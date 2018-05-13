Главная » История, Новости Украины и Новороссии

Русское знамя над Киевом (ФОТО)

05:00. 13 мая 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:
Русское знамя над Киевом (ФОТО) | Русская весна

В последний день лета 1919 года, года «великого и страшного», ошеломленные жители Киева могли наблюдать картину, подобной которой не было в великом городе со времени освободительной войны Богдана Хмельницкого за воссоединение с Россией.

Сверху по Александровской улице к Царской площади неслась с оглушающим криком конная лава. Среди всадников особенно выделялись своими красными лампасами на синих шароварах донские казаки.

На ярком солнце у некоторых кавалеристов в гусарской и уланской форме сверкали на плечах золотые погоны, а в руках одного из них развевался на древке бело-сине-красный флаг.

На Царской площади и Крещатике почувствовавшие уже себя хозяевами в городе гайдамаки со шлыками цветов Запорожского корпуса на папахах, с ужасом увидев скачущую к ним саму воплощенную смерть, бросились бежать.

Несколько киевских мемуаристов оставили описание произошедшего, но, пожалуй, наиболее ярко переломный исторический день запечатлел в непосредственных и тем особенно ценных наблюдениях Константин Паустовский в «Начале неведомого века»:

«Когда мы пили на кухне морковный чай, на Фундуклеевской улице раздались знакомые крики «слава!». Мы вышли на балкон. По улице шли не деникинцы, а петлюровцы, с желто-голубыми знаменами. Шли уверенно и спокойно, рисуясь своим австрийским обмундированием.

И те же, недавно еще намозолившие нам глаза «щирые украинцы» в вышитых рубахах кричали им «слава!» и снова бросали в воздух свои смушковые, траченные молью шапки.

Читайте также: Американский агрессор: Как США атаковали советские войска и получали быстрое возмездие (ФОТО, ВИДЕО)

Город недоумевал. Вместо деникинцев вошли петлюровцы…

Два казачьих полка вдруг обрушились лавой с крутых Печерских гор на ничего не подозревавших петлюровцев.

Казачьи полки неслись карьером с опущенными пиками, гикая, стреляя в воздух и сверкая обнаженными шашками. Никакие нервы не могли выдержать этой дикой и внезапной атаки.

Петлюровцы бежали без единого выстрела, бросив пушки и оружие. И те же «щирые» старики, что утром умильно возглашали «слава!», сейчас кричали с балконов и тротуаров, потрясая от бешенства кулаками, «ганьба», что означает «позор». Но петлюровцы не обращали на эти крики внимания и бежали, озираясь и что-то торопливо рассовывая на бегу по карманам».

Описание автором великой «Повести о жизни» произошедшего на киевских улицах 31 августа 1919 года было, однако, лишь финальным аккордом истории водружения над Матерью городов русских русского знамени.

К началу лета 1919 года красные полностью разбили армию Директории, остатки которой были отброшены далеко на Запад. Но от полного уничтожения петлюровцев неожиданно спасло начавшееся наступление ВСЮР на Москву.

В подписанной Главнокомандующим генералом Деникиным «Московской директиве» ставилась задача и овладения Киевом: «Генералу Май–Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав — Брянск».

Непосредственно для наступления на Киев выделялась группа войск (всего около 6000 тысяч штыков и сабель) под командованием начальника 7-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Николая Эмильевича Бредова.

1-dbbbgb

Начавшееся наступление Добровольческой армии на Киевском направлении не дало возможности красным добить Петлюру. Лучшие части были сняты с петлюровского фронта и переброшены на деникинский. И чем больше развивалось наступление белых, тем в больших количествах войска перебрасывались.

Но показательно, что петлюровское воинство находилось в таком состоянии, что, и получив многократное превосходство в силах, не одержало значимых успехов, решаясь в основном лишь осторожно нападать на красные арьергарды.

Читайте также: Вместо денег Порошенко в Германии получил свиную рульку и бычий хвост (ФОТО)

Даже смерть легендарного комдива Николая Щорса в бою с 7-й бригадой 2-го корпуса УГА — заслуга не меткого галичанского пулеметчика, а «соколов Троцкого», устранивших выстрелом сзади в голову излишне самостоятельного полководца.

