Окончательный крах «Контингента»: родительская общественность празднует победу

Сегодня в стенах Государственной Думы состоялось заседание специальной комиссии по доработке законопроекта о федеральной информационной системы учета обучающихся, то бишь – по скандальной ГИС «Контингент». Родительская общественность может праздновать победу. Скандальный

за дошколятами, школьниками и студентами России, ветированный Президентом в последний день 2016 года

полностью отклонен.

Минобрнауки РФ предприняло последнюю попытку доработать документ о «Контингенте», худо-бедно выполнив основные рекомендации Президента. Напомним, Владимир Путин возмутился отсутствием полного перечня обязательных сведений об учащихся для внесения в «Контингент», а также возможностью открытия доступа к ним для любых организаций – в том числе коммерческим.