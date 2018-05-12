Йод против фтора и прочие секреты мировой стоматологической индустрии
11:33. 12 мая 2018 Просмотров - 217 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В начале 30-х годов в американских трамваях висела реклама зубной пасты на основе йода, где говорилось о подтвержденной стоматологами ценности данного химического элемента для человеческого организма. Почему же сегодня этот некогда столь разрекламированный товар невозможно найти на прилавках магазинов, а ему на смену пришли содержащие агрессивно-ядовитый фтор современные аналоги?
Репортер «Infowars» Милли Уивер решила поискать ответ на данный вопрос в подшивках архивов старых газет, где и обнаружила, что примерно восемьдесят с небольшим лет назад врачи начали массово исключать йодные пасты из числа рекомендованных для применения пациентами, хотя еще десятью годами ранее официальная медицина считала их единственными эффективными средствами для ухода за полостью рта. В 1939 году Американское сообщество стоматологов окончательно решило, что их коллеги не сумели предоставить достаточно убедительных доказательств положительных терапевтических эффектов от использования йода, после чего наступило время эпохи использования фтора.
Его активное внедрение началось после того, как в городе Колорадо-Спрингс произошла настоящая эпидемия флюороза – зубы людей покрывались бурыми пятнами, и специалисты терялись в загадках о происхождении данного заболевания. Как выяснилось позже, в употребляемой ими питьевой жидкости содержался один из видов фторида, который, несмотря на проявляемые внешние признаки воздействия на зубную эмаль, на самом деле укрепляет и уменьшает вероятность ее разрушения. В 1944 году жители Гранд-Рапидс (штат Мичиган) впервые попробовали на вкус воду с добавлением фтора, и вскоре ее применение в быту стало нормой для многих стран, среди которых оказались США и Германия.
Кстати, немецкие врачи к тому времени уже использовали элемент номер 9 таблицы Менделеева для лечения гипертиреоза (повышенного выделения в кровь гормонов щитовидной железой), а во время Второй мировой войны концерн «IG Farben» применял фторсодержащие инсектициды для избавления от вредных насекомых на сельскохозяйственных угодьях. И лишь спустя несколько лет было обнаружено, что избыточное содержание фтора приводит к нарушению работы «щитовидки», в том числе возникновению эндемического зоба, а также повышает утомляемость, рассеивает внимание и негативно влияет на энергетику человека в целом. Эксперты предполагают, что нацисты могли знать обо всём этом уже во время войны, используя фторирование пищи или воды в качестве одного из методов подавления воли заключенных концлагерей.
Современные фармацевты фактически продолжают эти зловещие традиции, массово накачивая потребителей химией с целью произведения на них седативного или угнетающего психику эффекта – чтобы понять это, достаточно взглянуть на содержимое многих популярных антидепрессантов, таких как флуоксетин (прозак) и др. Интересно, что в результате применения йодосодержащих препаратов против эпидемии зоба наблюдалось увеличение количества рождений малышей с высоким уровнем IQ, в то время как появляющиеся на свет дети у женщин с ярко выраженным дефицитом йода, как правило, в итоге обладают существенно более низким коэффициентом интеллекта.
Источник: pravosudija.net