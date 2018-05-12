Йод против фтора и прочие секреты мировой стоматологической индустрии

В начале 30-х годов в американских трамваях висела реклама зубной пасты на основе йода, где говорилось о подтвержденной стоматологами ценности данного химического элемента для человеческого организма. Почему же сегодня этот некогда столь разрекламированный товар невозможно найти на прилавках магазинов, а ему на смену пришли содержащие агрессивно-ядовитый фтор современные аналоги?

Репортер «Infowars» Милли Уивер решила поискать ответ на данный вопрос в подшивках архивов старых газет, где и обнаружила, что примерно восемьдесят с небольшим лет назад врачи начали массово исключать йодные пасты из числа рекомендованных для применения пациентами, хотя еще десятью годами ранее официальная медицина считала их единственными эффективными средствами для ухода за полостью рта. В 1939 году Американское сообщество стоматологов окончательно решило, что их коллеги не сумели предоставить достаточно убедительных доказательств положительных терапевтических эффектов от использования йода, после чего наступило время эпохи использования фтора.

Его активное внедрение началось после того, как в городе Колорадо-Спрингс произошла настоящая эпидемия флюороза – зубы людей покрывались бурыми пятнами, и специалисты терялись в загадках о происхождении данного заболевания. Как выяснилось позже, в употребляемой ими питьевой жидкости содержался один из видов фторида, который, несмотря на проявляемые внешние признаки воздействия на зубную эмаль, на самом деле укрепляет и уменьшает вероятность ее разрушения. В 1944 году жители Гранд-Рапидс (штат Мичиган) впервые попробовали на вкус воду с добавлением фтора, и вскоре ее применение в быту стало нормой для многих стран, среди которых оказались США и Германия.