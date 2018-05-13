Главная » Видео, Славянские традиции

Русская баня. Приметы и поверья. Давайте поговорим… Алексей Орлов и Юлона Стоянова

18:44. 13 мая 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем нужна баня и как задобрить банника?

Алексей Орлов и Юлона Стоянова

В передаче мы открыли тайну: все ли Банники так опасны и почему омовение в бане повсеместно окутано наводящими страх поверьями.

Также ответим на вопросы:

Где лучше строить баню, почему жилой дом и баня не должны находиться в одном помещении, какие тайны хранит в себе вода?
Поведали о родах в бане: как на Руси рожали староверы и сколько времени роженица должна была оставаться с новорожденным в бане? Насколько быстро происходило восстановление новоиспеченной мамы и младенца после банных процедур?
А как вы думаете, дорогие друзья, почему на Руси боялись оставлять маленьких детей без присмотра внутри или возле бани, почему так сильно остерегались Банника и жену его Обдериху?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Премудрости, тайны и секреты русской избы
...основные правила в постройке русской избы, приметы, факты и история ...«stubа» означала «теплое помещение, баня».* * *При строительстве новой избы...мертвыми и могли, по поверьям, принести в дом болезни....деревьев по кругу и давая им высохнуть на корню ...
Ода русской печке
...Мало того, что она давала тепло и позволяла приготовить ...кирпичи. Словом, та же баня, только меньше.Более того...с завидной регулярностью “организовывавших” русскому человеку все виды лихорадок. ...процедуры покрылись седым мхом поверий и примет, в которые верили...
Священные Деревья Славян Русов
...апрель – берёзозол. Согласно русским поверьям, в ветвях берёзы обитают ...крови. Используемый в бане берёзовый веник служит ...баклушей. Интересны также русские народные приметы: как осина задрожит,...dub - «посвящать в рыцари, давать титул», а также шутливо - ...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
...– стремящиеся попасть в Баню) уже начали считать, ...«болота». Большинство это примет как разрушение (ведь ... в сутки. Употреблял, поверьте, – немало. И практически...(по крайней мере русскому Человеку), обозначив всю...понятно и ясно. Давайте представим, что вся...
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...что без посещения Бани и созданного им...– он создаёт Русское Общественное Движение «Возрождение... что наступит всепрощенчество. Поверьте, господа, здесь на...в геометрической прогрессии, давая людям НОВЫЕ ЗНАНИЯ..., если Человечество примет НОВЫЕ ЗНАНИЯ, необходимые...
Книга 4. Глава 7. Недосказанная Физика для понимания Целого
... изучая труды выдающихся Русских учёных, осмысливая экспериментальные..., что такое невозможно. Поверьте – возможно. Принципы действия...обеспечения. Каждому типу давалось только что-то... один поймёт и примет ваши доводы и ...чистым и вымытым в Бане). Там,конечно же,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>