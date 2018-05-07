Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 мая 2018

Франция солидарна с Россией в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии, а о требовании безусловного ухода сирийского лидера Башара Асада «больше речь не идёт», заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн.

Об этом она рассказала в интервью газете «Коммерсантъ».

Отвечая на вопрос, какие цели преследует Франция в САР, Берманн отметила, что «прежде всего это борьба с терроризмом».

«И тут мы солидарны с Россией. Первые удары Франции были по Ракке, по «Исламскому государству»*, при участии которого были организованы теракты в отношении французских граждан, в том числе в концертном зале „Батаклан” в Париже в ноябре 2015 года», — заявила дипломат.

Она добавила, что «второй вопрос — это беженцы».

«Мы бы предпочли, чтобы сирийцы могли оставаться в своей стране, а для этого нужно политическое решение. Нельзя, чтобы просто кому-то удалось отвоевать обратно у боевиков территорию страны и Башар Асад остался, как и раньше, у власти», — пояснила она.

В ответ на вопрос, может ли Асад всё же остаться у власти, французский посол подчеркнула, что Париж «не будет решать за сирийский народ».

«Но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идёт», — отметила Берманн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж увеличит свой вклад в действие международной коалиции в Сирии.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.