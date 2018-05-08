Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 мая 2018

В Сирии разбился вертолет Ка-52

Днем уже ходили слухи о потере вертолета в Сирии.Вечером МО РФ подтвердило, что во время планового полета в Восточной Сирии по техническим причинам разбился вертолет Ка-52. Оба пилота погибли. Тела уже доставлены на авиабазу Хмеймим.Особых подробностей на тему обстоятельств крушения и причины неисправности нет.

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МОЛНИЯ: «Аллигатор» Ка-52 разбился в Сирии, лётчики погибли

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Российский боевой вертолёт «Аллигатор» Ка-52 потерпел крушение в Сирии. Оба летчика погибли. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. Ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» разбился во время выполнения планового полёта в восточной части Сирии. Тела двоих погибших лётчиков были эвакуированы на аэродром базирования поисково-спасательной группой. Читайте также: СРОЧНО: ВКС России разбомбили базы боевиков США в Сирии (ВИДЕО)

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Несмотря ни на что

Боец "Хезбаллы" в Сирии. Хасан продолжает воевать с боевиками даже несмотря на многочисленные осколочные ранения и оторванную ногу.И кстати, "Хезбалла" выиграла выборы в Ливане. http://deyerler.org/ru/201762-rrrsryosryorrsrsr-ryosrriryo-risrrsrri-ri-rryorirrr-ryirrrrr-rryorrsrrs-ryo-rr-srsrrryoryerri.html – цинк* * *Торжество демократии.=)PS. Победа "Хезбаллы" на демократических выборах и крен Ливана в сторону Ирана, является еще одним результатом провальной политики Израиля и Саудовской Аравии.

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