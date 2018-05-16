Окончательный крах «Контингента»: родительская общественность празднует победу
21:23. 16 мая 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сегодня в стенах Государственной Думы состоялось заседание специальной комиссии по доработке законопроекта о федеральной информационной системы учета обучающихся, то бишь – по скандальной ГИС «Контингент». Родительская общественность может праздновать победу. Скандальный проект тотального контроля за дошколятами, школьниками и студентами России, ветированный Президентом в последний день 2016 года не без активного участия РИА «Катюша», полностью отклонен.
Минобрнауки РФ предприняло последнюю попытку доработать документ о «Контингенте», худо-бедно выполнив основные рекомендации Президента. Напомним, Владимир Путин возмутился отсутствием полного перечня обязательных сведений об учащихся для внесения в «Контингент», а также возможностью открытия доступа к ним для любых организаций – в том числе коммерческим.
Родители видели в этом проекте готовый централизованный механизм ювенального контроля – изначально предполагалось вносить в единую базу сведения о здоровье (болезнях, прививках), положении дел в семье, составе семьи, местах работы отца и матери, отношениях в семье школьника и т.д. Несмотря на все старания лоббистов, 15 мая их аргументы были окончательно разбиты в пух и прах.
«Если бы этот закон был принят и введен в действие, он бы обеспечил электронное рабство. Риски, связанные с безопасностью детей, семей, России в целом, правом на неприкосновенность частной жизни, были бы очень велики. Родительские организации собрали более 200 тысяч подписей за отклонение закона, и Президент с ним не согласился.
Согласительная комиссия двух палат, работавшая над корректировкой законопроекта, работает уже почти полтора года, пока еще она не распущена. Сегодня я готовилась к длительной дискуссии, у меня аргументы по многим пунктам новой версии законопроекта. Они сводились к тому, что поручения Президента здесь по-прежнему не выполнены.
Но заседание началось с того, что председатель комиссии от Госдумы депутат Вячеслав Никонов в соответствии с регламентом предложил согласиться с мнением Президента и прекратить работу над ним. С ним согласились все представители Президента, и мы испытали огромное облегчение.
Это первый прецедент в истории современной России, когда отклоненный Президентом РФ закон не прошел согласительный процесс в парламенте и был окончательно отклонен», – рассказала участница заседания сенатор Елена Мизулина.
Значимый успех патриотов, сторонников сильной суверенной России, не вливающейся в глобалистский в заранее отведенное для нее «хозяевами денег» место в отстойнике должна воодушевить всех здравомыслящих граждан.
Впрочем, на этом противостояние с форсайтщиками, людеардерами и прочими лоббистами «прогрессивных западных ценностей» далеко не заканчивается. На горизонте вступление в силу закона о единой биометрической системе учета и контроля всех россиян, о ЕГИССО с такой же общероссийской базой на малоимущих родителей и вообще всех граждан, желающих получать соцподдержку.
Так что впереди новые жаркие баталии в кабинетах, кулуарах, общественном пространстве и, весьма вероятно, на улицах нашей страны.
Мы должны до последнего защищать главное богатство страны – наш народ – и не допустить его превращения в «человеческий капитал», «контингент», «биоматериал» или «цифровые личности», выставленные компрадорами на международный рынок.
РИА Катюша
***
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com