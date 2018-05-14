Елена Рохлина. Государства РФ – НЕТ !!!

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Государства РФ нет и даже не потому, что переходя из СССР в РФ что-то неправильно оформили и не посчитались с мнением граждан Советского Союза (не посчитались с референдумом). У нас нет государства, потому как у этого образования под названием РФ нет никакой идеологии.

Вот, к примеру. Ополченцев и пророссийских активистов выдворяют на Донбасс, на Украину и при этом Путин и Порошенко в постоянной торговле находятся в течении всей войны и её небольшого затишья и при этом некоторых россиян сажают за высказывания в поддержку укродействий в отношении Донбасса. Разве государство может расплываться во все стороны и при этом через сми русских и украинцев стравливать, а сами изо всех сил торгуют с теми - на кого грязь льют. А убийство донбассовских командиров россиянскими силовиками? А сколько россиянские правоохренители пересажали тех, кто поддерживали информационно и гуманитаркой Донбасс?

И так чего не коснись, народу через сми по ушам ездят, что очаг зла на планете - это США и при этом в США закачиваются огромные деньги (так необходимые для экономики России).

Я настаиваю, что первый признак государственности - это единая идеология для граждан, которая скрепляет верхи и низы, такой идеологии в РФ не существует и она не появится с данной властью. РФ не существует, но последней попыткой типа скрепить россиян - будет война. Верхи будут орать из лимузинов как прекрасно защищать Отечество, низы будут воодушевляться этим ором, особенно если совершенно обнищавшим ещё и деньги будут платить за участие в войне.

Но война будет только во имя утилизации населения (такая вот скрепа), потому как у нас и так колония, нас давно захватили, грабят и распродают наши земли. Смысл войны будет во имя расчленения колонии РФ, чтобы местным кровопийцам уйти от ответственности, в очередной раз им же обогатиться и чтобы совсем уже обескровить нацию.

За что там Алексей Кунгуров сидит? За высказывание об ИГИЛ? Израиль ударил по Сирии, по российской ракетной установке, Путин и Нетаньяху друзья на век, при этом друг-повар Путина организовал массовое наёмничество - ст. 359, при этом от российских наёмников отказывается колония-РФ.

А что там с белыми флагами на олимпиаде, а это признание, что государство РФ не существует, но существуем мы и когда они (чужие) захотят втравить нас в очередную войнушку - нам стоит подумать как себя вести и что разъяснять русским людям. А опыт Донбасса, опыт Чечни должен быть не просто уроком, а примером: как чужие - проманипулируют, продадут и предадут.