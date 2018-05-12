Они плевали на Родину

Но нет, так не бывает. Значит, и та яблоня, с которой в 1991 году отсыпались и разбежались, как ужаленные, все советские республики – была уже насмерть прогнившей изнутри. Как заметил еще автор чудных сказок Гоголь, на вербе груши не растут. То есть дети повторяют то самое сокровенное своих родителей, что сидело в них под всякой внешней вербой.

Выходит, дочка этого Патриота Патриотыча переродилась в корне – и гнилое яблоко от славной яблони упало так страшно далеко, что и концов не увидать?

Можно было бы просто плюнуть на это очередное кощунство по отношению к нашим предкам, умевшим жить и умирать за Родину с такой великой честью, что уже не снится нам. Но вот что убивает: эту пакость, за которую в любой другой стране тотчас турнули б со всех госпостов, написала дочь высокого советского госдеятеля. По его официальной биографии, с 13 лет, с 1943 года он работал на оборонном заводе – а потом стал не только крупным партийцем, но и крупным советским патриотическим поэтом.

«Советы огородникам: если подвязать кусты картофеля георгиевской ленточкой, колорадские жуки подумают, что уже занято. В преддверии победы. Извините, не смогла удержаться».



И, значит, крах Советского Союза при таких руководителях, чьи дети, проживая сейчас за границей или у нас, являют уже вовсю эту родительскую гниль – был предрешен и неотвратим…

И вот что еще показательно. Среди тех, кто поставил плюсы остроумному сравнению символа нашей Победы с колорадскими жуками, оказался и прораб нашей перестройки экс-депутат Николай Травкин. На него, Героя Соцтруда, в начале наших славных дел начала 90-х все смотрели как на сущую надежду – ожидая чудесного преображения нашей экономики от таких рьяных, в отличие от партократа Лукьянова, тружеников.

Но и они нас предали! И их геройства не хватило, чтобы выстоять против той гнили, что сегодня обнажилась, как вонючие носки, в хохмачестве наследницы советского трибуна.

То есть куда ни кинь – всюду клин. Советские вожди нас слили; а постсоветские – заявившие, что если сколько-то десятков миллионов нас не впишутся в рынок и сдохнут, то начхать – тем более.

Кого ж любить, кому же верить?

По поводу той дрянной шуточки прямой наследницы кривого партократа я бы хотел добавить еще пару слов. По мне, эта георгиевская ленточка, явно порожденная современной конъюнктурой – не самый лучший знак Победы. Лучшим была бы ленточка красная – под цвет флага, под которым наши отцы и деды одержали величайшею за всю историю мировых войн победу.

Ну, да уж так сложилось исторически. И люди, чьи подслеповатые сердца для чести сколько-то хоть еще живы, приняли за знак этой чести эту сомнительную ленточку. Прозреют впредь – исправятся.

Но даже если памятник святом делу вышел не ахти, гадить не него – недопустимо.

Да, в этом передергивании ленточек уже есть некое политическое лукавство. Некий повод для хохм тех, кто любит Родину меньше, чем сладкое обжорство на ее поминках. И таких обжор в наших политических верхах, увы, год от года все больше. Но кто в этом виноват – и что с этим делать?

На мой взгляд, вина тут исключительно самого народа, который повелся на все эти соблазны: как палец о палец не ударив самому, дождаться милостей от былых и новых поводырей. Сперва от Лукьянова и Горбачева, объявивших дармовую перестройку; потом от Ельцина, Чубайса и Мавроди, пообещавших «две Волги» на ваучер и по три рубля на каждый вложенный в их аферы рубль. Потом всем скопом вознадеялись на совпавшего с ростом нефтяных цен Путина-спасителя, потом – на альтернативного спасителя Грудинина…

Но такой лафы в жизни не бывает. Еще с давнего детства я запомнил хорошую песенку из одного детского спектакля:

При всякой неудаче

Умейте давать сдачи –

Иначе вам удачи не видать…

Есть еще и более патетический рецепт, которым снабдил свою великую сонату до-диез-минор, названную впоследствии «лунной», великий борец со всякой несправедливостью Бетховен: «Я на краю пропасти. Кто мне поможет? Человек, помоги себе сам!»

А. Росляков