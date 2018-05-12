Путин у власти уже 18 лет! Чего мы достигли!?
Путин у власти уже 18 лет. Федеральные телеканалы трубят о небывало высоком уровне жизни в нашей стране. Но так ли это? Давайте посмотрим на факты.
Через месяц после перевыборов Путина курс рубля упал более чем на 10%.
Социальные пенсии, которые с 1 апреля повысили аж на 255 руб., теперь в долларовом эквиваленте составляют на 7% меньше, чем даже до повышения. То же самое с зарплатами. Реальные доходы граждан за четыре года сократились более чем на 11% (по Росстату). А вот состояние российских миллиардеров за 6 лет выросло на 28% с $320,9 млрд до $410,8 млрд (Forbes). И самих их стало больше в 26,5 раз (с 4 до 106 по данным Forbes).
Мы тратим на армию и полицию в 236 раз больше, чем на охрану окружающей среды (2,1 трлн руб. против 88,8 млрд руб. в 2018-м, Минфин).
Рождаемость в России упала до десятилетнего минимума.
Теперь прямые выборы остались только в 8 из 85 регионов. Неудивительно, что в мировом рейтинге верховенства права Россия находится аж на 89-м месте из 113 (World Justice Project).
Половина граждан получают менее 25 тыс. руб. (Росстат), пенсионеры влачат жалкое существование (40-е из 43 мест в мире, The Global Retirement Index), качество здравоохранения худшее в мировом рейтинге The Most Efficient Healthcare (55-е место из 55), чудовищная коррупция (135 место из 180, Transparency International) и самое сильное в мире социальное неравенство (1% самых богатых россиян владеют 74,5% благосостояния страны по данным Credit Suisse).
Источник:https://zen.yandex.ru/media/golosnarody/putin-u-vlasti-uje-18-let-chego-my-dostigli--5aeda81677d0e6504bceb228
Источник: zen.yandex.ru
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
“Я”,кто НЕ являюсь ярым сторонником Путина,
но И…НЕ являюсь “ОГОЛТЕЛЫМ” его критиком,
скажу Так,что является Реальностью…ИТАК:
~~~ Его “КУРЕВО”…~~~
_Вот ЭТО Статья – ВсеРОССИЙСКИЙ,
Т О Т А Л Ь Н Ы Й Крик-Вопль-Вопрос!
*Вопрос(ы)Ему…а Он-ВОРОТИТ-нос…
не-ПОТОМУ-лi,что…ПАРАЗИТами-ОБРОС?!
И…Успешно-Ведёт-Россию-под-ОТКОС…
*Успешно-МНОГИЕ-годы-Он–ДУРИТ…
А страна – Его Ментальный–ОПИУМ -
О Б Е Щ А Н И Я – “сосёт-И-курит”…?…
Страна ДЕГРАДИРУЕТ-РАЗВАЛiвается…
Народ НИЩАЕТ,БЕДНЕЕТ – отчаивается!
Но ВСЁ “ЭТО” – ПРОПАГАНД`ОЙ…
“Его-успешным-правлением-НАЗЫВАЕТСЯ”!
_ЛОЖЬЮ и ТУФТ`ОЙ – страна “окармливается”!
И…Успешно,Его коМАНДОЙ – по ЦУ ИЗ-ВНЕ…
РАЗГРАБЛЯЕТСЯ и…Р А З Р У Ш А Е Т С Я!
*ЭРА Его “правления-руководства” -
НАСАЖДАЕТся и П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я…
Введение М О Н А Р Х И И в РФ – ОжиДАется…
* МНЕНИЯМИ о том,что “Спаситель-Он” -
Россия ЗОМБИРуется и УБЕЖДАЕТСЯ!
Иезуитски Умелое ОБОЛВАНИВАНИЕ России -
России НАВЯЗЫВАЕТСЯ и РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!
_РАЗГРАБЛЕНИЕ России – Его коМАНДОЙ -
У С П Е Ш Н О ПРОДОЛЖАЕТся…
Он – ПОЧТИ 20-ть лет у Власти,а Порядок – НЕ может навести!
Или Он “поставлен” в качестве “ГРОМООТВОДА” для ЭТОЙ “власти”…
Казнокрады и ПАРАЗИТЫ – из Его “МАСТИ”…
Именно ИМИ – идёт РАЗГРАБЛЕНИЕ страны!
Кому Он – и ЧЛЕНЫ Его КЛАНА – в России нужны…
Идеологическим ОБМАНОМ – люди в РФ “окормлены”!
России – Другие Люди – Патриоты – во Власти Нужны!!!
“““““““““““““““““[41-55,1]“`
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 12-5-18.
P.S. ГЛАВНАЯ Ошибка(“КОСЯК”…)господина Путина ЭТО…
—> тот,кого называют “АЙ-фончик-ДИМОНчик”…
Ставленних ЧУЖ`ИХ…И “ТЕ” примут ВСЕ меры(УЖЕ…)
чтобы “законными” мерами – УДАЛИТЬ(СМЕСТИТЬ)Путина
от Власти! ВСКОРЕ “мероприятия” ПО…”укреплению”
Стабильности в России – НАЧНУТ “претВОРяться-в-жизнь”…
* Этот “АЙ-фончик” ПРИСТУПАЕТ к “стабилизации” России…
["ЛОВИ-хуки...его оставиВШИй...Тот,кому НЕ разрешили...]