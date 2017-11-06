ПОЛИТГАММЫ от 05.11.2017

«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры! Кто плут,

кто – шут, а кто простак, мудрец или герой».

Шекспир





В жизни, как в театре, есть актёры, играющие главные роли, есть те, кто изображает шаги за сценой, есть режиссёр, а есть тот, кто «заказывает музыку». Самый интересный для нас, естественно, – последний. Только сегодняшний театр – театр марионеток. Надиудейсткое жречество, Рокфеллеры, Ротшильды, Ватикан, Пекин, европейские королевские дворы, объединявшиеся ещё недавно под сенью испанской короны, – наверняка не полный перечень основных мировых «кукловодов». Перечень, который флуктуирует сам и в котором постоянно меняется степень возможностей каждого из них. Утрачиваемый властный «потенциал» одного с удовольствием тут же «подхватывают» другие. Власть, как и знамя, не может «лежать» ничейной «на земле». И в житейском плане (или как укоренилось в нашем обиходе – на уровне «домохозяек») явленный весьма заметно горячий и наиболее приветствуемый интерес «публики» представляют «отчёты» о причинности каждого происходящего в мире события, целях, преследуемых задействованными в нём силами, и их ресурсах, лучше персонализированных. При чём, без осознания сложности решения подобной задачи, вряд ли полностью выполнимой даже на уровне специализированных госучреждений. Отчаиваться отсутствию подобного фактурного «наполнения» в трудах аналогичных читаемому может и не стоит: есть обозначенный Вектор Целей и решить главную задачу – оценить соответствие ему происходящего с той или иной степенью приближения к Правде вполне возможно. А так ли уж важно кто «толкается» локтями на конкретном событийном поле? С учётом же того что Правда у каждого своя…

В центре происходящего – Россия, которая «уже обретает новое функционально-территориальное наделение, КАК БУДУЩАЯ СТРАНА-ЛИДЕР , существенно отличающаяся от всякого прошлого её предназначения, особенно последнего столетия». Этот вывод сделан НИИ «ЦУС» и имеет весьма глубокую историческую «проекцию», простирающуюся за пределы отмечаемого в эти дни некоторыми приверженцами 100-летия известного события. Им невдомёк, что территория страны давно готовилась под новое функциональное наделение, коим в полной мере собирались воспользоваться «высшие представители» генотипа мозга 4ХХ. Именно поэтому России и было вменено миропонимание на базе коллективного «Мы» как наиболее дешёвого варианта подготовки территории к приходу «хозяев». Не свершилось и ТЕПЕРЬ УЖЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВОССОЗДАЮЩЕГОСЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА И НОВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – «социальной структуры, в которую каждый Человек добровольно стремится со всем своим духовным и душевным началом. Устремление это не по причинам и необходимости в выживании, а по причинам своей собственной осознанной профессиональной полезности, т.е. желании отдать все возможное от себя и для всех, ощущая свое первичное начало в социальной организации. Тогда все свое универсальное участие, в том числе и труд, будет им воплощаться с Умом, т.е. с полным устремлением к добросовестности с истинно осознанной им личной функцией, как Человека и как важного элемента всеобщей гармонии жизни на Земле» (НИИ ЦУС. «Основы формирования Человечества», ч. 1, «Экономия Человечества»).

Пережить такой «разворот» событий «кукловоды» не могут, а потому – МНОГОВЕКТОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РФ С ФОРМИРОВАНИЕМ ОБРАЗА «МИРОВОГО ИЗГОЯ». ПОЗДНО… Прозевали момент, когда РОССИЯ ОБРЕЛА ЧЕРТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИГРОКА НА МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ и подвела под него фундамент, сложенный из «летающих и стреляющих» кирпичиков сегодняшнего политического «здания».

Громче всех звучат голоса «мосек», для этого, собственно они и созданы. И если бы только кто-нибудь из них не решил стать провокационным запалом для более серьёзных военных решений! Наиболее опасны в этом смысле сегодня Сирия и Украина. Первая, потому что вооруженные силы РФ и США находятся наиболее близко друг к другу и потому израильские налёты хоть и имеют антииранские «намёки», адресованные России, они могут преследовать значительно более широкие цели с учётом имеющегося влияния на администрацию США. Одним из явных следствий такового и является искусственно заостряемое негативное внимание к Тегерану при случае и без оного (как с ракетой и Иордании). Да и просто так «отдать» страну Трамп не может: тут же получит ещё одну статью в своё «пророссийское досье». А потому – ещё и незаконная военная база вблизи Эт-Танфа, которая не спасёт уже проигранную «партию», а лишь может сказаться на «чистоте» одного лица. Спасти весь «мундир» ещё и после преданного Курдистана будет значительно сложнее. А тут ещё Катар со своими разоблачениями и Саудовская Аравия с арестами «коррупционеров», многие из которых напрямую связаны с США (теперь уже можно, см. выше).

Что касается марионеточной Украины, то ситуация в ней доведена до того, что Порошенко, прошедший «эволюционный путь развития» США – Европа (Германия) – США, на сегодня – самая «удобная» для Москвы фигура (как и Россия для Порошенко). Саакашвили или националисты, похоже, явленные американцами стране в качестве новой силы арестом сына Авакова, – путь к активизации военных вариантов решения проблемы Донбасса и Крыма. Хотя и тут уже поздновато в том элементарном военном смысле, что задействованные в Сирии ЧВК могут уже успеть и к негативному развитию обстановки в Крыму и/или Донбассе...

