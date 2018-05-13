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«Навалюгенды» и провокаторы. Кто и как пытался устроить бойню 5 мая

18:38. 13 мая 2018 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: life.ru
Широко разошедшиеся в различных средствах массовой информации кадры, на которых некие люди в казачьей форме избивают участников несанкционированной акции 5 мая на Пушкинской и Тверской, вызвали законное общественное негодование. Вместе с тем, рассказывая об участии «казаков» в беспорядках на Пушкинской площади, либеральные медиа совсем не показали довольно жёсткие их задержания силами полиции и Росгвардии, которые не делали различий между сортами и видами провокаторов, одинаково пресекая беспорядки и нарушения с обеих сторон.

Следует при этом указать и на тот факт, что, помимо условно «патриотических» активистов, в толпе находились и специальные провокаторы, чётко координировавшие действия сторонников Навального.

Лайф проанализировал кадры, снятые в минувшую субботу, 5 мая, на митинге оппозиции в Москве, и пришёл к выводу, что у протестующих на несанкционированном митинге и перекрывавших Страстной бульвар имелась структура координаторов, отдающих указания, куда идти, как противостоять правоохранительным органам и нарушать общественный порядок.

На видео ниже хорошо заметно, как протестующие начали выбегать на проезжую часть в ходе несанкционированного шествия. Обратите внимание, что сторонники Навального активно громят полицейские заграждения, однако делают они это организованно, под руководством пухлого мужчины в белой футболке. На кадрах чётко видно, как он выбегает на проезжую часть и первым начинает опрокидывать заграждения, при этом координирует протестующих, которые в ответ на его жесты тут же подключаются и начинают устраивать беспорядки вслед за своим предводителем.

Чёткая координация действий протестующих хорошо видна на ролике ниже: после того как полиция задерживает мужчину с залысинами — явно не молодёжной наружности, — который перед этим организовывал протестующих, вокруг задержанного моментально образуется толпа, которая через несколько минут отбивают его у полиции. Обратите внимание: рядом также заметен всё тот же человек в белой футболке, который активно жестикулирует и направляет протестующих.

Следует отметить, что помимо координаторов были в среде протестующих и специально заточенные под создание «медиакартинки» провокаторы. На кадрах отчётливо видно, как женщина в красном платье неожиданно падает на землю и начинает кричать о том, что её избивают, при этом никакой полиции или «казаков» рядом не наблюдается — и женщина, не справившись с ролью «избитой», спокойно удаляется в толпу.

Тезис о «мирных протестующих» опровергается тем фактом, что сторонники Навального активно забрасывали полицию камнями и бутылками, причём, как видно на ролике внизу, в толпе также действуют заводилы и провокаторы, которые в момент отхода сил полиции с площади с несколькими задержанными начинают активно скандировать и подогревать толпу, а затем и забрасывать правоохранителей различными предметами.

Однако давайте вернёмся к замеченному нами на видеозаписях, представленных выше, человеку в белой футболке. Вот он появляется в объективе камер журналистов вновь, и его роль координатора и организатора видна невооружённым взглядом. Во время несанкционированного шествия по Тверской он активно управляет толпой, указывает направление движения и действий протестующих — причём они ему подчиняются и оперативно исполняют указания относительно направления движения.

Всё тот же человек в белой футболке появляется в качестве координатора, причём видно, что, стоя позади так называемой сцепки, он направляет протестующих «на Кремль», затем спорит с полицейскими и даёт указание изменить направление движения колонны.

Наличие координаторов и заводил в толпе подтверждается и приведённым ниже видео, на котором заметно, как в среде протестующих действуют несколько человек, забрасывающих полицию бутылками и камнями. Обратите внимание, в частности, на молодого человека в белой футболке, который бросает тяжёлый предмет в сторону полиции, а затем, прячась, отступает назад.

В толпе видны организаторы, которые приказывают людям садиться на землю или идти перекрывать Страстной бульвар, а также блокировать полицейские автобусы, в которых перевозят задержанных на несанкционированной акции. Самое интересное, однако, в конце: в кадре появляется всё тот же пухлый мужчина в белой футболке, который организует и направляет сторонников Навального на прорыв полицейского оцепления.

Таким образом, как хорошо видно на представленных выше видеозаписях с митинга 5 мая, в среде протестующих, вышедших в поддержку Навального, существовала чёткая организация и координация, причём направленная на нарушение общественного порядка и конфронтацию с полицией, что само по себе разрушает миф о «стихийном протесте» и якобы одностороннем насилии в сторону протестующих. Сами сторонники Навального активно нарушали закон, нападали на правоохранителей и, что самое главное, подставляли под дубинки ОМОНа пришедших на акцию рядовых активистов.

Автор: Илья Ухов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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