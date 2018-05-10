Назначение Медведева – это ошибка
В эфире радио «Комсомольская правда» главной темой обсуждения стала инаугурация Президента и последовавшее за этим внесение кандидатуры Д.А. Медведева на пост премьера.
Эмоции, звонящих в студию, зашкаливали. Вопрос действительно оказался самым наиактуальнейшим.
Моя точка зрения такова: назначение Медведева на пост руководителя правительства – это ошибка. Те же люди, за редким исключением, в Правительстве под руководством непопулярного Д.А. Медведева не смогут изменить вектор экономического развития страны и гарантированно нанесут (уже нанесли) удар по рейтингу доверия к нашему национальному лидеру.
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Источник: nstarikov.ru