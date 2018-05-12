Я потратил 7 триллионов долларов, и вы должны сделать кое-что взамен
00:37. 12 мая 2018 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Разрыв ядерной сделки с Ираном продолжает порождать чудесные и волнующие откровения, в которые включился аятолла Хаменеи, обнародовав фрагмент частной переписки Трампа, которая каким-то образам попала в руки иранских спецслужб.
Аятолла в стиле Трампа, вывалил фрагмент в Твиттер, чтобы сообщение с гарантией дошло до главного пользователя этой соц.сети. Тема все та же – США и их рабы https://colonelcassad.livejournal.com/4181393.html.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал о письмах президента США Дональда Трампа, якобы адресованных им американским партнерам на Ближнем Востоке. Источники New York Times и Washington Post подтвердили существование таких писем.
Остается загадкой, как именно частная корреспонденция главы Белого дома и его союзников попала в распоряжение аятоллы Хаменеи, но последний утверждает, что располагает полным текстом письма Трампа. Об этом он написал в своем "Твиттере".
"Несколько дней назад Трамп написал письмо лидерам стран Персидского залива, которое было нам передано. Он пишет: "Я потратил 7 триллионов долларов, и вы должны сделать кое-что взамен". США хочет владеть униженными рабами".
Газета NYT со ссылкой на собственный источник сообщила, что Трамп действительно отправил ближневосточным партнерам два письма, в которых он заявляет, что потратил на помощь региону слишком много денег, и призывает союзников принять меры по противодействию влиянию Ирана.
Washington Post – со ссылкой на собственный источник в Белом доме – также рассказывает об одном письме, отправленном Трампом лидерам стран Персидского залива. Его содержание никак не противоречит комментариям, которые делал глава Белого дома публично, утверждает источник.
По данным издания, письмо отправлено около двух недель назад, в нем Трамп призывает союзников США к более активным действиям в Сирии, а также просит рассмотреть варианты быстрого решения затянувшегося конфликта между Катаром и Саудовской Аравией.
Как пишут американские СМИ, в обоих письмах Трамп пытается усилить давление на Иран и пишет, что США ожидает больше активности от региона, в который со времени теракта 11 сентября 2001 года Америка вложила огромные деньги.
Трамп и раньше публично заявлял, что его партнеры должны более активно работать в регионе и не рассчитывать на помощь США так, как это было раньше.
Хаменеи написал свой твит через день после того, как Трамп объявил о выводе США из иранской ядерной сделки.
https://www.bbc.com/russian/news-44080331#jump-linkhttps://twitter.com/khamenei_ir/status/994171782025400327 – цинк
Собственно, то о чем уже не раз говорилось, США пытаются заставить своих вассалов оплачивать продолжение американских военных авантюр, так как оплачивать продолжение банкета за американский счет становится все накладнее. Денег требуют от Европы, Саудовской Аравии, Иордании, Катара, Бахрейна, ОАЭ. При этом каждое такое требование публичное или тайное, наглядно демонстрирует истинную природу демократических отношений между США и их вассалами, а также невозможность для США поддерживать существующий миропорядок старыми методами. Осыпаться он начал еще при Обаме, при Трампе процессы очевидно ускорились. Война в Сирии стала одним из главных катализаторов происходящих изменений.
Источник: colonelcassad.livejournal.com