Единственное, что смогли ошметки петлюровской армии и галичан, это продвигаться вперед по оставляемой красными территории. При этом движение разных частей во многом носило хаотичный характер.

Несмотря на формально единое командование, часть из них подчинялась Главному штабу войск УНР, а сохранившие еще остатки боепособности галичанские части входили в состав УГА.

В результате без серьезных боев, в основном просто идя на значительном отдалении за уходящими на восток частями Красной армии, петлюровцы вышли к Киеву.

К Киеву подошла смешанная группа войск из петлюровских и галичанских частей (всего около 18 тысяч штыков и сабель) и присоединившихся к ней отрядов известных бандитских атаманов — Зеленого, Струка, Мордалевича (всего около 5 тысяч) под общим командованием генерала-четаря УГА Антона Кравса.

Заметим, что бывший подполковник австрийской армии и немец по происхождению практически не владел украинским языком и общался со своим штабом (тоже полностью состоявшим из бывших австрийских офицеров) на немецком.

2-fgbgbgbf

Утром 30 августа, чтобы не оказаться в окружении, красные части начали покидать Киев и вслед за ними, стреляя в спины уходящему противнику, вступали со стороны правобережных предместий петлюровцы.

При входе в город, на Демиевке, они сразу отметились расправой над безоружными добровольцами-евреями из отряда милиции, сформированного городским головой Евгением Рябцевым для защиты мирного населения в условиях безвластья.

Известный киевский адвокат и автор одних из наиболее ценных воспоминаний о Киеве времен Гражданской войны Алексей Гольденвейзер так написал про «подвиг» галичан:

«На одной из окраин они захватили небольшой отряд гражданской милиции, наспех организованной в эти дни Городской думой, и безжалостно расстреляли 34 еврейских юношей, бывших среди милиционеров».

Одновременно с левого берега через Николаевский цепной мост в город вошли передовые части Добровольческой армии. И показательно, как тот же автор «Из киевских воспоминаний» пишет о реакции подавляющего большинства киевлян, независимо от национальности и вероисповедания, для которых русские солдаты были родными: «Настроение в городе было приподнятое.

Читайте также: Позорная смерть ВВС Украины (ВИДЕО)

Все население высыпало на улицы, мелькали белые платья и праздничные наряды. Сами добровольцы в своих английских хаки имели щегольской и молодцеватый вид. Толпы народа ходили по городу с национальными флагами… Чувствовалось всеобщее единение».

Вскоре петлюровцы дошли до здания Городской думы, на балконе которой казаки Бредова вывесили трехцветный флаг, под которым очень быстро собралось множество радостных киевлян. Действуя в своем привычном стиле, гайдамаки сорвали полотнище, бросили на землю и начали демонстративно его топтать.

Когда в толпе раздались возмущенные крики, то петлюровцы открыли по ней огонь и немало мирных жителей получило ранения. Вскоре на площадь подошел небольшой отряд добровольцев, и между противостоящими сторонами началась перестрелка.

Таким образом, в городе установилось хрупкое двоевластие, которое должно было, так или иначе, неминуемо разрешиться. Вечером по инициативе Кравса прошла его встреча с Бредовым в помещении Пятой гимназии на Печерске.

Генерал УГА попытался достичь со своим деникинским визави договоренности о проведении в Киеве демаркационной линии и дальнейших совместных действиях против большевиков.

Несмотря на почти четырехкратное превосходство в силах, бывший австрийский офицер прекрасно понимал, кто будет победителем в непосредственном боестолкновении и выступал в качестве просителя.

Стоит объяснить, почему Бредов, чьи войска шли под лозунгом восстановления Единой и Неделимой России, вообще согласился на проведение переговоров. В его представлении, как и всего командования ВСЮР, УГА была иностранной армией, пусть и находившаяся во временном союзе с УНР.

И в целом они были правы: УНР и ЗУНР (вооруженными силами которой являлась УГА) оставались, несмотря на провозглашение «Злуки», фактически разными государственными образованиями. Поэтому командующий группой войск ВСЮР на Правобережной Украине и начал переговоры с Кравсом не как с врагом-самостийником, а как с командующим контингентом иностранной армии.

