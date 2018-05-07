Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 мая 2018
- 02:15 Сирия: Cпящая ячейка «Братьев мусульман» попыталась серией терактов сорвать соглашение с армией России (ФОТО).
- Вчера 23:28 Франция уже не требует безусловного ухода Асада.
- Вчера 21:10 СРОЧНО: Лётчики-снайперы уничтожили иностранный разведцентр на юге Сирии (ВИДЕО).
- Вчера 20:08 Трофейные залежи в Растане.
- Вчера 19:47 Турция продолжит военные операции в Ираке и Сирии, — Эрдоган.
- Вчера 19:26 Боевики в Идлибе и Хаме митингуют против главарей, опасаясь прихода «Вежливых людей».
Сирия: Cпящая ячейка «Братьев мусульман» попыталась серией терактов сорвать соглашение с армией России (ФОТО)
В воскресенье в городе Хама силами подразделения военного Мухабарата провинции была вскрыта спящая ячейка группировки «Братья мусульмане»*.
Подробности «Русской Весне» рассказали участники контртеррористической операции.
По словам силовиков, данная ячейка действовал в провинции около года, на её счету не менее четырёх терактов, например, взрыв смертника в начале июля 2017 года на автовокзале города Хама. Террористы занимались вербовкой людей и подготовкой терактов по всей территории провинции, а также в северной части провинции Хомс.
При вскрытии этой ячейки удалось предотвратить новые теракты. Один взрыв должен был прогреметь на весенней ярмарке в городе Хама, где ежедневно собирается более 1000 человек.
Второй кровавый теракт исламисты планировали совершить в момент вывоза боевиков из города Эр-Растан, для того чтобы это выглядело терактом со стороны членов НВФ, сложивших оружие. Тем самым они планировали перечеркнуть все достигнутые договоренности между полевыми командирами НВФ и российско-сирийскими силами.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Франция уже не требует безусловного ухода Асада
Франция солидарна с Россией в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии, а о требовании безусловного ухода сирийского лидера Башара Асада «больше речь не идёт», заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн.
Об этом она рассказала в интервью газете «Коммерсантъ».
Отвечая на вопрос, какие цели преследует Франция в САР, Берманн отметила, что «прежде всего это борьба с терроризмом».
«И тут мы солидарны с Россией. Первые удары Франции были по Ракке, по «Исламскому государству»*, при участии которого были организованы теракты в отношении французских граждан, в том числе в концертном зале „Батаклан” в Париже в ноябре 2015 года», — заявила дипломат.
Она добавила, что «второй вопрос — это беженцы».
«Мы бы предпочли, чтобы сирийцы могли оставаться в своей стране, а для этого нужно политическое решение. Нельзя, чтобы просто кому-то удалось отвоевать обратно у боевиков территорию страны и Башар Асад остался, как и раньше, у власти», — пояснила она.
В ответ на вопрос, может ли Асад всё же остаться у власти, французский посол подчеркнула, что Париж «не будет решать за сирийский народ».
«Но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идёт», — отметила Берманн.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж увеличит свой вклад в действие международной коалиции в Сирии.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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СРОЧНО: Лётчики-снайперы уничтожили иностранный разведцентр на юге Сирии (ВИДЕО)
Российский разведывательный дрон запечатлел кадры уничтожения сирийскими ВВС командного пункта боевиков ССА и разведцентра, созданного иностранными специалистами, в провинции Даръа близ населенного пункта Эль-Хара.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставивший видео.
В ходе выполнения задания на огневое применение, экипажи Миг-21 и Миг-23, используя штатное вооружение: неуправляемые авиационные снаряды НАР С-8 и авиационные бомбы ОФАБ-250 — уничтожили объекты инфраструктуры террористов и их кураторов.
На видео видно, как на воздух поочередно взлетают пикап с зенитной установкой, техническое здание пункта управления связи, здание КПП и скопление автомобильной техники.
