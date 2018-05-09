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Путин нанес сокрушительный удар по «либералам» в России…

07:58. 9 мая 2018 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:

Хазин: Путин нанес сокрушительный удар по «либералам» в России

Известный российский политолог, экономист и публицист Михаил Хазин прокомментировал на своем личном сайте в Сети возможные назначения новых лиц в правительство России после инаугурации президента РФ Владимира Путина.

 

Хазин пишет, что среди предложенных лиц в состав нового правительства нет «политических» либералов и сколько-нибудь значимых либеральных лидеров. То есть, либеральную грядку пропололи начисто, что является позитивным моментом для России.

 

Не менее положительным является тот факт, что от либерального контингента очистили аппаратную часть, то есть кадровую службу правительства. Это дает возможность зачистить в будущем среднее звено аппарата. По мнению Хазина, сейчас очень важно начать формировать в правительстве своеобразный «штаб», который займется реформами. Ранее создать нечто подобное было сложно, так как заинтересованные лица не допускали наличие нелиберального органа, формирующего политику государства. Сейчас же никто против не будет, так как выразить свое «фи» практически некому.

 

В итоге политолог пришел к выводу, что назначение новых лиц на правительственные посты – это долгожданный сокрушительный удар президента по либеральной элитной группы. Влияние данной группировки теперь не будет столько сильным и постепенно начнет падать. Правда, окончательно избавиться от нежелательного элемента в государстве пока что не удастся, так как с начала 90-х под них формировалась экономическая модель страны. Поэтому в будущем понадобится еще одна-две реформы правительства. Политолог подчеркнул, что у сохранившихся игроков из «либерального блока» будет нелегкая жизнь, так как защиты у них от антикоррупционных расследований не останется. Поэтому жизнь у них будет нелегкая и недолгая....

Источник: politexpert.net

Метки: мнение Хазина
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