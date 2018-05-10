Врач от Бога

Жизненный путь архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)

Валентин Феликсович (так звали в миру святителя Луку) родился в 1877 г. в Керчи в семье провизора. По окончании гимназии в Киеве он избрал медицину в качестве дела, которому решил посвятить жизнь. Интересно, что впоследствии святитель вспоминал, что испытывал больше склонностей к занятиям живописью, тогда как «к естественным наукам чувствовал почти отвращение», однако, как глубоко верующий человек, посчитал своей обязанностью «заняться тем, что полезно для страдающих людей». И этот жертвенный поступок был вознагражден Богом.Учась на медицинском факультете Киевского университета, он увлекся хирургией. Впоследствии о его хирургическом мастерстве было сложено много легенд. Сам же он в своих «Воспоминаниях» так резюмировал итог своих юношеских исканий: «Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургом».По окончании университета Валентин в составе медицинского отряда Красного Креста участвовал в Русско-японской войне. В военно-полевом госпитале в Чите он успешно оперировал раненых. Там святитель встретил женщину, ставшую его женой и матерью его четырех детей, – сестру милосердия Анну Ланскую, которую раненые прозвали «святой сестрой» за ее исключительную доброту и кротость.Впоследствии семья Войно-Ясенецких жила в разных городах – Ардатове, Фатеже, Переславле-Залесском, Ташкенте. И везде Валентин Феликсович много и успешно оперировал больных, занимаясь также научной работой.В 1915 г. вышла его первая книга – «Регионарная анестезия», посвященная вопросам местного обезболивания при оперативном лечении больных. В 1916 г. за этот труд он был удостоен степени доктора медицинских наук и премии Варшавского университета. Вслед за этим у Валентина возникла мысль изложить свой обширный хирургический опыт в книге под заглавием «Очерки гнойной хирургии». При этом, как он вспоминал позднее, ему явилась «крайне странная, неотвязная мысль: когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».В 1917 г. умерла от туберкулеза его жена. А в 1921 г. Валентина Феликсолвича рукоположили в сан священника, в 1923 г. постригли в монашество и вскоре хиротонисали во епископский сан.Принятие священства в 1920-е годы требовало от человека немалого мужества. Это было время разгула «воинствующего атеизма», а святитель Лука не побоялся открыто вступиться за Православную веру, которую стремились вытеснить из сердец и памяти людей. Вот его собственные слова, объясняющие, почему он это сделал: «При виде кощунственных карнавалов и издевательств над Господом нашим Иисусом Христом, мое сердце громко кричало: «Не могу молчать!» И я чувствовал, что мой долг – проповедью защищать оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому». На эту тему святитель проповедовал и писал. Иногда это проявлялось и в житейских эпизодах, когда он заступался за икону, которую выбрасывали из операционной. Или когда отказался лечить человека, повредившего глаз при разрушении храма. Это мог позволить себе только очень смелый человек, особенно если учесть, что последний случай относится к периоду его сибирской ссылки, когда он был абсолютно беззащитен и бесправен.Но самой яркой проповедью христианства, которую всю свою жизнь вел святитель Лука, было его служение в качестве врача-хирурга. Вряд ли возможно назвать хирурга, равного ему в его врачебном искусстве. Он одним из первых в России делал операции не только на желчных путях, почках, желудке и кишечнике, но даже на сердце и на мозге, прекрасно владел и техникой глазных операций. Такой диапазон кажется сегодня невероятным. Один из лучших его биографов, Марк Поповский, упоминает о том, что в 1924 г., за десять лет до официально известного случая трансплантации чужеродной почечной ткани, он пересадил больному почку свиньи, то есть произвел операцию, с которой отсчитывается эра пересадок почки в нашей стране.Этот искуснейший хирург был необычайно смиренным человеком. Он признавал себя лишь орудием в руках Бога. «Это вас Бог исцелил моими руками. Молитесь Ему», – так говорил он пациентам, пытавшимся его «отблагодарить». При этом он благословлял больных. Перед каждой операцией молился; прежде чем сделать на коже разрез, трижды осенял крестным знамением операционное поле. А если прибавить, что операции его почти всегда были успешными и что сам он говорил, что «исцеляет с помощью Господа Иисуса Христа», то хирургическая деятельность святителя Луки была самой настоящей проповедью, хотя и звучала не с церковного амвона.