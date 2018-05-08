Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 мая 2018
- Вчера 23:58 В Сирии разбился вертолет Ка-52.
- Вчера 23:31 МОЛНИЯ: «Аллигатор» Ка-52 разбился в Сирии, лётчики погибли.
- Вчера 22:04 Несмотря ни на что.
В Сирии разбился вертолет Ка-52
Днем уже ходили слухи о потере вертолета в Сирии.
Вечером МО РФ подтвердило, что во время планового полета в Восточной Сирии по техническим причинам разбился вертолет Ка-52. Оба пилота погибли. Тела уже доставлены на авиабазу Хмеймим.
Особых подробностей на тему обстоятельств крушения и причины неисправности нет.
Мир праху.
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МОЛНИЯ: «Аллигатор» Ка-52 разбился в Сирии, лётчики погибли
Российский боевой вертолёт «Аллигатор» Ка-52 потерпел крушение в Сирии. Оба летчика погибли.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.
Ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» разбился во время выполнения планового полёта в восточной части Сирии.
Тела двоих погибших лётчиков были эвакуированы на аэродром базирования поисково-спасательной группой.
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Несмотря ни на что
Боец "Хезбаллы" в Сирии. Хасан продолжает воевать с боевиками даже несмотря на многочисленные осколочные ранения и оторванную ногу.
И кстати, "Хезбалла" выиграла выборы в Ливане.
Парламентские выборы в Ливане прошли в воскресенье 6 мая с пятилетним опозданием. На этих выборах на 128 кресел в парламенте баллотировались 583 кандидата от 77 избирательных списков в 15 избирательных округах. По словам министра внутренних дел Ливана Нихада аль-Машнука, явка избирателей составила чуть более 49 %. Ливанцы голосовали не за отдельных кандидатов, а за избирательные списки. По словам агентства "Рейтер", первоначальные, пока еще неофициальные итоги голосования гласят о победе ливанской "Хизбуллы" и ее союзников, которые в общей сложности займут более половины парламентских кресел. Список "Надежда и лояльность", в которую входят кандидаты от "Хизбуллы", движения "Амаль" и Национально-освободительного христианского движения аль-Мурада (все они союзники "Хизбуллы"), одержал уверенную победу на выборах. Вчерашние выборы ознаменовались также поражением Саада Харири, возглавляемое им движение "аль-Муктабаль" утратило значительную часть поддержки. По последним сведениям, особенно слабые результаты были получены в Бейруте и Траблусе. В то же время, попадание некоторых личностей в парламент Ливана также означает своего рода поражение для Саада Харири, в частности Джамиля Сейда, который был приговорен к тюремному заключению за причастность к убийству его отца Рафика Харири, бывшего премьер-министра Ливана.
Итоги этих выборов содержат в себе важное послание, а именно победу фронта сопротивления и поражение Саудовской Аравии. Безо всяких сомнений, итоги голосования отражают огромный вклад фронта сопротивления в обеспечение безопасности Ливана и в борьбу с террористами в Сирии. Ливанский народ высоко оценил эти самоотверженные действия, так что процент голосов, отданных за кандидатов фронта сопротивления, оказался выше прогнозируемого. Наряду с этим, итоги ливанских выборов символизируют собой провал политики Эр-Рияда и решительное "нет" ливанского народа вмешательствам Саудовской Аравии во внутренние дела Ливана. Следует, в частности, вспомнить, как в ноябре 2017 г. саудовский наследный принц практически вызвал Саада Харири в Эр-Рияд и продиктовал ему заявление о его отставке. Также можно смело сказать, что вмешательства режима Сауда, и прежде всего наследного принца Мухаммада бин Сальмана, во внутренние дела Ливана стали главной причиной поражения Харири и возглавляемой им фракции.
http://deyerler.org/ru/201762-rrrsryosryorrsrsr-ryosrriryo-risrrsrri-ri-rryorirrr-ryirrrrr-rryorrsrrs-ryo-rr-srsrrryoryerri.html – цинк
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Премьер Ливана Саад Харири признал поражение возглавляемого им «Движения будущего» на выборах. В то же время глава шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насралла объявил о своей победе.Радикальное шиитское движение "Хезболлах" объявило о своей победе на парламентских выборах в Ливане. "Это большая политическая и моральная победа для решения о сопротивлении", — заявил в понедельник, 7 мая, глава проиранского движения Хасан Насралла, подчеркнув, что цель "Хезболлах" достигнута. Понятие "сопротивление" "Хезболлах" использует, говоря, прежде всего, о борьбе против Израиля.
Сколько мест исламское движение и его союзники получат в ливанском парламенте, его лидер не сказал. Официальные результаты выборов, прошедших накануне, пока не объявлены, однако премьер-министр страны Саад Харири уже признал, что возглавляемое им "Движение будущего" потеряло треть своих мандатов и будет занимать теперь только 21 кресло в 128-местном парламенте вместо 33, полученных по результатам выборов 2009 года.
Торжество демократии.=)
PS. Победа "Хезбаллы" на демократических выборах и крен Ливана в сторону Ирана, является еще одним результатом провальной политики Израиля и Саудовской Аравии.
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