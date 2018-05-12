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Путин у власти уже 18 лет! Чего мы достигли!?

11:27. 12 мая 2018 Просмотров - 157 Один комментарий Опубликовал:

​Путин у власти уже 18 лет. Федеральные телеканалы трубят о небывало высоком уровне жизни в нашей стране. Но так ли это? Давайте посмотрим на факты. 
Через месяц после перевыборов Путина курс рубля упал более чем на 10%. 
Социальные пенсии, которые с 1 апреля повысили аж на 255 руб., теперь в долларовом эквиваленте составляют на 7% меньше, чем даже до повышения. То же самое с зарплатами. Реальные доходы граждан за четыре года сократились более чем на 11% (по Росстату). А вот состояние российских миллиардеров за 6 лет выросло на 28% с $320,9 млрд до $410,8 млрд (Forbes). И самих их стало больше в 26,5 раз (с 4 до 106 по данным Forbes).

 

 

 

 

Мы тратим на армию и полицию в 236 раз больше, чем на охрану окружающей среды (2,1 трлн руб. против 88,8 млрд руб. в 2018-м, Минфин). 
Рождаемость в России упала до десятилетнего минимума. 
Теперь прямые выборы остались только в 8 из 85 регионов. Неудивительно, что в мировом рейтинге верховенства права Россия находится аж на 89-м месте из 113 (World Justice Project). 
Половина граждан получают менее 25 тыс. руб. (Росстат), пенсионеры влачат жалкое существование (40-е из 43 мест в мире, The Global Retirement Index), качество здравоохранения худшее в мировом рейтинге The Most Efficient Healthcare (55-е место из 55), чудовищная коррупция (135 место из 180, Transparency International) и самое сильное в мире социальное неравенство (1% самых богатых россиян владеют 74,5% благосостояния страны по данным Credit Suisse).

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Источник:https://zen.yandex.ru/media/golosnarody/putin-u-vlasti-uje-18-let-chego-my-dostigli--5aeda81677d0e6504bceb228

Источник: zen.yandex.ru

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Один комментарий»

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    Valeriy Bondarik 12 мая 2018 в 12:18 Ссылка Пометить
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    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    “Я”,кто НЕ являюсь ярым сторонником Путина,
    но И…НЕ являюсь “ОГОЛТЕЛЫМ” его критиком,
    скажу Так,что является Реальностью…ИТАК:

    ~~~ Его “КУРЕВО”…~~~

    _Вот ЭТО Статья – ВсеРОССИЙСКИЙ,
    Т О Т А Л Ь Н Ы Й Крик-Вопль-Вопрос!
    *Вопрос(ы)Ему…а Он-ВОРОТИТ-нос…
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    Или Он “поставлен” в качестве “ГРОМООТВОДА” для ЭТОЙ “власти”…
    Казнокрады и ПАРАЗИТЫ – из Его “МАСТИ”…
    Именно ИМИ – идёт РАЗГРАБЛЕНИЕ страны!
    Кому Он – и ЧЛЕНЫ Его КЛАНА – в России нужны…
    Идеологическим ОБМАНОМ – люди в РФ “окормлены”!
    России – Другие Люди – Патриоты – во Власти Нужны!!!
    “““““““““““““““““[41-55,1]“`
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 12-5-18.

    P.S. ГЛАВНАЯ Ошибка(“КОСЯК”…)господина Путина ЭТО…
    —> тот,кого называют “АЙ-фончик-ДИМОНчик”…
    Ставленних ЧУЖ`ИХ…И “ТЕ” примут ВСЕ меры(УЖЕ…)
    чтобы “законными” мерами – УДАЛИТЬ(СМЕСТИТЬ)Путина
    от Власти! ВСКОРЕ “мероприятия” ПО…”укреплению”
    Стабильности в России – НАЧНУТ “претВОРяться-в-жизнь”…
    * Этот “АЙ-фончик” ПРИСТУПАЕТ к “стабилизации” России…
    ["ЛОВИ-хуки...его оставиВШИй...Тот,кому НЕ разрешили...]

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