Показательно, что недолгие переговоры велись на родном для обоих генералов немецком языке: Бредов (полностью его фамилия была фон Бредов), как и Кравс, был по происхождению немцем.

В ответ на все предложения Кравса Бредов заявил, что речь может идти только о разрешении беспрепятственного выхода его войск из Киева и помощи в дальнейшей эвакуации на Запад по железной дороге. Белый генерал, сам родившийся в Киеве, сразу озвучил принципиальную позицию: «Киев — мать городов русских — никогда не был украинским и не будет!».

Бредов категорически отверг и предложение Кравса вступить в переговоры с выехавшим в Киев личным представителем «головного отамана» генерал-поручником Михаилом Омельяновичем-Павленко.

Как твердо заявил генерал, Омельяновича-Павленко (бывшего русского офицера и сына генерала Российской императорской армии) в случае появления в расположении войск Добровольческой армии немедленно расстреляют, как изменника, а Петлюра «просто бандит» и говорить с ним не о чем.

Итогом переговоров стало подписание соглашения с гарантиями эвакуации войск Кравса по линии железной дороги. Генерал-четарь был вполне доволен результатом: ЗУНР, в отличие от Директории, Киев был совершенно не нужен.

Но его приказ об отходе готовы были исполнить только галичане. А части Директории отказались подчиняться Кравсу и, наоборот, начали закрепляться на захваченных участках города.

Нарушение петлюровцами соглашения и подвигло Бредова 31 августа отдать приказ атаковать их кавалерийской лавой (в атаке принимали участие и казаки, и регулярная кавалерия), так поразившей воображение киевлян.

Читайте также: ВСУ понесли большие потери и лишились позиции под Горловкой: сводка о военной ситуации в ДНР (+ВИДЕО)

А 1 сентября по всему городу был расклеен и напечатан в еще малоформатных, всего двухстраничных газетах приказ генерала Бредова о том, что освобожденный доблестными войсками ВСЮР «отныне и навсегда Киев возвращается в состав единой и неделимой России».

Дмитрий Тесленко

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Украина. Работа над ошибками. Часть XI. «Сон разума рождает чудовищ» (18+)
...ночью привезли не знамо куда – и ...Ах....! Как издеваются над ним и над его "офицерской честью...где было опубликовано сие фото принадлежит Ирине Серовой…... «пророссийскому» и – «русскому». И – не нужно ...улицах Харькова, Чернигова, Киева, Львова – постоянно...
Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2015
...что операция, которую в Киеве называют «антитеррористической» для жителей... Саблин, лидер движения клуба Русских мотоциклистов, сопредседатель Движения «Антимайдан...ФОТО) Над Антарктидой подняли флаги Донецкой и Луганской Народных Республик, Новороссии и Знамя...
Дневниковые записи А.Мозгового
... доходить, что в Киеве произошла не украинская народная...маргинальных сайтах и изучая фото наколок русских добровольцев. > Что .... Теперь мы поднимаем знамя Христа и национально-освободительной...общая победа иудейской олигархии над русским и украинским народом ...
УДАР ЕВРЕЙСКИХ БОГОВ
... Во времена основателя русского монашества и Киево-Печерской Лавры, святого... и выставь его на знамя, ужаленный, взглянув на него... называя это «справедливой карой над еретиками», (инакомыслящими). Например ...только в христианстве (см. фото монаха) но даже в...
Новости Украины и Новороссии 27 октября 2017
...— соседям — как-то надо научиться жить вместе, если мы...: rusvesna.su Накрылось русским газом: конфликт Киева и «Нафтогаза» перешел... согласно материалу, переводится как «знамя, хоругвь». Правда, с испанского... в 1941 году». © Фото: скриншот с Youtube Витражная ...
Эпигоны нацизма (фото, видео)
..., 1 января, в Киеве прошло очередное фашистское факельное...! Поднять штандарты и знамена! Опустить знамена'.Этим были отданы почести...военная зима, мрачно нависшая над всей нацией, придала ...детей. Непосильные трудности суровой русской зимы придали этому событию...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>