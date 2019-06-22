За 10 минут до начала войны
17:38. 22 июня 2019 Просмотров - 173 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
NYT утверждает, что вот это человек отговорил Трампа от нападения на Иран за 10 минут до удара.
Утверждается, что Трамп любит смотреть передачи Такера Карлсона и интересовался его мнением по поводу того, как поступить с Ираном, наряду с мнениями советников и генералов. Такер Карлсон донес до Трампа, что начав войну с Ираном, он нарушит свое же обещание не вести войны "в духе вашингтонского истеблишмента" (доказав. что он такой же как они) и поставит крест на своих шансах выиграть выборы в 2020-м году.
Позиция Карлсона на днях публично уже озвучивалась – по его мнению война с Ираном была бы повторением Иракской катастрофы (которую сам Такер Карлсон в свое время публично поддерживал) и от нее надо всеми силами уклоняться.
После терактов 11 сентября Соединённые Штаты потратили триллионы долларов и тысячи американских жизней, пытаясь переделать Ближний Восток по нашему образу и подобию. Грустно произносить это вслух, но придётся: это не сработало. Многие из нас думали, что сработает, но не сработало. Во всех отношениях наши войны на чужой земле окончились полным провалом США. Какими бы благородными ни были намерения. А в некоторых случаях намерения действительно были благородными.
Дональд Трамп был одним из редких политиков-республиканцев, у которых хватило честности это признать. Три года назад он заявлял об этом во всеуслышание и обещал — в случае своего избрания на пост президента — не повторять этих ошибок. Отчасти поэтому его и избрали.
А теперь происходит что-то удивительное. Те же люди, в некоторых случаях буквально те же самые, которые 16 лет назад заманили нас в иракскую трясину, требуют новой войны! На этот раз против Ирана. Похоже, что президент, к его большой чести, смотрит на это скептично, очень скептично.
Недавно Иран сбил американский беспилотник. Сегодня президент как будто бы намекнул, что это необязательно должно повлечь за собой конфликт с Ираном. Посмотрите!
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Иран совершил большую ошибку. Этот беспилотник был над международными водами, это ясно, у нас всё задокументировано. Могу предположить, что какой-то генерал или кто-то ещё совершил ошибку, сбив этот беспилотник. К счастью, этот беспилотник был не вооружён, в нём не было людей, не было… Он находился над международными водами, явно над международными водами. Но в беспилотнике не было наших мужчин или женщин, никого. В противном случае было бы совсем иначе, скажу я вам! Совсем, совсем иначе! Сказать по правде, мне трудно поверить, что это было сделано намеренно. Думаю, тот, кто это сделал, был просто небрежным и глупым.
Это далеко не так воинственно, как хотел бы несменяемый внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне. Многие из этих людей страстно желают войны с Ираном и каждую провокацию рассматривают как возможность начать эту войну. Сенатор Линдси Грэм, например, говорит, что американцы должны быть готовы сражаться и умирать за морские пути на другом конце мира. Взгляните!
ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Вот на что нужно обратить внимание, Лора. Если иранцы выполнят свою угрозу и начнут снова обогащать уран до более высокого уровня, чтобы их программа обогащения урана стала пригодна для производства ядерного оружия, Израилю будет очень плохо. И лучшее, что может сделать президент, это положить этому конец. А как положить этому конец? Заставить Иран понять, что вы этого не позволите. Думаю, он должен включить их нефтеперерабатывающие предприятия в список мишеней и рассмотреть вариант потопления иранского военного флота, если они снова атакуют морской транспорт.
Ага. Итак, в Вашингтоне можно ошибаться без всяких последствий для себя. Поэтому люди, определяющие политический курс, и совершают одни и те же ошибки снова и снова. И, уж конечно, это касается не только Линдси Грэма.
В The New York Times левак — разжигатель войны Брет Стивенс тоже призывает Америку потопить иранский военный флот. За это выступают многие левые. Из Белого дома ему аплодирует Джон Болтон, Билл Кристол одобрительно кивает снаружи. Никто из этих людей не признает своих настоящих намерений. Они скажут, что на самом деле не хотят войны с Ираном. Это чушь. Они очень хотят войны — настолько сильно, чтобы лгать об этом. Поэтому они и ставят американские войска в такие обстоятельства, при которых конфликт неизбежен. Чтобы начать войну. Все в Вашингтоне точно знают, что происходит. Они уже много раз это видели.
https://russian.rt.com/inotv/2019-06-22/Fox-News-vashingtonskie-yastrebi-ne – цинк
В общем, если все так, как вещает NYT и Карлсон действительно способствовал отмене удара по Ирану, то по факту он по крайней мере на время смог отсрочить войну.
Кроме того, как заявляет американская пресса, на решение Трампа не начинать войну появлияли данные Пентагона, согласно которым в результате американского нападения могло погибнуть до 150 иранцев, на что Иран разумеется бы ответил.
С иранской стороны заявили, что помимо сбитого дрона в иранское воздушное пространство входил американский самолет разведчик, но его решили не сбивать, так как КСИР посчитал, что для предупреждения достаточно и дрона.
В итоге, обе стороны обменялись своеобразными угрозами на тему того, что могли убить существенное количество военных, но не стали этого делать, потому что они за дипломатическое решение проблемы, хотя вероятность прямых американо-иранских переговоров сейчас очень мала.
Иран также выложил подробную схему полета RQ-4, с координатами и временной привязкой.
Иранская схема ясно указывает на то, что RQ-4 специально отклонился от курса и вошел в иранское воздушное пространство, что очевидно было провокацией со стороны США.
Как не трудно заметить, Иран достаточно плотно мониторит то, что происходит в воздушном пространстве в Персидском заливе.
На этой картинке министр иностранных дел Ирана Зариф отдельно акцентировал внимание. Основной посыл – где Иран и где США. И что американский самолет шпион делает у границ Ирана. Кто кому угрожает?
Кризис разумеется еще не разрешен и вполне можно представить, что Трампа попытаются додавить уже в ближайшее время, чтобы он нанес удар, который повлечет за собой войну, которая охватит несколько стран региона.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5085134.html
NYT утверждает, что вот это человек отговорил Трампа от нападения на Иран за 10 минут до удара – таперича иран ему должон. Много…
Я тоже раньше любил смотреть Карлсона, но если бы у меня тогда была ядерная кнопка
и самолеты НАТО, то смотреть Карлсона было бы прикольнее.