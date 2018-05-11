Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 мая 2018

Кому принадлежал уничтоженный ВВС Израиля ЗРПК “Панцирь-С1″ в Сирии?

Пресс-служба Армии обороны Израиля публикует кадры, на которых запечатлён удар по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1». Примечательно, что эту атаку израильское военное командование описывает как «широкомасштабную акцию против иранских военных объектов на сирийской территории». В отчёте израильской армии заявлено, что по объектам на территории Сирии было выпущено около 70 ракет. В МО РФ накануне заявили, что сирийские средства ПВО осуществили перехват примерно половины из них.



В Израиле опубликовали сообщение о том, что в ходе нанесения авиаударов “самолёты ВВС столкнулись с огнём, открытым средствами ПВО”.



Из сообщения:

В качестве ответной меры были нанесены удары по средствам ПВО.

1Панцирь-С1 – ЗРПК российского производства. Помимо России состоит на вооружении армий следующих стран мира: Алжир, Бразилия, ОАЭ, Ирак, Оман и др. На вооружении армии Сирии находятся не менее 44 таких зенитных ракетно-пушечных комплексов.

В израильских профильных блогах отмечают, что уничтоженный ЗРПК “Панцирь” принадлежал сирийской правительственной армии. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Израильское военное командование опубликовало список объектов, которые в Сирии стали целями для нанесения ракетных ударов. Среди них: авиабаза Шайрат, авиабаза Тала (юго-запад САР), авиабаза Меззе (близ Дамаска), объекты близ Аль-Кусейра и Кунейтры. Заявлено, что в Аль-Кусейра уничтожена “военная база проиранских вооружённых формирований”.



Продемонстрировано уничтожение РСЗО “Ураган”, которая принадлежала проиранским силам в САР:

Председатель пресс-службы ЦАХАЛ генерал Ронен Манелис заявил, что предварительно о нанесении ракетных ударов была проинформирована российская сторона. По словам Манелиса, иранской инфраструктуре в Сирии нанесён существенный урон.

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