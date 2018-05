Путин у власти уже 18 лет! Чего мы достигли!?

​Путин у власти уже 18 лет. Федеральные телеканалы трубят о небывало высоком уровне жизни в нашей стране. Но так ли это? Давайте посмотрим на факты.

Через месяц после перевыборов Путина курс рубля упал более чем на 10%.

Социальные пенсии, которые с 1 апреля повысили аж на 255 руб., теперь в долларовом эквиваленте составляют на 7% меньше, чем даже до повышения. То же самое с зарплатами. Реальные доходы граждан за четыре года сократились более чем на 11% (по Росстату). А вот состояние российских миллиардеров за 6 лет выросло на 28% с $320,9 млрд до $410,8 млрд (Forbes). И самих их стало больше в 26,5 раз (с 4 до 106 по данным Forbes).

Мы тратим на армию и полицию в 236 раз больше, чем на охрану окружающей среды (2,1 трлн руб. против 88,8 млрд руб. в 2018-м, Минфин).

Рождаемость в России упала до десятилетнего минимума.

Теперь прямые выборы остались только в 8 из 85 регионов. Неудивительно, что в мировом рейтинге верховенства права Россия находится аж на 89-м месте из 113 (World Justice Project).

Половина граждан получают менее 25 тыс. руб. (Росстат), пенсионеры влачат жалкое существование (40-е из 43 мест в мире, The Global Retirement Index), качество здравоохранения худшее в мировом рейтинге The Most Efficient Healthcare (55-е место из 55), чудовищная коррупция (135 место из 180, Transparency International) и самое сильное в мире социальное неравенство (1% самых богатых россиян владеют 74,5% благосостояния страны по данным Credit Suisse).

Источник:https://zen.yandex.ru/media/golosnarody/putin-u-vlasti-uje-18-let-chego-my-dostigli--5aeda81677d0e6504bceb228

Источник: zen.yandex.ru