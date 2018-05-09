Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 мая 2018
- 15:41 Сирия: «Вежливые люди» выгнали 500 «бармалеев», отобрав оружие, а детям раздав сладости (ВИДЕО).
- Вчера 23:06 МОЛНИЯ: Израиль нанёс удар по Сирии (ФОТО).
- Вчера 22:55 МОЛНИЯ: ИГИЛ публикует кадры с разбившимся в Сирии Ка-52 ВКС России (ВИДЕО).
Сирия: «Вежливые люди» выгнали 500 «бармалеев», отобрав оружие, а детям раздав сладости (ВИДЕО)
Из района Бейт-Сахм под Дамаском состоялась депортация членов бандформирований вооружённой оппозиции, связанной с ССА.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В районе Бейт-Сахм сдали вооружение порядка пятисот человек, которые решили отправиться в провинцию Идлиб со своими семьями.
Российские и сирийские военные обыскали боевиков и отобрали у них лишнее оружие, которое превышало лимиты, предусмотренные соглашением.
Бойцы военной полиции Минобороны РФ зорко следили за эвакуацией бандитов и сопровождали их в пути.
Наши военные не оставили без внимания и детей, которые не несут ответственность за своих непутёвых отцов, российские солдаты угощали малышей сладостями и самыми вкусными частями сухпайков.
Данный выход сил НВФ стал возможен благодаря достигнутым договоренностям между Сирийским правительством при поддержке ЦПВС РФ и командованием умеренной оппозиции.
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МОЛНИЯ: Израиль нанёс удар по Сирии (ФОТО)
Южнее Дамаска прогремели взрывы.
ВВС Израиля нанесли удары по иранской военной базе около н. п. аль-Кисва.
Военный источник рассказал «Русской Весне», что две ракеты из трёх были успешно сбиты силами ПВО.
Израильские СМИ передают, что авиация ЦАХАЛ атаковала некие объекты в Сирии.
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МОЛНИЯ: ИГИЛ публикует кадры с разбившимся в Сирии Ка-52 ВКС России (ВИДЕО)
Медиа-крыло ИГИЛ* агентство Amaq опубликовало кадры со сгоревшими останками российского боевого вертолёта. Из названия ролика следует, что речь идёт об «Аллигаторе» Ка-52 ВКС РФ, разбившемся в ночь с 6-го на 7 мая в восточной части Сирии.
Террористы уточняют, что крушение произошло вблизи с городом Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. Речи об обстреле винтокрылой машины с земли не идёт.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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