Как отметил источник в сирийском минобороны, данный объект находится под пристальным вниманием сирийского командования, так как по разведсводкам там располагался крупнейший в провинции Дераа центр радиоэлектронной разведки, созданный спецслужбами одной из сопредельных стран для поддержки бандформирований.
До войны на этом военном объекте располагался узел специальной связи правительственных сил, который был захвачен боевиками и переоборудован иностранными спецслужбами.
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Трофейные залежи в Растане
Утром была прелюдия https://colonelcassad.livejournal.com/4169881.html, чуть позже кол-во сдаваемой техники начало увеличиваться. Сообщают о десятках единиц различной техники переданной сирийской армии.
Генерал Сухейл со своими неизменными вежливыми телохранителями посетил пункт сбора трофеев в Растанском котле. В этот раз "Тигры" даже особо и не напрягались, на фоне других кровопролитных боев, где они участвовали, визит в Растан был для них легкой прогулкой.
Сегодня Дамаск официально объявил о полном разблокировании дороги Хомс-Хама.
Весной 2018 года САА сняла блокаду с ключевой дороги соединяющей Дамаск с Алеппо в двух местах – в Хомсе и Восточной Гуте. Остался участок в Идлибе.
Теперь нет необходимости делать крюк на Саламию, а можно напрямую доехать из Дамаска в Хаму.
Наши не отказали себе в удовольствии водрузить российский флаг на одном из брошенных блокпостов, которые еще недавно имели оперативное значение, а теперь превратились в немых свидетелей полного поражения "зеленых".
Кроме того, сирийская армия начала заходить в города, откуда уже выехали боевики.
Асад должен прийти!
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Турция продолжит военные операции в Ираке и Сирии, — Эрдоган
Турция шаг за шагом превращается в самую сильную страну региона и в скором будущем войдет в число крупных игроков мировой политической арены, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы государства, попытки перекройки границ стран и стремление определенных сил сформировать новый статус-кво в регионе «разбиваются» о волю Турции и турецкого народа. «Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке», — предупредил Эрдоган.
Глава государства пояснил, что за антитеррористическими операциями «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» в Сирии последуют новые.
Анкара предпримет все необходимые шаги по полному устранению угрозы террористов у своих границ, отметил президент.
Президент Турции далее привлек внимание к значимости развития отечественного оборонпрома.
«Сильная держава должна производить собственное оружие. Наглядным примером тому служат танк ALTAY, вертолеты ATAK и ударные беспилотники турецкого производства. Оборонные нужды страны нужно полностью покрывать за счет отечественных предприятий», — сказал Эрдоган.
По словам президента, главное сейчас — сохранить стабильность в стране, а также иметь сильное политическое руководство.
Эрдоган выразил уверенность в том, что президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года позволят Турции сформировать новую форму государственного правления и тем самым успешно достичь целей, заявленных на период до 2023, 2053 и 2071 годов.
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Боевики в Идлибе и Хаме митингуют против главарей, опасаясь прихода «Вежливых людей»
Сегодня в населенном пункте Мурек в провинции Хама боевики вышли на митинг.
Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, сообщил военный источник.
Митингующие исламисты заранее обвиняют своих главарей в том, что они сбегут, как и их друзья из котла в Эр-Растане. Рядовые члены группировок боятся, что полевые командиры бросят их на произвол судьбы. Волна возмущений и негодований прошла по провинциям Идлиб и Хама. Одни члены и сторонники бандформирований предлагают сложить оружие и вступают против своих командиров, а другие протестуют против такого решения.
Военный источник из населённого пункта Хальфая, который находится непосредственно на линии соприкосновения с противником, сообщает, что по данным беспилотной аэроразведки, было зафиксировано передвижение боевиков и их тяжёлой техники от линии фронта вглубь провинции Идлиб. Согласно радиоперехватов, члены НВФ начали митинговать и выдвигать лозунги против своих командиров, которые пытаются сейчас уйди с зоны деэскалации № 1 «Идлиб». Военные делают вывод, что группировки начали конфликтное обсуждение, как себя повести, когда к ним придут «Вежливые люди».
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