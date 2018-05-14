Елена Рохлина. Государства РФ – НЕТ !!!
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Государства РФ нет и даже не потому, что переходя из СССР в РФ что-то неправильно оформили и не посчитались с мнением граждан Советского Союза (не посчитались с референдумом). У нас нет государства, потому как у этого образования под названием РФ нет никакой идеологии.
Вот, к примеру. Ополченцев и пророссийских активистов выдворяют на Донбасс, на Украину и при этом Путин и Порошенко в постоянной торговле находятся в течении всей войны и её небольшого затишья и при этом некоторых россиян сажают за высказывания в поддержку укродействий в отношении Донбасса. Разве государство может расплываться во все стороны и при этом через сми русских и украинцев стравливать, а сами изо всех сил торгуют с теми - на кого грязь льют. А убийство донбассовских командиров россиянскими силовиками? А сколько россиянские правоохренители пересажали тех, кто поддерживали информационно и гуманитаркой Донбасс?
И так чего не коснись, народу через сми по ушам ездят, что очаг зла на планете - это США и при этом в США закачиваются огромные деньги (так необходимые для экономики России).
Я настаиваю, что первый признак государственности - это единая идеология для граждан, которая скрепляет верхи и низы, такой идеологии в РФ не существует и она не появится с данной властью. РФ не существует, но последней попыткой типа скрепить россиян - будет война. Верхи будут орать из лимузинов как прекрасно защищать Отечество, низы будут воодушевляться этим ором, особенно если совершенно обнищавшим ещё и деньги будут платить за участие в войне.
Но война будет только во имя утилизации населения (такая вот скрепа), потому как у нас и так колония, нас давно захватили, грабят и распродают наши земли. Смысл войны будет во имя расчленения колонии РФ, чтобы местным кровопийцам уйти от ответственности, в очередной раз им же обогатиться и чтобы совсем уже обескровить нацию.
За что там Алексей Кунгуров сидит? За высказывание об ИГИЛ? Израиль ударил по Сирии, по российской ракетной установке, Путин и Нетаньяху друзья на век, при этом друг-повар Путина организовал массовое наёмничество - ст. 359, при этом от российских наёмников отказывается колония-РФ.
А что там с белыми флагами на олимпиаде, а это признание, что государство РФ не существует, но существуем мы и когда они (чужие) захотят втравить нас в очередную войнушку - нам стоит подумать как себя вести и что разъяснять русским людям. А опыт Донбасса, опыт Чечни должен быть не просто уроком, а примером: как чужие - проманипулируют, продадут и предадут.
Источник: pdsnpsr.ru
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сильно
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У России , США , Украины – начальники одни . Используют народы этих стран , как инструменты для СВОИХ целей . Если кто то до сих пор верит , что цели этих ” СИЛ ” в отношении русского народа другие чем в своё время к коренным обитателям Америки – НАИВНЯК !
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Даже Путин признался, что коммунисты дружно развалили СССР. В речи после выступления Зюнанова.
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А вот материал Александра Черемных о советских кадрах. Как видите кадры РФ сформированы по тому же принципу, что и в 1921 году. США помогут РФ сформировать идеологию.
Комиссары
May. 14th, 2018 at 10:36 AM
Кадры для молодого советского государства ковались учебным заведением, которое готовило главных управленцев советской власти (идеологов, руководителей партии и государства, — вот отчего туда первоначально принимались только обладавшие значительным революционным стажем, т. е. прошедшие спецкурсы в заграничных школах).
Прежде чем создать особую школу будущих руководителей, кукловоды разработали Инструкцию, которая охватила все аспекты работы спецучреждения, названного Институтом красной профессуры.
Прежде всего, было доработано учение Карла Маркса под русского потребителя; важно, чтобы теория научного коммунизма, содержащая в себе в скрытой форме положения масонства, насаждалась в общество как передовая идея человечества.
Эту истину должны проповедовать все, кто будет учиться в стенах закрытого учреждения; теории научного коммунизма они должны служить беззаветно и безукоризненно, но они одни должны будут знать ВСЕ составляющие этого учения.
Им придется разрабатывать и прививать в общество новые знания, навсегда закрыв «расовый вопрос» и «классовый вопрос», — чтобы русские люди не поняли, кто был главной движущей силой двух «русских революций».
При этом к власти и далее должны приходить только тщательно проверенные и отобранные новой властью, но афишировать это, конечно, не рекомендуется. При этом большинство находящихся у власти, независимо от высоты положения, как правило, должны писаться русскими и выходцами из крестьян, рабочих или служащих.
Если обратиться к советским источникам, мы прочтем, что Институт красной профессуры (ИКП), созданный согласно Постановлению СНК РСФСР от 11 февраля 1921 г., и находившийся в ведении Наркомпроса, готовил высококвалифицированные кадры для преподавания в высших школах республики экономических, исторических и философских дисциплин.
«Общее руководство ИКП осуществлялось Агитационно-пропагандистским отделом ЦК партии. В ИКП принимались члены ВКП(б), обладавшие значительным партийным и революционным стажем».
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Низкий поклон вдове легендарного генерала. Если в армии остались его последователи и единомышленники, то возможно еще не все потеряно. В тяжелые времена Россию всегда спасала только армия……