Русская баня. Приметы и поверья. Давайте поговорим… Алексей Орлов и Юлона Стоянова
Зачем нужна баня и как задобрить банника?
Алексей Орлов и Юлона Стоянова
В передаче мы открыли тайну: все ли Банники так опасны и почему омовение в бане повсеместно окутано наводящими страх поверьями.
Также ответим на вопросы:
Где лучше строить баню, почему жилой дом и баня не должны находиться в одном помещении, какие тайны хранит в себе вода?
Поведали о родах в бане: как на Руси рожали староверы и сколько времени роженица должна была оставаться с новорожденным в бане? Насколько быстро происходило восстановление новоиспеченной мамы и младенца после банных процедур?
А как вы думаете, дорогие друзья, почему на Руси боялись оставлять маленьких детей без присмотра внутри или возле бани, почему так сильно остерегались Банника и жену его Обдериху?
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Источник: www.youtube.com