество.

Сегодня Краснознамённый Черноморский флот (ЧФ, КЧФ) — это оперативно-стратегическое объединение ВМФ на Чёрном море, являющееся преемником Черноморского флота СССР и Черноморского флота Российской империи. Как составная часть ВМФ и Вооружённых Сил Российской Федерации он служит средством обеспечения военной безопасности России в регионе Чёрного и Средиземного морей. Вместе с Краснознамённой Каспийской флотилией входит в состав Южного военного округа. Черноморский флот имеет в своём составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, морскую пехоту, части сухопутных и береговых войск. Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе. Флагман — гвардейский ракетный крейсер «Москва».

Но обратимся к истории…

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Память уносит нас во времена Екатерины II. Черноморский флот был основан в 1783 году по указу императрицы после присоединения к Российской империи Крыма. Ядром его стали корабли Азовской и Днепровской военных флотилий, созданных во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов. 13 мая 1783 года 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту, расположенную на юго-западном берегу Крымского полуострова, где был заложен Севастополь, ставший главной базой флота, а с 1804 года — и главным военным портом. В 1784 году сюда же прибыли 17 кораблей Днепровской флотилии. В память об этом ежегодно 13 мая отмечается День основания российского Черноморского флота.

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Флот развивался быстро, и уже в 1787 году насчитывал в своём составе три линейных корабля, 12 фрегатов, три бомбардирских корабля и 28 других военных судов.

Турция, однако, не смирилась с потерей Крыма. В 1787 году она предъявила России ультиматум с требованием возвратить полуостров. Россия ответила отказом. Так началась Русско-турецкая война, в которой Черноморский флот принял боевое крещение и нанёс турецкому флоту крупные поражения, несмотря на его существенное численное превосходство. Во время Крымской войны 18 ноября 1853 года эскадра Черноморского флота одержала блестящую победу в Синопской бухте, разбив 15 вражеских кораблей из 16. А во время обороны Севастополя моряки-черноморцы, сойдя на берег и затопив свои корабли, 349 дней доблестно сражались на бастионах города.

Поражение в Крымской войне и невыгодные условия Парижского мира 1856 года лишили Россию возможности содержать военный флот и военно-морские укрепления на Чёрном море. Однако после франко-прусской войны 1870—1871 годов, вызвавшей падение французской монархии, русское правительство приступило к постепенному восстановлению своего военного присутствия в регионе.

Во время Первой мировой войны Черноморский флот представлял собой грозную силу и контролировал всю акваторию Чёрного моря, а также оказывал поддержку Румынскому и Кавказскому фронтам. Во время походов к Босфору и берегам Турции флот совместно с ВВС проводил успешные военные операции по затоплению и захвату вражеских кораблей. К 1917 году Черноморский флот насчитывал уже 177 боевых кораблей, в том числе два линкора, имел транспортную, подводную, миноносную флотилии. Личный состав флота на 1 января 1917 года состоял из 41914 матросов, а также 1463 морских офицеров.

Увы, серьёзный удар по боеспособности флота нанесла Февральская революция, а после Октябрьской революции Черноморский флот практически потерял боеспособность.

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Но вскоре начинается создание советского Черноморского флота. В 1920—1921 годах достроены заложенные во время первой мировой войны на николаевских верфях в качестве десантных транспортов канонерские лодки типа «Эльпидифор»: «Красная Абхазия», «Красная Аджария», «Красная Грузия» и «Красный Крым». А к 7 ноября 1923 года капитально отремонтирован и вновь введён в боевой состав флота бронепалубный крейсер «Кагул», переименованный 31 декабря 1922 года в «Коминтерн». С 1929 по 1937 год Черноморский флот активно вооружается — были построены более 500 боевых кораблей и катеров различных классов, сотни боевых самолетов, созданы военно-воздушные силы, береговая оборона и система противовоздушной обороны.

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Поэтому нападение фашистской Германии Черноморский флот встретил во всеоружии, и именно его высокая боеготовность сорвала попытку врага вывести из строя основные силы флота в первые дни войны.

К началу Великой Отечественной в состав Черноморского флота входили линейный корабль «Парижская Коммуна», крейсера «Ворошилов», «Молотов», «Красный Кавказ», «Красный Крым», «Червона Украина», три лидера, 14 эсминцев, 47 подводных лодок, 15 тральщиков, 4 канонерские лодки, 2 сторожевых корабля, минный заградитель, 34 торпедных катера, 10 катеров-охотников, вспомогательные суда. ВВС флота насчитывали 625 самолетов.

Особое место в боевых действиях во время войны занимают оборона Одессы, Севастополя, Керченско-Феодосийская десантная операция, оборона Кавказа, освобождение Новороссийска. Флот провел 24 десантные операции, было потоплено 835 кораблей и судов противника. Свыше 200 черноморцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 54766 человек были награждены орденами и медалями. За боевые заслуги указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года Черноморский флот был награждён орденом Красного Знамени.

