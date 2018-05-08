Ключи Мироздания. (Раскрытие Тайн). Денис Кануков.
Кто из нас не задавался вопросом: Почему Вертится Земля? Почему Светит Солнце? Кто создал это всё? Как всё устроено? Если ли какая то закономерность в движении Звёзд и Планет?
Автор этого видеоролика, очень Добрый и Любознательный Человек, который однажды находясь на Месте Силы – Святом Месте , попросил ему помочь разобраться в вопросах постижения устройства нашего Мира.
В ответ на его просьбу, он начал получать информацию, которая помогла ему состыковать Наши Древние Тайные Знания и Знания других Религий .
В том числе знания о том, что такое:
Девятиконечная Звезда?
Магические квадраты?
Семь печатей апокалипсиса?
Славянская Буквица?
Тайны пирамид?
Магические кристаллы?
А на основании этих состыкованных Знаний – начать понимать Ключи Мироздания. Произошло Раскрытие Тайн – взаимосвязи различных явлений и процессов, о которых мало кто задумывался…
Автор будет рад, общению и взаимодействию с людьми для более плодотворного исследования этих вопросов.
Только вместе Мы сможем лучше понять этот Мир и Жить в Нём в Радости и Гармонии!
Вот слова Дениса, которые Он прислал в сопроводительном письме.
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“Друзья Мои, о чём это видео и с чем я обращаюсь к Вам. Дело в том, что информация о которой я поведал в своём видео-послании, как оказалось не взялась из ниоткуда. Так не бывает по определению. Сначала был задан конкретный вопрос: “В чём смысл происходящего?” А уж потом пошла эта информация.
Нам нужно лишь научится видеть её. К каждому она может приходить в разной форме: ко мне например она стала приходить сначала в рисунках потом пошли схемы и постепенно это приобретает форму кристалла.
Он содержится в каждом из нас. В нём содержится огромный потенциал. Нам нужно лишь осознать принцип, самую суть его действия.
Эти схемы являются ключами, и о них сказано: “Кто способен их открыть – открывает Мир Истины.”
Призываю Всех, для кого это интересно объединиться, чтобы помочь друг другу. В единстве понимания и в понимании единства наша Сила. Иначе нельзя.
Со своей стороны готов к диалогу.
Мои контакты:
Телефон 8-928-068-69-38.
В контакте, в одноклассниках, в скайпе можете набирать Денис Кануков.
Благо Дарю Всем Друзьям!
Желаю Всем Здравия, Любви и Процветания!
С уважением Денис!
Быть Добру!
УРА!!!”
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Источник: www.youtube.com