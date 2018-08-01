Лидер группы Motor-Roller: «…Многих купили, и они делают то, что им диктуют иностранные «хозяева»

Группа «Мотор-роллер» в последние годы четко ассоциируется с патриотической тематикой, концертами, посвященными памятным датам и прошлой войне. Ее лидер создает песни, которые одинаково тепло воспринимаются на всём постсоветском пространстве, независимо от границ и прочих различий. Но Ильяс Аутов – это не только мощный голос, берущие за душу стихи и сильная рок-команда. Это еще и активная гражданская позиция человека, болеющего за свою страну и её будущее. Об этом и рассказал он в интервью «Курсиву».

О подлости и дружбе народов…

– Для меня «Брестские крепости» была открытием. Это манифест уровня брехтовской Песни единого фронта. Я уверен, что многие ее так и воспринимают.

– Спасибо. Я написал то, о чем думал и за что переживал. Было больно видеть, как сначала нашу страну разделили, а потом принялись уничтожать поодиночке, – как тот веник из притчи: расчленили веник на прутики и стали их ломать. Самое обидное, что многие повелись на это дело – на эту сказочку, миф про западную счастливую жизнь. И сейчас поражает, когда кто-то в Казахстане высказывается в отношении России и бывшего Советского Союза о том, что Казахстан был колонией, и это был захват. Это такая ерунда. Даже если начать с самого понятия «колония», то это – территория, не граничащая с государством-захватчиком. А Казахстан имеет самую большую границу в мире с Россией.

Это говорят люди безграмотные, чаще всего – купленные. В их глазах Россия – захватчик, а Запад – просто замечательный спаситель культуры, наследия, традиций нашего народа. Но, тем не менее, в России снимается фильм «28 панфиловцев» о подвиге наших земляков, а в Великобритании – «Борат». И это говорит о том, что британцы нас очень «любят», «ценят» нашу культуру, они нам «принесут» счастье. Тупицы за эти почти тридцать лет не поняли, что никто нам после распада Советского Союза не собирался нести ни просвещение, ни прелестей хорошей жизни. Все только старались с нас что-то поиметь или вовсе уничтожить.

Всегда, когда мне говорят о Великой Отечественной, что «это была не наша война», я первым делом спрашиваю: «На чьей стороне воевали твои предки?» И тут же все комментарии снимаются. Врагов нужно учиться бить. И я стараюсь их бить на своем поле.

– Как Вы считаете, этот сегмент памяти и исторического единения, единства всего большого народа, востребован в Казахстане? И если да, то как с этим работать?

– В Казахстане всегда наблюдалась искренняя межнациональная дружба. Это особенно сильно ощущалось и в армии. Мы, алматинцы самых разных национальностей, вступались друг за друга – если кто-то наших обижал. При этом никогда не было стычек по национальному признаку. И эта дружба народов страшно не нравилась Западу, тем, кто разрушил СССР. Они понимали, что в этом, генетически присущем всему народу Казахстана, а также и всему народу Советского Союза, признаке таится главная для них угроза. Поэтому они нас всегда боялись и ненавидели, держали в режиме санкций. СССР всегда был в режиме санкций, поэтому то, что сейчас против России вводится – это глупость. И россиянам на них плевать, и любому народу бывшей Страны Советов – тоже, мы так воспитаны.

Поэтому это очень востребовано. Как бы там, «наверху», ни делили власть, какие бы политические течения и тренды ни возникали, все равно в народе эта межнациональная дружба очень востребована – я так чувствую.

– Даже социологи, я думаю, на этот вопрос ответить не смогут. Но после того, как более-менее богатые люди начали отправлять своих детей за рубеж, в их среде уже нет патриотизма, они – космополиты. Это другие люди.

