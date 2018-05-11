Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 мая 2018

10:55. 11 мая 2018 Просмотров - 413 2 коммент. Опубликовал:

Кому принадлежал уничтоженный ВВС Израиля ЗРПК “Панцирь-С1″ в Сирии?

Пресс-служба Армии обороны Израиля публикует кадры, на которых запечатлён удар по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1». Примечательно, что эту атаку израильское военное командование описывает как «широкомасштабную акцию против иранских военных объектов на сирийской территории». В отчёте израильской армии заявлено, что по объектам на территории Сирии было выпущено около 70 ракет. В МО РФ накануне заявили, что сирийские средства ПВО осуществили перехват примерно половины из них.

В Израиле опубликовали сообщение о том, что в ходе нанесения авиаударов “самолёты ВВС столкнулись с огнём, открытым средствами ПВО”.

Из сообщения:

В качестве ответной меры были нанесены удары по средствам ПВО.

1Панцирь-С1 – ЗРПК российского производства. Помимо России состоит на вооружении армий следующих стран мира: Алжир, Бразилия, ОАЭ, Ирак, Оман и др. На вооружении армии Сирии находятся не менее 44 таких зенитных ракетно-пушечных комплексов.

В израильских профильных блогах отмечают, что уничтоженный ЗРПК “Панцирь” принадлежал сирийской правительственной армии. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Израильское военное командование опубликовало список объектов, которые в Сирии стали целями для нанесения ракетных ударов. Среди них: авиабаза Шайрат, авиабаза Тала (юго-запад САР), авиабаза Меззе (близ Дамаска), объекты близ Аль-Кусейра и Кунейтры. Заявлено, что в Аль-Кусейра уничтожена “военная база проиранских вооружённых формирований”.

Продемонстрировано уничтожение РСЗО “Ураган”, которая принадлежала проиранским силам в САР:

Председатель пресс-службы ЦАХАЛ генерал Ронен Манелис заявил, что предварительно о нанесении ракетных ударов была проинформирована российская сторона. По словам Манелиса, иранской инфраструктуре в Сирии нанесён существенный урон.

источник

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Война в Сирии глазами русского солдата (ФОТО)

Война в Сирии глазами русского солдата (ФОТО) | Русская весна

Один из участников российской операции в Сирии рассказал «Русской Весне» своё видение того, что происходит в охваченной войной Арабской Республике.

Тысячи жителей Сирии уже в один голос кричат, выходят на митинги, выгоняют из своих домов боевиков без всякой помощи со словами: «МЫ УСТАЛИ ОТ ВОЙНЫ».

Всплески недовольства всё больше и больше проявляются во многих регионах САР, а особенно на территориях, подконтрольных боевикам. 

Мы побывали во многих городах, помогли многим людям и слышим одно: «Спасибо, закончите уже эту войну!» Один старче, сидя на лавочке около своего полуразрушенного дома в маленьком населенном пункте Кафер-Яхуд провинции Хама, подозвал нас и рассказал нам свою историю: 

«Вот спустя 10 лет войны у меня не осталось ни одного родственника, все погибли, я молю Аллаха, чтобы никто не встретил смерть своих детей. У меня была жена, четверо сыновей и две дочери.

Когда пришли боевики в наш район, я остался сразу без жены и дочерей. Их задержали, придали шариатскому суду, их обвинили в колдовстве и убили на площади перед всем народом.

Слава Аллаху, что сыновья уже служили в армии и их не было дома. В течение войны мне приходили известия, что мои сыновья гибнут в разных уголках нашей великой страны.

Мухамед погиб на юге Дамаска, Абу — в Алеппо, Юсиф — в городе Хомс, а самый младший — в том году под Акербатом, его звали Ахмад. Почему я достоин видеть этот белый свет, а они нет?!

Вот вы, русские, нам даете надежду и силы поверить в будущее нашей страны, даже у меня, 68-летнего старика, не опускаются руки. Весь народ благодарен вам и готов помочь в любую минуту, как вы пришли помогать нам, простому народу. Спасибо вам, что у нас есть надежда!». ​

Старик, провожая нас, напоил водой и сказал: «Храни вас Бог!».

Читайте также: Как встречают освободителей: Российские малиновые береты с георгиевскими лентами в освобождённых от боевиков районах (+ВИДЕО, ФОТО)

Война в Сирии глазами русского солдата (ФОТО) | Русская весна
Война в Сирии глазами русского солдата (ФОТО) | Русская весна
Война в Сирии глазами русского солдата (ФОТО) | Русская весна
Война в Сирии глазами русского солдата (ФОТО) | Русская весна
Война в Сирии глазами русского солдата (ФОТО) | Русская весна
Война в Сирии глазами русского солдата (ФОТО) | Русская весна
Война в Сирии глазами русского солдата (ФОТО) | Русская весна
Война в Сирии глазами русского солдата (ФОТО) | Русская весна
Война в Сирии глазами русского солдата (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирия: Российские военные «Тайфуны» глушат Думу (ВИДЕО)

Сирия: Российские военные «Тайфуны» глушат Думу (ВИДЕО) | Русская весна

Российские военнослужащие продолжают нести службу в районе освобождённой от боевиков Восточной Гуты, военная полиция следит за порядком и обеспечивает безопасность гуманитарных конвоев.

