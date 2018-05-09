Тайна Рудольфа Гесса (ВИДЕО)
02:30. 9 мая 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Историк Андрей Фурсов рассказывает об одной из главных загадок 20-го века.
Какие тайны связаны с полётом Рудольфа Гесса в 1941-м году.
Какую роль сыграла мировая финансовая элита в главных исторических событиях того времени.
Во второй части видео публицист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман разбирает мифы Второй Мировой войны.
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Источник: rusvesna.su