Русская баня. Приметы и поверья. Давайте поговорим… Алексей Орлов и Юлона Стоянова

Зачем нужна баня и как задобрить банника?



Алексей Орлов и Юлона Стоянова



В передаче мы открыли тайну: все ли Банники так опасны и почему омовение в бане повсеместно окутано наводящими страх поверьями.



Также ответим на вопросы:



Где лучше строить баню, почему жилой дом и баня не должны находиться в одном помещении, какие тайны хранит в себе вода?

Поведали о родах в бане: как на Руси рожали староверы и сколько времени роженица должна была оставаться с новорожденным в бане? Насколько быстро происходило восстановление новоиспеченной мамы и младенца после банных процедур?

А как вы думаете, дорогие друзья, почему на Руси боялись оставлять маленьких детей без присмотра внутри или возле бани, почему так сильно остерегались Банника и жену его Обдериху?



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Источник: www.youtube.com