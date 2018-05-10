Новости Украины и Новороссии 10 мая 2018

5 лет тюрьмы за красное знамя: в Одесской области лютуют полицаи (ФОТО)

Вчерашний День Победы для многих жителей оккупированной неонацистами Украины стал поводом продемонстрировать гражданскую позицию. За которую в сегодняшней Украине можно получить вполне реальный тюремный срок. Так, житель села Фонтанка Лиманского района Одесской области на фасаде своего дома вывесил красное знамя, о чём бдительные соседи, по всей видимости, немедленно сообщили в полицию. И теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до пяти лет по ст. 4361 УК Украины «За изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического режимов». Как сообщала «Русская Весна», вчера в Одессе полиция устроила погоню по центру города за автомобилем, на котором развевалось знамя Победы. А во Львове аналогичный тюремный срок грозит пенсионеру, пришедшему почтить память предков, павших в борьбе с фашистами, в футболке с надписью «СССР». Читайте также: «Расчехлились»: Украинские СМИ назвали лозунг «Фашизм не пройдёт» антиукраинским (ФОТОФАКТ)

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Наше дело правое! 9 мая в Киеве: бессильная злоба и отчаяние радикалов

Что для большинства украинцев – праздник со слезами на глазах, то для радикалов-националистов – повод еще раз напомнить о себе и попытаться запугать не согласных с их “единственно верной” версией истории.

Украина ждала Дня Победы с тревогой. Всего год назад перед шествием “Бессмертного полка” в центре Киева творились жуткие вещи. Молодые крепкие парни в камуфляже и часто с закрытыми лицами нападали на пришедших с портретами погибших родственников, жгли и рвали фотографии, обзывали “предателями” и скандировали “чемодан, вокзал, Россия”.

Градус напряжения в обществе за год не упал, даже вырос — в предвыборный год власть продолжает нагнетать антироссийскую и антирусскую истерию.

Непримиримые

Из-за всего этого перед 9 мая 2018 года на душе было тревожно. Не добавила оптимизма радикальная молодежь с желтыми повязками на рукавах, которая придирчиво рассматривала всех выходящих из станции метро Арсенальная. Осматривают, нет ли на тебе запрещенных георгиевских ленточек или коммунистической символики.

Пришедшие четко делятся на две группы: первая, с цветами и портретами, спешит на “Бессмертный полк”. В основном это люди постарше — от 50. Вторая группа — их противники. Молодежь в камуфляже, с закрепленными красными маками (символом 8 мая) на одежде.

Здесь же, на площади перед станцией метро, — около сотни правоохранителей. Выход на улицу Мазепы, как и в прошлом году, закрыт — нужно пройти металлоискатели и кордон полиции.

В очереди вспыхивают словесные перепалки. Радикалы откровенно провоцируют, скандируя “Слава Украине — героям слава! Слава нации — смерть врагам!”

В ответ им раздается: “Фашизм не пройдет!

Фашизм не пройдет!

Как нужно общаться с радикалами. В воздухе пахнет напряжением. Несколько человек окружили женщину, пришедшую в пилотке с Красной звездой. Пытаются сорвать, но она просто убирает головной убор, кричит, чтобы ее не трогали руками, а вообще “ей наплевать на законы преступной власти”.

Спорят о героях.

Проливается первая кровь. Мужчина хочет пройти через металлоискатель с георгиевской лентой на футболке, это очень не нравится молодым парням лет 25. Ленточку хотят сорвать, завязывается драка. Мужчину несколько раз бьют кулаками в лицо, разбивают нос. Полиция быстро окружает драку, выхватывает мужчину и буквально уносит его к станции метро.

Мастер-класс по общению с радикалам — “стражами закона” дает политик Кирилл Куликов. Он вместе с тремя мужчинами пришел в белых футболках с иллюстрациями. У одного из мужчин на одежде изображен Орден Победы. Молодой парень в кепке настаивает, что это нарушение закона, но Куликов спокойно несколько раз повторяет, что Орден Победы — не запрещен. Подходит женщина в футболке с надписью “Полиция диалога”. Спор продолжается еще несколько минут, Куликов повторяет то же самое, потом он вместе с товарищами спокойно встраивается в общую колонну “Бессмертного полка”.

Рядом проходит женщина в футболке, на ней — портрет убитого Олеся Бузины.

Злость от бессилия

Колонна начинает двигаться по улице Мазепы. Хором поют “День Победы”. Шествие охраняет Нацгвардия — молодые парни, в руках у них украинские флаги.

Из колонны раздается “Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!”…

Тем временем на площади перед станцией метро Арсенальная националисты-радикалы пытаются спровоцировать пришедших на “Бессмертный полк”. Молодой парень с длинными волосами снимает людей на телефон и издевательски комментирует: “Какой колоритный! Вы воевали, да? И сколько гражданских убили?!”

А рядом группка молодежи, человек 10, затягивают “Ленту за лентой”…

Ведь больше они, фактически, ничего не могут. Когда полиция работает достойно и четко, пресекает провокации и стычки, радикалы бессильны. Им только и остается, что обливать людей зеленкой и пытаться словесно задеть своих идеологических противников. А те их не боятся.

И остается радикалам только злость и отчаяние.

Всех с Днем Великой Победы!

По материалам СМИ

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Интер, российская пропаганда, Нацкорпус

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Порошенко, Меркель и Макрон встретятся в Германии

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко пройдет в четверг в германском Ахене. Переговоры пройдут на полях церемонии вручения международной премии имени Карла Великого за 2018 год президенту Франции. Макрон удостоился ее «за видение новой Европы», стремление к модернизации ЕС и предложения по реформе европейского проекта. Меркель выступит на церемонии с приветственной речью. Ранее о том, что короткая встреча лидеров трех стран, которые входят в «нормандский формат» при участии Германии, Франции, России и Украины, состоится в Ахене, заявили в кабмине ФРГ. Отсутствие представителей России на встрече 10 мая не означает, что разговор с Москвой на тему украинского урегулирования не продолжается, подчеркнули в ведомстве. Меркель на апрельской встрече с Порошенко в Берлине заявили, что данные переговоры не следует рассматривать как мероприятие в рамках «нормандского формата», куда входят четыре страны, однако есть «большой взаимный интерес» к подобному контакту. Темой переговоров заявлена ситуация на Украине. Как сообщили в понедельник в кабмине ФРГ, стороны намерены «обменяться мнениями» на этот счет. Как ранее заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, Берлин намерен добиваться установления устойчивого перемирия и отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе, а также обмена пленными в формате «всех на всех». Также Германия настаивает на реализации минских соглашений. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Читайте также: Ветеран, которого Путин «спас» от охраны, рассказал подробности инцидента (ВИДЕО)

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Празднование Дня Победы в Одессе

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