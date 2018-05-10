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Назначение Медведева – это ошибка

09:52. 10 мая 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

В эфире радио «Комсомольская правда» главной темой обсуждения стала инаугурация Президента и последовавшее за этим внесение кандидатуры Д.А. Медведева на пост премьера.

Эмоции, звонящих в студию, зашкаливали. Вопрос действительно оказался самым наиактуальнейшим.
Моя точка зрения такова: назначение Медведева на пост руководителя правительства – это ошибка. Те же люди, за редким исключением, в Правительстве под руководством непопулярного Д.А. Медведева не смогут изменить вектор экономического развития страны и гарантированно нанесут (уже нанесли) удар по рейтингу доверия к нашему национальному лидеру.

00:00:00 – Как государству снизить ипотечный процент
00:06:27 — Что нужно для реализации задач, поставленных Президентом
00:08:31 – Природными ресурсами должно распоряжаться государство
00:13:23 – Какую зарплату должны получать депутаты
00:21:16 – Назначение Медведева — это ошибка
00:26:55 – ПВО против уменьшения роли государства в экономике
00:29:26 – Можно ли ждать изменений от команды Медведева
00:31:00 – О кандидатурах вице-премьеров
00:33:41 – Государство не должно уходить из экономики
00:36:14 – Почему Путин предложил кандидатуру Медведева, несмотря на его непопулярность
00:39:17 – Нам нужна государственная идеология

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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