За что «ВЕЛИКИХ» сажали в «шарашки»

В текущих событиях ничего не вызывает интереса, даже благая весть под Пасху: «Скрипаль воскрес!».Поэтому продолжу начатые исследования российской интеллигенции.Интересующихся историей советской техники, всегда мучил и мучает вопрос, за что перед Отечественной войной были осуждены и продолжали конструкторскую работу в «шарашках» авиаконструкторы Туполев, Петляков, Королёв и ряд других.Официальной историей нынешней РФ считается, что они в 1937 году были осуждены потому, что Сталин с Берией утром просыпались и для опохмелки приказывали расстрелять или посадить какой-либо очередной отечественный талант мирового класса.Но за что Туполев «со товарищи» сели на самом деле, до сих пор точно неизвестно, поскольку их судебные дела засекречены.И неофициальные версии утверждают, что эти конструкторы сели за то, что из предвоенной поездки в США привези негодные к использованию в СССР чертежи на закупленные ими в США самолёты. Негодные, потому что американцы не пересчитали все размеры с дюймов в миллиметры.Но зато лично для себя, наши гениальные авиаконструкторы привезли из США много барахла, купленного на «откаты» от тех, у кого они купили эти негодные чертежи.