Ситуацию в двусторонних отношениях обостряют действия Белого дома, спровоцированные оказываемым на него «демократическим» давлением, которые требуют исключительного доверия лидеров двух стран. Однако даже сами их двусторонние контакты сегодня требуют прикрытия «исключительными» обстоятельствами, как, например, возможное «пересечение» в рамках саммита АТЭС под «флагом» разрешения северокорейской проблемы. Говорить о построении серьёзного договорного фундамента отношений в этой ситуации явно не приходится. Тем более в условиях обострённого общественного внимания, например, к размещению в Европе дополнительных контингентов ВС США и вынужденных ответных шагов России в виде «Искандеров», «Курьеров» и более серьёзных аргументов, вряд ли способных отрезвить тех, кому уже в силу проистекающих на Земле изменений на этот мир уже глубоко...

Иное дело – экономические рычаги, использовать которые без США «моськам» без(с)смысленно. Впрочем, как показывает время, с ними тоже. Ситуация для американцев тут даже хуже, чем они могли бы ожидать: возникающие экономические «многоугольники», один из которых обозначился в Тегеране в виде России, Ирана и Азербайджана, уже стараются ориентироваться на национальные валюты и уход от доллара, помешать чему... Что же до европейцев с их постоянными метаниями, то понятие «надёжный партнёр», предложенное им к принятию Сергеем Лавровым, призвано ограничить рамки подобных флуктуаций своими собственными экономическими интересами. В этом ряду и китайское «направление», последние сведения с которого – возможность «посадки» карт «Мир» на китайскую UnionPay. Останется лишь немного затруднить работу американских «аналогов» в России, что совсем нетрудно в сегодняшних условиях и… Камень точится каплями.

ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДИТ СИТУАЦИЯ С УДУШЕНИЕМ РОССИИ «СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ». Правительство не устаёт придумывать новые путы для бизнеса, налоги «на дачи» – дачникам, «на автомобили» – автомобилистам, на собственность – собственникам и т.д. Вывод дискуссии по проблемам экономического развития страны за рамки правительственных структур и существующих аналитических центров – очевидное недовольство главы государства предлагаемыми вариантами. А встречные намерения правительства создать новую структуру в своих рамках – попытка сохранить свою роль в «развитии» экономики страны. В УСЛОВИЯХ ПОЛИАРХИЧЕСКОГО ЗАСИЛЬЯ ПРОБЛЕМА СТРАНЫ ЯВНО НЕ В ТОМ, ЧТО ОНА НЕ МОЖЕТ НАКОРМИТЬ БЕДНЫХ, А В ТОМ, ЧТО НЕ МОГУТ НАЕСТЬСЯ БОГАТЫЕ (М. Задорнов).

«Основную функцию агрессивно-паразитирующего фактора, сдерживающего всякие процессы активных и неизбежных изменений по формированию новой Конструкции организованного бытия воссоздающейся России, начинают играть ВНУТРЕННИЕ «ПОСТДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ» СИЛЫ, РУКАМИ И ДЕЙСТВИЯМИ КОТОРЫХ И ВЕРШИЛСЯ РАНЕЕ ВЕСЬ ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, приведший к окончательному краху Цивилизации коммунистического типа, полному обнищанию и развалу всех сфер бытия, разрушению Конструкции социального уложения гуманной ориентации общества для преобладающего большинства народов страны, вменению на местах триединого фашизма, установлению режима воинствующе-агрессивного паразитизма несущественного меньшинства при поддержке ими же организованного государственного насилия».

В складывающихся условиях особую остроту приобретает отсутствие идеологического стержня развития страны, путь к которому лежит через слом прежних идеологических устоев. И дело тут не в умершей коммунистической и агонизирующей либеральной, а в том, что их вмененной неотъемлемой третьей составляющей являлся фашизм, обретший в стране форму административного, финансового и демографического. Без начального понимания и признания этого факта придать понятные контуры идеологическому будущему невозможно. Тем более заменить его скоморошествующими лицами, массовыми мероприятиями развлекательного типа. И уж тем более попытками бороться с оформлением национального стрежня этого государства, придавая ему националистические формы. И фиговый листочек «российская нация» более похож на повторение пройденной уже попытки построения «новой исторической общности – советского народа». Если же она ещё сопровождается довольным выражением лица главного раввина страны…

На общей картине происходящего, рисуемой западными и восточными партнёрами, хоть и отдельными мазками, а не самостоятельными фигурами – «бесчинствующие» российские футбольные фанаты, «объедающиеся допингом» спортсмены, ТВ ток-шоу с соревнованием каналов, в том числе государственных, кто в более идиотском виде представит россиян, все «прелести» плохо приживающейся в РФ либеральной демократии, «выступления» интеллигенции и пр. Как нельзя, кстати, к происходящему – слова канадского актёра, «вдохновлённого» ещё выступлением Фримана: «Когда видишь актера, говорящего о политике, то даже если в его словах есть смысл, сложно избавиться от ощущения, что эти слова кто-то написал за него». И разница лишь в том, кто из основных «актеров» дёргает за ниточку, преследуя свои сегодняшние интересы...

«- Джек, что ты можешь сделать за деньги? – За деньги я могу сделать … всё». И пока деньги – главная «идеологическая» общества и индивидуума цель, искусственно вменённая русским… Хотя, как справедливо недоумевал Н. В. Левашов, почему национальность - определение, а не существительное?

МЫ ЖЕ СЕГОДНЯ - РУСЫ. МОЖЕТ НАЧАТЬ С ЭТОГО МАЛОГО?

А.Никонович