Все, что было и есть на территории Украины, сугубо русское

Парадокс заключается в том, что воспитанный на великих исторических традициях наш народ повелся на дешевые лозунги проходимцев и сам отдал им власть. Это произошло не сразу: общество медленно и целенаправленно подводили к отрицанию своих корней и признанию идеологии и власти украинства.

Прошедшие четыре года после государственного переворота на Украине показали, что приведенный Западом к власти политический режим продолжил дело своих предшественников и успешно довел страну до апогея саморазрушения и самоуничтожения. Естественно, встает вопрос: как такое могло произойти, что самая бездарная, неграмотная, интеллектуально неразвитая и наглая часть нашего общества захватила власть? Ответ на него заложен в крылатой фразе «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает». Поэтому претензии надо предъявлять прежде всего к самим себе.



Необходимо четко разделять, что есть народ Малой Руси – юго-западная ветвь русского народа – и есть «украинцы» – политическая идентичность, обуреваемая параноидальной идеей своей нерусскости.



Поэтому для понимания того, куда мы идем и куда стремимся, необходимо определиться, кто мы: потомки народа Юго-Западной Руси или продукт польско-австрийской политической пропаганды, сконструировавшей идентичность «укров» с целью раскола русского народа?

Кто такие «украинцы»? «Украинцы» – группа людей, возомнившая себя самостоятельной и великой нацией и построившая целую систему мифов и бредовых идей о своей исключительности, основанных на извращении исторических фактов и событий, на очернении собственной истории, на лютой ненависти ко всему русскому и отрицании своих русских корней.



Их немного, они сосредоточены в основном в Галиции, они поставили перед собой «историческую» цель перековать все население Украины в истинных «украинцев».

Получив властные рычаги в государстве, «украинцы» решили ассимилировать по своим лекалам весь народ Украины и на этой основе построить русофобское государство и из русских Юго-Западной Руси сделать манкуртов, отрицающих свои корни и признающих существование «украинской» нации.

Самое поразительное то, что многое из задуманного им удалось. При незначительной численности «свидомых украинцев», пользуясь поддержкой и попустительством продажной элиты и Запада, они путем махинаций, подмены понятий, шантажа и чудовищного насилия над умами переформатировали информационное пространство страны и убедили значительную часть народа в существовании «украинской» нации. И на исконной русской земле их идеология стала государственной!

Основным смыслом существования «украинцев» стало отрицание своих русских корней и противопоставление себя России под лозунгом «Украина – Антироссия». Являясь осколком России, они отвергают свою прародину, рвут пуповину, породившую наш народ, и пытаются построить псевдонацию на презрении к соплеменникам, ненависти к России и отрицании собственной истории.

В своем стремлении отрицать все русское они как-то забыли, что мы являемся одной из трех ветвей русского народа, обладающего колоссальным наследием и великими достижениями. И соответственно, мы также являемся наследниками всего этого. И какое надо было иметь скудоумие, чтобы отвергнуть свою историю и отказаться от такого великого наследия!

Тем не менее «украинцы» считают себя наследниками Киевской Руси только на том основании, что Киев был столицей Руси. Но что их связывает с этим древним образованием, кроме территории? Ровным счетом ничего! Попытки привязать мифы «украинцев» к истории древнего русского государства просто смехотворны.



Нет ни одного исторического документа, подтверждающего это, но «украинцев» ничего не останавливает, и для обоснования мифов о своем древнем происхождении они даже обвинили русских в воровстве имени «русский».

По причине своего мифического происхождения «украинцы» не имеют не только великого, но даже простенького прошлого. Они упорно твердят о своем величии, но не могут привести примеры конкретных достижений, наличия героических личностей и громких побед. Ничего этого нет, есть какие-то мифы о великих предках и даже фантастические утверждения о том, что они ведут свою родословную от шумеров.



Не имея ни одного украинского князя, все-таки реальную родословную они ведут от польских холопов. «Украинскими» назвали русских, литовских и польских князей и за неимением лучшего прославляют каких-то гетманов, атаманов и предводителей, известных своими садистскими наклонностями.