– Это прослойка населения, которая существовала всегда и смотрела в сторону Запада. В советское время их называли диссидентами – скрытыми или явными. И они себя считали наиболее образованной, продвинутой частью населения, потому что в основном слушали западную музыку, читали западных авторов, диссидентскую литературу. Западные ценности очень ценились этими людьми. И, собственно, они первыми и предали свою Родину, когда начался этот «ветер перемен», который сломал заборы и стены, которые должны были сохраняться.

На них ориентироваться не надо, Родина держится не на таких. Вспомните историю: когда к нам приходили тяжелые времена, захватчики чувствовали себя хозяевами, верхушка продавала свой народ и казалось, что все безвозвратно гибнет, но появлялись истинные патриоты, народные герои-бессребреники, которые брали всё в свои руки, поднимали сограждан на борьбу, на труд, и Родина вновь вставала с колен.

Вообще, Советский Союз был населен народом, который, наверное, больше других любил свою Родину, в отличие от прочих народов, от той же Европы. Нацистская Германия взяла всю Европу за пару месяцев. Столько же оборонялись защитники одной только Брестской крепости. Почему? Потому что западные люди такого глубокого значения понятию «родина» не придают. А сегодня нас пытаются добить, переделать историю, поменять ориентиры. Почему я так много об этом говорю? Потому что это наболело за столько лет: нас на каждом шагу пытаются продать, предать, подставляют. И надо уметь этому противостоять. Говорят, нужен сильный Казахстан. Да, нужен. Но начинать надо с простых вещей. С сильного образования, а не с того клоунского, которое сейчас дают в школе, это насмешка, а не образование. С сильной культуры, по-настоящему поднимать театры, создавать институты культуры, где будут воспитываться по-настоящему сильные художники, творцы. Нужны сильные институты, которые готовили бы собственных сильных математиков и физиков. Нужны собственные заводы, которые бы выпускали собственную продукцию, которой мы бы могли гордиться. Это всё можно сделать, у нас талантливый народ.

– Мы с коллегами недавно вычитывали проекты учебников для общеобразовательных школ – хватались за голову, не хватает эвфемизмов.

– Вот, а у меня маленькие дети. Причем я раньше думал, что это глупость. Думал – дураков поставили на высокие посты, которые отвечают за образование, культуру, медицину. А потом понял: нет, не дураков ставят, просто многих купили, и они делают то, что им диктуют иностранные «хозяева», в чьи расчеты не входит дать нам возможность быть сильной и самостоятельной страной. Ему говорят: «включай клоуна» – он включает. Все роли расписаны. Они не дураки, а продажные иуды. Не все, конечно. Но они есть!

– Главное, чтобы это ощущение не было следствием паранойи, в том числе и массовой.

– Это же не только собственные догадки: я делаю такие выводы после прочтения как современных аналитических трактатов, так и после прочтения исторических романов, где все эти политтехнологии описаны уже давным давно. Просто они в конце 20 – начале 21 века приобрели такой небывалый размах, такую неприкрытую наглость.

Кстати, раз уж мы коснулись темы образования и вражеских политтехнологий, то вот вам живой пример направленной против нашей молодежи диверсии, чья цель – разрушение личности. Результат этой диверсии уже налицо: у многих современных школьников и студентов очень плохо развит речевой аппарат. Создается впечатление, что у большинства не развита гортань. Это происходит от того, что у них крайне мало вербального общения, устная речь используется все реже – функцию речевого аппарата взяли на себя их пальцы, отсылающие сообщения. Ведь даже сидя за одним столом, они чаще всего переписываются друг с другом, а не беседуют. А когда все же беседуют, то кажется, что речь произносится с каким-то компьютерным, цифровым акцентом. А неразвитость речевого аппарата ведет к нарушениям психики и умственной деятельности. В той же Библии сказано: «В начале было слово». Слово! Все остальное – потом. Слово – это важнейший инструмент. Кто владеет словом, тот зачастую владеет человеческими умами и сердцами. Но нашим детям об этом не рассказывают.

