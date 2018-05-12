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Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 мая 2018

11:55. 12 мая 2018 Просмотров - 326 Нет комментариев Опубликовал:

Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная – Минобороны РФ

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Удивительные кадры: как тысячи сирийцев вышли на улицы в честь российских военных, прогнавших боевиков (ФОТО, ВИДЕО)

Удивительные кадры: как тысячи сирийцев вышли на улицы в честь российских военных, прогнавших боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Сирийская армия подняла государственные флаги САР в трёх освобождённых от боевиков городах в южной части Дамаска. Тысячи жителей устроили митинги в честь освободителей.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Днём ранее последняя партия автобусов с членами бандформирований и их родственниками покинули населённые пункты Ялда, Бабила и Бейт-Сахм, в результате чего они перешли под полный контроль правительственных сил. 

Военкоры РВ стали свидетелями того, как жители н.п. Ялда и Бабила организовали праздничный митинг в поддержку России и правительства Сирии.

Дети и взрослые прошли по улицам города с российскими и сирийскими флагами. Во главе колонны мальчики-подростки несли в руках плакаты с надписями «Спасибо, Россия», «Каждый, кто помог остановить войну в Сирии — друг сирийского народа» и др.

Мужчины устроили праздничный пробег на мотоциклах, гудя и одобрительно крича в поддержку россиян и солдат Сирийской армии.

Российские офицеры из Центра по примирению помогли спасти многих жителей упомянутых районов южного Дамаска, они провели успешные переговоры о замирении местных исламистских группировок. Переговоры начались вечером 3 апреля 2018 года, они велись с полевыми командирами «Свободной сирийской армии» (ССА) и союзных ей незаконных вооружённых формирований.

В скором времени в освобождённых городах заработают полицейские участки и государственные учреждения. Сейчас российская военная полиция Минобороны РФ помогает обеспечивать порядок на этих территориях.

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Удивительные кадры: как тысячи сирийцев вышли на улицы в честь российских военных, прогнавших боевиков (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мощнейший взрыв: Подорван штаб проамериканских сил в Сирии (ВИДЕО)

Мощнейший взрыв: Подорван штаб проамериканских сил в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Протурецкая группировка «Харакат аль-Кайям» подорвала штаб проамериканских сил в сирийской провинции Хасака.

Курдо-арабские «Сирийские демократические силы» обучаются американскими военными и получают финансирование из США.

Штатовские спецназовцы и инструкторы часто базируются на объектах СДС и действуют в их боевых порядках.

Операцию по подрыву объекта боевики назвали «охотой на крыс», она была осуществлена пару дней назад.

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