Для обоснования своего великого прошлого «украинцы» создали и свой пантеон героев и пытаются навязать всем этот суррогат из предателей и садистов. Кто их кумиры?



Бандера! Организатор убийства министра внутренних дел Польши, приговорен к смертной казни, освобожден гитлеровцами.



Шухевич! Садист, офицер немецкой армии, руководил «волынской резней».



Мазепа! Клятвопреступник, который перешел на сторону шведского короля, а после Полтавской битвы бежал.



Орлик! Лжегетман, который заключил договор о подчинении казаков шведскому королю и который «украинцы» назвали конституцией.



Вот такой набор чуждых самосознанию народа Руси «героев» навязывают нам «украинцы», а мы должны их чествовать и почитать.

«Украинцы» упорно твердят и о своей многовековой государственности, которой никогда не существовало. Нельзя же за таковую считать вольницу казатчины, не признающей никакой государственности, а также бутафорские государства типа УНР и ЗУНР времен Гражданской войны.

Как ни пытались «украинцы» построить государство, у них это никогда не получалось по очень простой причине: государства строят города, а не села. У псевдонации «украинцев» нет ни одного своего города. Все города, которые построены на нынешней украинской территории, построены либо русскими, либо поляками, либо австрийцами, либо венграми.



У псевдонации «украинцев» нет и своей элиты в действительном понимании этого слова. Нет творческой интеллигенции, способной созидать. Все, что было и есть на территории Украины, сугубо русское.



По этой причине сельская псевдонация «украинцев» не может создать государство. У них нет должного интеллекта и культуры, нет государственного мышления, нет промышленно-технической трудовой этики. Единственно, что они могут, так это устроить бунт и загадить город.

Тем не менее «украинцы» считают, что у них свои города, такие как города русских князей: Киев, Чернигов, польские Львов (Лемберг), Ивано-Франковск (Станислав), Хмельницкий (Плоскиров), австрийские Черновцы, венгерский Ужгород (Унгвар).



О таких «украинских» городах, как Одесса, Херсон, Николаев, Днепропетровск, Кировоград и многих других, основанных российской администрацией князя Потемкина, лучше и не вспоминать. Их не смущает, что «Киев – мать городов русских» и они стараются об этом не вспоминать.

А где чисто «украинские» города, почему их не осталось? Все очень просто, их не существовало в природе, были только соломенные хатынки и казацкие курени, от которых, естественно, ничего в истории не сохранилось, поэтому и гордиться-то нечем.

Городское население Юго-Западной Руси медленно и уверенно вытеснялось и растворялось в городах селянами. В противостоянии между селом и городом село побеждало, и менталитет села с его убогим пониманием государства постепенно стал государственным мышлением. К власти пришло не просто село, а взращенное поляками и австрийцами на бывших землях Руси русофобское население Галиции с низкопробным пещерным национализмом. Национализмом не украинским, а галицким, и это надо понимать.

Стремление забитых и покоренных галицких селян, не имеющих ни прошлого, ни будущего, возвысить себя и стать великими приняло гипертрофированную форму и выродилось в местечковый национализм, замешанный на лютой злобе ко всему русскому, отрицании своих корней, презрении к своей истории и патологическом стремлении прислуживать Западу.



Галицкие селяне навязали всему населению страны хуторскую обособленность и местечковый принцип «моя хата с краю», пытаются диктовать нам, по каким законам жить, каких героев чествовать и какому Богу молиться.

Галиция – это «украинская» Вандея, чужеродное тело, внедренное в наш народ, ставшая со своим хуторским мышлением источником и разносчиком зла, русофобской идеологии и ненависти к истории Руси. Руками галицких селян совершается нравственное убийство русского народа Юго-Западной Руси, его самосознание медленно умирает, и этому ничего не противопоставляется.



«Украинцы» привели к власти элиту, взращенную на галицкой идеологии села, она сознательно уничтожает наши города, промышленность, науку, культуру и образование. Эта разрушительная идеология изначально поддерживалась и стимулировалась странами Запада в целях ослабления позиций России.