Сегодня нашим врагам выгодно, чтобы мы были погружены в цифровой, виртуальный мир и не могли ничего противопоставить в случае опасности в реальном мире. Что страшнее – что у тебя «накроется» компьютер или гаджет из-за вируса или твой дом накроет бомбовый удар?

О политике…

– Я в последнее время вижу, что многие пришли к тому, что нашему обществу надо вновь обращаться к старым ценностям – нести в массы просвещение.

– Западная элита первая «прокололась» на введении новых «ценностей». Она свой народ развращала и оглупляла, думая, что из необразованных баранов легче всего лепить себе электорат, управлять ими, продавать им все, что заблагорассудится. Но элитарии не взяли в расчет того обстоятельства, что тенденции проникают во все социальные слои общества одинаково, ведь эти слои – сообщающиеся сосуды. Они думали, что их деток деградация не коснется, что те по-прежнему будут получать хорошее образование, независимо от того, будет ли так называемое быдло грамотным или нет. Но оглупление, как зараза, проникло всюду, из-за чего общее падение образования стало наблюдаться не только в среднестатистических школах и университетах, но и в элитарных вузах.

Такие субъекты, как Джейн Псаки, Джордж Буш-младший с их высказываниями, шокирующими вменяемых людей, – все они жертвы падения общего уровня образования. Жертвами стали не только политики, но и деятели других сфер. Например, западные спецслужбы. Дело Скрипалей, байки о мельдонии и о допинговой «чистоте» своих спортсменов – все это шито такими толстыми белыми нитками, что их только слепой не заметит. Я уже не говорю о производителях продуктов питания и одежды. Тотальное надувательство, тотальная подлость, падение профессионализма достигли таких масштабов, что мир мутит и колотит, как человеческий организм при отравлении. Поэтому всё громче раздаются голоса, призывающие вернуть нравственность, традиционную мораль, традиционные ценности. Почитайте очередной доклад Римского клуба, который вышел в начале этого года и не падайте со стула! Доклад, которого с интересом ждут во всем мире, буквально благоухает марксизмом! Эта международная общественная организация (аналитический центр), объединяющая представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты, громогласно заявила, что капитализм привел человечество к пропасти, что нужно переходить к другой формации. К какой? И хотя в докладе о том впрямую не сказано, но у докладчиков так и готово сорваться с губ: «К социализму!». Поэтому, друзья, как бы кто ни относился к Ленину, а пора следовать его призыву: «Учиться, учиться и учиться». И навсегда отшвырнуть от себя то, к чему нас с 90-х годов настоятельно призывают: «Не париться и расслабиться». Дорасслаблялись: читать нечего, смотреть и слушать – тоже.

– Как Вы считаете, нынешняя российская власть для Казахстана – благо, или они вообще сами по себе?

– Умные россияне и умные казахстанцы понимают, что мы должны быть вместе, иначе нам всем придется очень туго. Нынешняя российская власть, в отличие от ельцинской, которая отталкивала Казахстан и прочие союзные республики от России, прилагает немало усилий, чтобы объединить бывшие братские народы СССР. И вектор казахстанской внешней политики также нацелен на укрепление связей и дружбы с соседями. Хороший порыв? Хороший! Так что может быть в этом не благого?

– А как же наши нацпаты, которые кричат об экспансии России?

– Я бы сказал, что это вражеские голоса, которые хотят внести дестабилизацию в наше общество, посеять в нем вражду. Одни кричат об этом намеренно, другие бессознательно, но и в том, и в другом случае подобные заявления работают на разрушение государства. Основа стабильности – в дружбе народов. Я общаюсь с очень многими людьми из самых разных стран, которые застали времена Советского Союза. И все они в один голос признают факт, что тогда очень многих вещей мы не боялись только потому, что держались вместе. Нам было плевать на мировые кризисы, на терроризм и какие-то военные угрозы. Рыпнуться на Советский Союз, да еще в окружении такого мощного соцлагеря тогда мог только дурак.

