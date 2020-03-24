Бог улыбается в двух случаях. Индийская притча.
Как говорят мудрецы, есть два случая, когда бог не может не улыбнуться.
Первый случай такой: когда человек тяжело болен и смерть уже совсем близко, а врач говорит матери или жене больного: «Я спасу его», то врач забывает, что основой всякого события, будь то жизнь или смерть, является воля бога. И когда бог слышит слова врача, он улыбается, думая: «Какой же глупый этот человек. Ведь он хвастается, что спасет жизнь больного, умирающего по моей воле».
И второй случай: когда два брата делят свое имение, измеряют землю и говорят: «Эта часть – моя, а эта – твоя». И тогда господь улыбается, думая: «Эти глупые братья говорят: «Эта часть – моя, а эта – твоя». Но они забывают, что вся Вселенная принадлежит мне и в ней нет частей, принадлежащих кому-то другому».
Источник: https://vsebasni.ru/pritchi/bog-ulybaetsya-v-dvuh-sluchayah.html
Наше пространство как и материю создал Создатель Идеал и тут же его убили, посчитав его странным и непонятным.
Притча.
Звали Бога дважды он так и не пришёл, пошли узнать чем занят, а он молится о любви к своим созданиям. Куда же делась твоя любовь? Я многое прощал, но увидел грешника-которой просил Всевышнего научить его любви, много он молился, так ничего и не получил желаемого, но ушёл в Вечность.