Галицкий национализм, изначально положенный в основу государственной идеологии Украины, медленно разрастался и завоевывал все новые и новые позиции. Мы и не заметили, как постепенно он перерос в украинский нацизм со всеми сопутствующими признаками, дающий узкой группе украинствующих исключительное право править на нашей земле. Как раковая опухоль, он медленно разъедал наше общество и довел его до стадии полного разложения.

Сила дорвавшихся до власти упырей все эти годы только укреплялась и возросла настолько, что они позволили себе создать еще более страшного монстра – фашистское движений «Азов» с соответствующими лозунгами и символикой.



Эти моральные уроды, делающие ставку на отбросы общества, планируют создать чистую белую расу, которая должна господствовать над всеми «неправильными» народами и воспитывать их в арийском духе. Власть сознательно вскармливала поклонников Гитлера для тотального подавления любого инакомыслия и уничтожения всего русского, что еще осталось в стране.

Когда властные структуры отклонялись от намеченной вождями украинства генеральной линии, «украинцы» устраивали так называемые майданы и принуждали власть следовать их указаниям. Так было и весной 2014 года: не подчинившегося им Януковича свергли и, когда не удалось покорить силой оружия восставший Донбасс, развязали гражданскую войну.

Убедив народ Юго-Западной Руси в существовании самостоятельной «украинской» нации, они начали навязывать населению концепцию безальтернативности европейского выбора Украины. За отказ от своего русского прошлого «украинцы» пообещали светлое будущее в «просвещенной» Европе. Но нищеброды по определению не могут вызывать уважения.



Естественно, у Европы были свои взгляды на будущее Украины и она довольно быстро сделала ее своим вассалом как в политическом, так и в экономическом плане, создав плацдарм для стратегического давления на Россию. Поставив Украину под свой диктат, Европа и США обрекли нас на холопское существование и обслуживание европейских западных интересов, в результате чего страна превратилась в нищего иждивенца с протянутой рукой, неспособного прокормить собственный народ.

В своем стремлении разрушать все, что не соответствует их взглядам и предпочтениям, они отказались и от нашей великой русской культуры, признанной во всем мире! Как можно было отказаться от таких имен, как Пушкин, Толстой, Чайковский, Репин, и прославлять вурдалака Шевченко с его злобой на всё и всех и смакованием необузданной жестокости в его произведениях?



Вместо всемирно признанной культуры символами «украинской» нации стали крестьянский фольклор, шаровары и крестьянская рубашонка.

Не создав ничего, чем можно было бы гордиться, они, как долдоны, твердят о своем величии и исключительности, при этом мы с каждым годом опускаемся все ниже и ниже, государство в упадке и разрухе, экономика, промышленность и инфраструктура практически уничтожены.

Разруха и в головах людей. Непонятно, что мы строим и ради чего страдаем. Разрушен смысл существования государства, оно практически перестало выполнять свои функции, идет процесс саморазрушения, мы скатываемся к очередной руине.

Русский по факту народ Украины секта украинствующих превратила в каких-то манкуртов, предавших свои русские корни и подчинившихся разрушительной воле галичанского народца. Если мы хотим отстоять свое достоинство, то должны изгнать секту украинствующих с нашей земли и вернуться в свое исторически обусловленное место и вспомнить, кто мы есть на самом деле!

Ответ на вопрос, кто же мы: безродные «украинцы» или русские – может дать только сам народ! Готов он или нет объединяться и отстаивать свое право на достойную жизнь? Народ – это все мы, разорванные сегодня границами и противоречиями!



И этот вопрос касается каждого из нас. Мы уже почти тридцать лет находимся в каком-то летаргическом сне в надежде, что все как-то само собой рассосется и будет хорошо.



Так не бывает, никто за нас ничего делать не будет, нам самим придется объединять все силы и решать наши проблемы, мы слишком долго спали и в этом сне, много упустили, пора просыпаться и наводить порядок в нашем общем доме!





Юрий Апухтин

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