В эфире радио «Комсомольская правда» главной темой обсуждения стала инаугурация Президента и последовавшее за этим внесение кандидатуры Д.А. Медведева на пост премьера.

Эмоции, звонящих в студию, зашкаливали. Вопрос действительно оказался самым наиактуальнейшим.

Моя точка зрения такова: назначение Медведева на пост руководителя правительства – это ошибка. Те же люди, за редким исключением, в Правительстве под руководством непопулярного Д.А. Медведева не смогут изменить вектор экономического развития страны и гарантированно нанесут (уже нанесли) удар по рейтингу доверия к нашему национальному лидеру.

00:00:00 – Как государству снизить ипотечный процент

00:06:27 — Что нужно для реализации задач, поставленных Президентом

00:08:31 – Природными ресурсами должно распоряжаться государство

00:13:23 – Какую зарплату должны получать депутаты

00:21:16 – Назначение Медведева — это ошибка

00:26:55 – ПВО против уменьшения роли государства в экономике

00:29:26 – Можно ли ждать изменений от команды Медведева

00:31:00 – О кандидатурах вице-премьеров

00:33:41 – Государство не должно уходить из экономики

00:36:14 – Почему Путин предложил кандидатуру Медведева, несмотря на его непопулярность

00:39:17 – Нам нужна государственная идеология

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Источник: nstarikov.ru