Рок и продажность

– Что касается начального периода, когда разваливали страну: в прессе появлялась информация о том, что рок-музыканты этому способствовали, в том числе и за деньги.

– Согласен полностью. Анализируя собственные наблюдения, читая статьи других музыкантов, неравнодушных к судьбе своего народа, мне многое стало понятно. Например, что почти все «ораторы перестройки» – рок-группы 80-х – начала 90-х годов, которым мы тогда слепо верили, – просто «рубили бабло» на модной теме. Многие из них спокойно предавали страну, уничтожали в нас любовь к ней при помощи своих песен, весело соревновались в том, кто наиболее метко и остроумно плюнет в свою родину. Не зря Джоанна Стингрей летала по нескольку раз в месяц в США и обратно – в разваливающийся Советский Союз, где тусовалась с «душевными» ребятками, страдающими от «тирании советского строя». Переспала почти со всеми с ними, о чем и хвасталась, и денежки доставала на различные акции протестных музыкантов, требующих перемен. Не надо было тех перемен, о которых они тогда пели, добиваться их было преступлением, – к сожалению, мы поняли это слишком поздно.

Как бы я ни поддавался всеобщей эйфории от хлынувшей к нам в 90-е «свободы», в отличие от них, я никогда не кричал, что моя Родина – уродина. И в моем окружении, кстати, тоже не было таких людей. Да, мы отдавали должное классным произведениям западной культуры, но у нас было не меньше классного. У нас были великие композиторы, художники, режиссеры, операторы, писатели, с которыми рядом не стояли многие западные «светила».

– Вы сейчас общаетесь с российскими «рок-звездами»?

– С братией из тусовки того розлива особого желания общаться нет. Общаюсь только с Володей Шахриным. И хотя «ЧайФ» возник на той же волне, Шахрин никогда не поливал свою родину грязью. Более того, несмотря на свою популярность, эти ребята так и не перебрались из Екатеринбурга в Москву. Казалось, это сулило бы бОльшие заработки, но они сделали выбор в пользу своего родного города.

Единственный, как мне кажется, кто понял, что он натворил своим творчеством, – Константин Кинчев. Именно поэтому он сейчас очень глубоко и фанатично ударился в веру, публично говорит о своем прозрении.

О целях творчества

– Кажется, вы пели и в Кремле… Как это случилось?

– Да, было дело. Про нас узнали, благодаря нашим песням и пригласили на 60-летие Военно-промышленного комплекса России.

– А наше руководство как к вашему творчеству относится? Приглашают?

– Приглашают. Одним мы нравимся, другие ничего не говорят, третьи – фыркают. И это нормально. Наоборот, было бы хуже, если бы о нас говорили только хорошо или только плохо.

– Как обстоят дела с ротацией клипов, аудио на ТВ и радио?

– В России и других странах – нормально: наши клипы крутят, о чем мы узнаем из писем, которые нам пишут. Причем, крутят совершенно бесплатно. Нас находят, с нами связываются, просят разрешения на размещение, присылают договоры. Свои же, казахстанские каналы, за ротацию всегда просят денег. Странная, извращенная система: ведь фильмы и передачи они покупают. Почему клипы они не считают таким же продуктом – ума не приложу!

– То есть, можно сказать, что вы настолько раскручены, что с этого бизнеса – клипового, музыкального – можете жить?

– Нет. Дело в том, что мы за ротацию наших клипов денег не берем. Группа «Мотор-Роллер» пришла в мир не для того, чтобы «заколачивать бабки», у нас другие цели. Нам удается зарабатывать на жизнь нашей музыкой, но превращать музыку в бизнес мы не станем. Мы не рантье от рок-н-ролла, мы – его крестьяне и рабочие.

Прочитать интервью полностью можно на сайте агентства «Курсив»

Песни группы «Мотор-Роллер»

Источник: feedproxy.google.com