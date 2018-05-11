Люди, благодаря которым, главковерх Путин проводит парады 9 мая

Ничего не понимаю. Это не поддаётся пониманию. Снова к 9 мая всплыла история, которой согласно бравым рапортам чиновников у нас в принципе быть не может. В Сергиевом Посаде в кошмарных условиях живёт 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна Носенко, словно вопреки той беспримерно грандиозной заботе государства, о которой нам вещают по телевизору.

На моей памяти бесплатное жильё ветеранам выдавалось в несколько широкомасштабных кампаний. Да и ветеранов, понятно, больше не становится. В 2018 г. в нашем поселке, к примеру, живых участников войны осталось 11, а памятный список превышает 5 тысяч имён. Учитывая помпезность праздника Победы, казалось бы, всех до единого ветеранов можно было бы окружить всемерным вниманием и поддержкой. Только на разгон облаков к праздничным датам в Москве тратится 400 миллионов рублей. Стоимость парада на Красной площади достигает полумиллиарда рублей.

А Мария Николаевна, которая в войну шила парашюты, живёт в коммунальной квартире площадью 11 квадратных метров — вместе с дочерью, уже пенсионеркой, имеющей 40 лет педагогического стажа. Моется в тазике. Сломав шейку бедра полтора года назад и став инвалидом, она полтора года заточена в своей «коммуналке», так как дом не имеет лифта — путь по лестнице является непреодолимым. Наверное, открытку ко Дню Победы женщине принесли, но даже парад она не посмотрит. Телевизионный кабель перерезали соседи. Власти подмосковного города однажды в 2005 г. предлагали ветерану квартиру взамен — с выбитыми окнами, разбитой сантехникой, снятыми межкомнатными дверьми. Не имея средств на капитальный ремонт, Носенко от такого «подарка» отказалась.

На бумаге же, скорее всего, был зафиксирован факт «каприза взбалмошной старушки». Дочь Марии Николаевны сейчас обила все пороги, пытаясь добиться для матери квартиры на 1-м этаже с условиями для инвалида-колясочника, но тщетно.

На сайте петиций опубликован призыв Анны Черненко «Поможем 92-летнему ветерану получить жилье, из которого она сможет выйти на улицу!» (петиция заблокирована, вот ее текст в кеше поисковика — прим. ред.). Внимание, это 73-я (!) годовщина Победы.

…Каждый год бывая на митингах памяти, я вижу настоящее единение, искренние чувства, слёзы на глазах. Идея «бессмертного полка» объединила миллионы из нас. И я не понимаю, как всё это сочетается с абсолютным равнодушием к живым людям, к бедам своих земляков, соотечественников? Ведь большинство считает подобную ситуацию нормальной. Мол, кому-то просто не повезло в нашей самой лучшей России. Не знаю, доживёт ли Мария Николаевна до счастливой развязки истории, только когда она и другие ветераны уйдут насовсем, боюсь, звуки победных фанфар станут ещё мощнее, а парады ещё торжественнее. И ничто их больше не омрачит.