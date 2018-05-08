Ключи Мироздания. (Раскрытие Тайн). Денис Кануков.

Кто из нас не задавался вопросом: Почему Вертится Земля? Почему Светит Солнце? Кто создал это всё? Как всё устроено? Если ли какая то закономерность в движении Звёзд и Планет?



Автор этого видеоролика, очень Добрый и Любознательный Человек, который однажды находясь на Месте Силы – Святом Месте , попросил ему помочь разобраться в вопросах постижения устройства нашего Мира.



В ответ на его просьбу, он начал получать информацию, которая помогла ему состыковать Наши Древние Тайные Знания и Знания других Религий .



В том числе знания о том, что такое:

Девятиконечная Звезда?

Магические квадраты?

Семь печатей апокалипсиса?

Славянская Буквица?

Тайны пирамид?

Магические кристаллы?



А на основании этих состыкованных Знаний – начать понимать Ключи Мироздания. Произошло Раскрытие Тайн – взаимосвязи различных явлений и процессов, о которых мало кто задумывался…



Автор будет рад, общению и взаимодействию с людьми для более плодотворного исследования этих вопросов.

Только вместе Мы сможем лучше понять этот Мир и Жить в Нём в Радости и Гармонии!



Вот слова Дениса, которые Он прислал в сопроводительном письме.

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“Друзья Мои, о чём это видео и с чем я обращаюсь к Вам. Дело в том, что информация о которой я поведал в своём видео-послании, как оказалось не взялась из ниоткуда. Так не бывает по определению. Сначала был задан конкретный вопрос: “В чём смысл происходящего?” А уж потом пошла эта информация.

Нам нужно лишь научится видеть её. К каждому она может приходить в разной форме: ко мне например она стала приходить сначала в рисунках потом пошли схемы и постепенно это приобретает форму кристалла.

Он содержится в каждом из нас. В нём содержится огромный потенциал. Нам нужно лишь осознать принцип, самую суть его действия.



Эти схемы являются ключами, и о них сказано: “Кто способен их открыть – открывает Мир Истины.”



Призываю Всех, для кого это интересно объединиться, чтобы помочь друг другу. В единстве понимания и в понимании единства наша Сила. Иначе нельзя.



Со своей стороны готов к диалогу.

Мои контакты:

Телефон 8-928-068-69-38.

В контакте, в одноклассниках, в скайпе можете набирать Денис Кануков.



Благо Дарю Всем Друзьям!

Желаю Всем Здравия, Любви и Процветания!



С уважением Денис!



Быть Добру!

УРА!!!”

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Источник: www.youtube.com