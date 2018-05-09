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Тайна Рудольфа Гесса (ВИДЕО)

02:30. 9 мая 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:
Тайна Рудольфа Гесса (ВИДЕО) | Русская весна

Историк Андрей Фурсов рассказывает об одной из главных загадок 20-го века.

Какие тайны связаны с полётом Рудольфа Гесса в 1941-м году.

Какую роль сыграла мировая финансовая элита в главных исторических событиях того времени.

Во второй части видео публицист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман разбирает мифы Второй Мировой войны.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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