В послевоенные годы на вооружение Черноморского флота поступили новые корабли и боевая техника, позволившая кораблям выходить в дальние походы и отрабатывать задачи боевой подготовки по обеспечению защиты государственных интересов Советского Союза на море.

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Но затем настали иные времена. Серьёзнейшим ударом по Черноморскому флоту СССР стал распад СССР и последовавший за ним период общей политической и экономической нестабильности.

24 августа 1991 года Украина согласно «Акту о провозглашении независимости» и результатам всеукраинского референдума начала создавать суверенное независимое государство, гарантом безопасности и территориальной целостности которого должны были стать собственные вооружённые силы. В соответствии с постановлением Верховного Совета Украины «О воинских формированиях на Украине» все воинские формирования, дислоцированные на её территории, были формально подчинены Верховному Совету Украины. В октябре 1991 года Верховный Совет Украины принял решение о подчинении Украине Черноморского флота.

30 декабря 1991 года в Минске состоялась встреча глав государств СНГ, в ходе которой страны-участницы СНГ подписали ряд документов по военным вопросам, в соответствии с которыми министерство обороны бывшего СССР подлежало ликвидации, а вместо него создавалось Главное командование Вооружённых сил СНГ. Государства СНГ получили право создавать собственные вооружённые силы на базе частей и подразделений ВС СССР, которые дислоцировались на территории этих государств, за исключением тех из них, которые признавались «стратегическими силами» и должны были остаться под объединённым командованием СНГ.

Несмотря на то, что Черноморский флот имел статус оперативно-стратегического объединения, который мог быть реализован лишь при сохранении единства его структуры, политическое руководство Украины трактовало минские соглашения по-иному и фактически изначально взяло курс на раздел флота. С этим не могло согласиться руководство России, личный состав и командование Черноморского флота и в основном пророссийски настроенное население Крыма и Севастополя. Началось противостояние, продлившееся в общей сложности более пяти лет.

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И только 28 мая 1997 года главы правительств России и Украины в рамках подготовки к подписанию «Большого договора» о дружбе и сотрудничестве подписали в Киеве три соглашения по Черноморскому флоту. Они предусматривали установление параметров, статус и условия пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, а также взаиморасчёты, связанные с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

В результате переговоров по разделу флота украинской стороне достались 30 боевых кораблей и катеров, одна подводная лодка, шесть кораблей специального назначения, а также 28 судов обеспечения (всего — 67 единиц), 90 боевых самолётов. Россия же получила 338 кораблей и судов, а также 106 самолётов и вертолётов.

12 июня 1997 года на кораблях российского Черноморского флота был поднят исторический Андреевский флаг.

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Согласно «Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 года», утверждённой президентом России Владимиром Путиным 27 июля 2001 года, защита территории РФ с морских направлений, её суверенитета на внутренние морские воды и территориальные моря, включая регион Чёрного моря, была отнесена «к категории высших государственных приоритетов». В документе поставлена задача сохранить базирование Черноморского флота в Севастополе на длительную перспективу.

21 апреля 2010 года президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения по продлению срока аренды пунктов базирования Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет (после 2017 года), с возможностью его продления ещё на 5 лет — до 2042—2047 годов. 27 апреля 2010 года Государственная Дума РФ и Верховная Рада Украины ратифицировали соглашение по Черноморскому флоту РФ.

Ратификация соглашения на Украине проходила на фоне акций протеста, организованных оппозицией, как в зале Рады, так и в центре Киева. Не случайно 19 октября 2011 года Россия и Украина не смогли подписать Соглашение о замене кораблей Черноморского флота РФ на новые. Украинская сторона выдвинула условия, по которым Россия должна была согласовывать с ней каждый шаг по замене кораблей, предоставлять полный перечень вооружения новых кораблей, заключить контракты на их обслуживание с украинскими судоремонтными предприятиями. То же касалось наземной техники, береговых систем, авиации.

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Но история продвигалась дальше. С 18 марта 2014 года главная база Черноморского флота в Севастополе де-факто перешла под юрисдикцию России, а Харьковские соглашения, согласно которым флот базировался в Крыму, были денонсированы Российской Федерацией.

2 апреля 2014 года Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту посольству Украины в России, уведомив о вступлении в силу Федерального закона «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».

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С началом военной операции России в Сирии 30 сентября 2015 года, корабли Черноморского флота осуществляют прикрытие авиационной группы ВВС России в Сирии, неся боевое дежурство у берегов Сирии в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России.

… Известный исполнитель поет о героях нашего Отечества, которые «за Россию и свободу до конца!». Моряки-черноморцы всей своей жизнью и службой подтверждают, что они – в рядах лучших сыновей нашей Родины.

Автор: Александр Губанов

Источник: nstarikov.ru