В новом репортаже «Русской Весны» из города Дума в кадре можно увидеть бронеавтомобили «Тайфун К-53949» с устройством постановки помех РП-377ВМ1.

Данные системы блокируют локальные линии радиосвязи и предназначены для борьбы с радиоуправляемыми бомбами. На них военная полиция сопровождает подразделения Центра примирения, передвигающиеся по территориям, ранее оккупированным боевиками.

В провинции Дамаск российским центром по примирению враждующих сторон была проведена очередная гуманитарная акция в населенном пункте Кафер-Батна.

Данное мероприятие было проведено в рамках программы ускорения восстановления мирной жизни в Восточной Гуте.

В ходе акции администрации города были переданы строительные материалы: обрезная доска, стальные водопроводные трубы, бухты электрических проводов.

Любопытно отметить, что в тот же день, практически сразу после передачи, провода были пущены на оборудование линий электропередач.

Читайте также: СРОЧНО: Лётчики-снайперы уничтожили иностранный разведцентр на юге Сирии (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Впечатляющие кадры: Беспилотник снял ликвидацию котла ИГИЛ в руинах южного Дамаска (ВИДЕО)

Впечатляющие кадры: Беспилотник снял ликвидацию котла ИГИЛ в руинах южного Дамаска (ВИДЕО) | Русская весна

Кровопролитные бои продолжаются в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Мухайам аль-Ярмук в южной части Дамаска.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Беспилотник заснял боестолкновения в руинах южного Дамаска.

Передовые отряды Вооружённых сил САР и палестинских ополченцев встречают на своём пути ожесточенное сопротивление боевиков ИГИЛ*.

Сирийские танкисты ведут огонь по огневым точкам террористов, засевших в развалинах.

Артиллерия и авиация также наносят удары, прикрывая наступающие силы САА, которые метр за метром продвигаются вперёд.

Читайте также: Израиль нанёс массированный удар по Сирии, силы ПВО сбили десятки ракет

*Запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 мая 2017
...начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ*.  *ИГИЛ (Исламское... объектам ИГИЛ под Пальмирой (ВИДЕО) Новость обновляется Во вторник, 30 мая, корабли...организации «Исламское государство»* в Сирии. Об этом заявил пресс-...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 мая 2016
...1427327274.html ВАШИНГТОН, 5 мая Власти Сирии используют присутствие террористической группировки...музею (Пальмиры)», — цитировало РИА «Новости» заявление Руслер. «Вторая часть ...Нусры», ИГИЛ казнит боевиков-дезертиров Последнюю информацию о ситуации в Сирии «...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 мая 2016
...усилить борьбу с ИГИЛ по всем направлениям. 19:44 Новости Сирии: террористы хотят...лишним будет вспомнить часто повторявшиеся последние годы коррупционные скандалы, в ... из центральных государственных телеканалов 8 мая показал фильм «Брестская крепость»,...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 ноября 2015
...км, которая была захвачена ИГ в мае. Сирийская артиллерия начала ...| Источник: rusvesna.su Последние новости: армия Сирии прорвала двухлетнюю осаду авиабазы Кувейрис...сирийские войска освободили последнюю деревню, находившуюся под контролем ИГ — Квайрес-...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 февраля 2016
...» в борьбе с ИГИЛ, — американский генерал. Вчера 21:15 Последние новости: глава ВКП... заявил о промежуточном соглашении о перемирии в Сирии... всемирное значение, был занят боевиками ИГИЛ в мае прошлого года. После чего...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 мая 2016
... силовую операцию в Сирии. 08:20 Новости мира: США продлевают...воюют с ИГИЛ в Хомсе Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской...похоронят в Оренбургской области 6 мая, будет открытым, сообщили ...района. «Похороны состоятся 6 мая в селе Городки. Церемония ...

2 коммент.»

  • 19198 9002
    Ursus 11 мая 2018 в 11:27 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    теперь понятна причина появления на параде Нетаньяхи. Вежливо поставил в известность ***** о том, что будет мочить в Сирии всё, что посчитает нужным. Возможно Асад скоро на рублевку переедет.

    Ответить
  • 3927 3360
    Леонид Петрович Плотников 11 мая 2018 в 11:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вот и евреи-сионисты Израиля вынуждены показать свою суть ненависти к человечеству. Стали выступать активно против Ирана. Но, такие умные, забыли, что не следует бросать камни в соседей, если живешь в стеклянном доме… Видимо, Путин обещал им свою поддержку – недаром их Нетаньяху демонстрировал свою близость к Путину на параде…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>