Глубоко христианской была и личная жизнь святителя Луки. Он отличался крайней нестяжательностью, не брал традиционных в медицине со времен Гиппократа «приношений» врачу от больных. Будучи архиепископом в Симферополе, всегда ходил в чиненых рясах с протертыми локтями. А на предложение племянницы сшить новую одежду отвечал так: «Латай, латай, Вера, бедных много», предпочитая потратить эти деньги на еду для нуждающихся. Многие из них ежедневно приходили к дому, где жил владыка, там их кормили обедом… Это милосердие архиепископа-хирурга было убедительней самых красноречивых, но не подкрепленных делами проповедей.За свои православные убеждения святителю Луке пришлось заплатить одиннадцатью годами мытарств по тюрьмам и ссылкам. Енисейск, Красноярск, Архангельск – вот города, где не по своей воле побывал святитель-хирург. Ссылка в Архангельск была второй из его ссылок и длилась три года – с 1931 по 1933 г. Причиной ее послужило то, что в Ташкенте владыка был несправедливо обвинен в пособничестве самоубийству одного психически нездорового ученого. В Архангельске святитель Лука работал хирургом и занимался подготовкой к печати своего основного труда – «Очерки гнойной хирургии», увидевшего свет в 1934 г., сразу после ссылки.В Архангельске он пробыл до ноября 1933 г., хотя срок ссылки истек еще в мае этого года. По свидетельству одного из биографов святителя Луки, «вторую свою ссылку он считал легкой», но это несколько не соответствует тому, что писал о ней сам святитель в своих воспоминаниях: «В первый год жизни в Архангельске я испытывал большие затруднения в отношении квартиры и был почти бездомным».Здесь он разработал новый метод лечения гнойных ран. Его вызвали в Ленинград, и Киров лично уговаривал его снять с себя сан, после чего обещал тут же предоставить ему институт. Но владыка не согласился даже на печатание своей книги без указания сана. Однако «Очерки гнойной хирургии» все-таки вышли в 1934 г. и выдержали два переиздания. За этот труд святитель получил в 1946 г. Сталинскую премию 1-й степени.Для нашего времени чрезвычайно актуален его опыт перенесения лишений. Известно, что они способны сделать человека озлобленным, безжалостным, мстительным. Но святитель Лука, много выстрадав, сумел не превратиться в замкнутого мизантропа. Не следует думать, что он забыл то, что пережил «по острогам и ссылкам». Но при этом не разучился быть милосердным. Известно, что когда началась Великая Отечественная война, он, будучи в очередной ссылке под Красноярском, пришел к руководителю райцентра и предложил свой опыт, знание, мастерство для лечения воинов Советской армии. Причем это не было попыткой получить свободу. Заявление, сделанное в связи с этим архиепископом Лукой, кончалось потрясающими словами: «…по окончании войны готов вернуться в ссылку». Он, как пастырь и врач, просто-напросто не мог оставаться в стороне при виде страданий людей, которым мог бы помочь.С октября 1941 г. святитель Лука стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Он много работал, совершая по пять сложных операций в день. Несмотря на то что в это время ему было уже за шестьдесят, Владыка проводил в операционной по пять–десять часов ежедневно, особое внимание уделял тяжелораненым, которых нередко спасал от смерти.Одиннадцать лет, через мытарства тюрем и ссылок, пронес святитель верность избранному им жизненному пути, верность Православию. Он мог бы получить свободу, возглавить институт, который ему готовы были предоставить, ценой одной-единственной уступки. От него требовалось только отказаться от сана, отречься от Бога. Он предпочел вынести любые страдания, но не предал свою веру. Свобода пришла к нему лишь в 1942 г. В 1944 г. он стал архиепископом Тамбовским, а в 1946 г. – архиепископом Крымским и Симферопольским. В это время из-за прогрессирующей потери зрения он уже не мог заниматься хирургической деятельностью.Творческое наследие святителя Луки обширно. Это и труды по медицине, и проповеди, из которых 750 записаны и составляют 18 томов машинописи, и написанная им с целью доказать неверующим истинность Православия книга «Дух, душа, тело», и, наконец, автобиографические «Воспоминания», которые неоднократно переиздавались. Много страданий выпало на долю святителя. Но он знал, что терпит их за правое дело – за дело Божие, и иной судьбы для себя не хотел. На исходе своей жизни в одном из писем к сыну он написал: «Даже если бы не изменилось столь существенно положение Церкви, если бы не защищала меня моя высокая научная ценность, я не поколебался бы снова выступить на путь активного служения Церкви. А к тюрьме и ссылкам я привык и не боюсь их».Жизненный путь святителя-исповедника Луки завершился 11 июня 1961 г. в Симферополе. Постановлением Синода Украинской Православной Церкви от 22 ноября 1995 г. он был причислен к лику местночтимых святых. Определением Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви в августе 2000 г. установлено всероссийское почитание священноисповедника Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com