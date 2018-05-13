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С.А. Салль о городах на болотах, оккультизме и событиях на Ближнем Востоке

18:44. 13 мая 2018 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:
С первого взгляда может показаться, что повествование Сергея Альбертовича – чистый вымысел и набор фантазий. Тем не менее практически вся фактология рассказчика сама по себе проверяема и нередко подтверждается различными исследователями.

Например, сведения о фараонах и Египте замечательно растолковал В.В. Сундаков. А ВП СССР справедливо считает, что и современная глобальную власть также берёт своё начало от древнеегипетского жречества.

Кроме того, не забудем, что по образованию и профессии Салль – физик, т.е. для него логическое мышление – норма. В отличие от подавляющего большинства историков.




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, восток, Европа, Египет, история, климат, природа, Салль, сатанизм, славяне
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