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Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 мая 2018

11:57. 7 мая 2018 Просмотров - 217 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: Cпящая ячейка «Братьев мусульман» попыталась серией терактов сорвать соглашение с армией России (ФОТО)

Сирия: Cпящая ячейка «Братьев мусульман» попыталась серией терактов сорвать соглашение с армией России (ФОТО) | Русская весна

В воскресенье в городе Хама силами подразделения военного Мухабарата провинции была вскрыта спящая ячейка группировки «Братья мусульмане»*.

Подробности «Русской Весне» рассказали участники контртеррористической операции.

По словам силовиков, данная ячейка действовал в провинции около года, на её счету не менее четырёх терактов, например, взрыв смертника в начале июля 2017 года на автовокзале города Хама. Террористы занимались вербовкой людей и подготовкой терактов по всей территории провинции, а также в северной части провинции Хомс.  

При вскрытии этой ячейки удалось предотвратить новые теракты. Один взрыв должен был прогреметь на весенней ярмарке в городе Хама, где ежедневно собирается более 1000 человек.

Второй кровавый теракт исламисты планировали совершить в момент вывоза боевиков из города Эр-Растан, для того чтобы это выглядело терактом со стороны членов НВФ, сложивших оружие. Тем самым они планировали перечеркнуть все достигнутые договоренности между полевыми командирами НВФ и российско-сирийскими силами. 

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Сирия: Cпящая ячейка «Братьев мусульман» попыталась серией терактов сорвать соглашение с армией России (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Cпящая ячейка «Братьев мусульман» попыталась серией терактов сорвать соглашение с армией России (ФОТО) | Русская весна

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Франция уже не требует безусловного ухода Асада

Франция уже не требует безусловного ухода Асада | Русская весна

Франция солидарна с Россией в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии, а о требовании безусловного ухода сирийского лидера Башара Асада «больше речь не идёт», заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн. 

Об этом она рассказала в интервью газете «Коммерсантъ».

Отвечая на вопрос, какие цели преследует Франция в САР, Берманн отметила, что «прежде всего это борьба с терроризмом».

«И тут мы солидарны с Россией. Первые удары Франции были по Ракке, по «Исламскому государству»*, при участии которого были организованы теракты в отношении французских граждан, в том числе в концертном зале „Батаклан” в Париже в ноябре 2015 года», — заявила дипломат.

Она добавила, что «второй вопрос — это беженцы».

«Мы бы предпочли, чтобы сирийцы могли оставаться в своей стране, а для этого нужно политическое решение. Нельзя, чтобы просто кому-то удалось отвоевать обратно у боевиков территорию страны и Башар Асад остался, как и раньше, у власти», — пояснила она.

В ответ на вопрос, может ли Асад всё же остаться у власти, французский посол подчеркнула, что Париж «не будет решать за сирийский народ».

«Но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идёт», — отметила Берманн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж увеличит свой вклад в действие международной коалиции в Сирии.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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СРОЧНО: Лётчики-снайперы уничтожили иностранный разведцентр на юге Сирии (ВИДЕО)

СРОЧНО: Лётчики-снайперы уничтожили иностранный разведцентр на юге Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Российский разведывательный дрон запечатлел кадры уничтожения сирийскими ВВС командного пункта боевиков ССА и разведцентра, созданного иностранными специалистами, в провинции Даръа близ населенного пункта Эль-Хара.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставивший видео.

В ходе выполнения задания на огневое применение, экипажи Миг-21 и Миг-23, используя штатное вооружение: неуправляемые авиационные снаряды НАР С-8 и авиационные бомбы ОФАБ-250 — уничтожили объекты инфраструктуры террористов и их кураторов.

На видео видно, как на воздух поочередно взлетают пикап с зенитной установкой, техническое здание пункта управления связи, здание КПП и скопление автомобильной техники. 

Как отметил источник в сирийском минобороны, данный объект находится под пристальным вниманием сирийского командования, так как по разведсводкам там располагался крупнейший в провинции Дераа центр радиоэлектронной разведки, созданный спецслужбами одной из сопредельных стран для поддержки бандформирований.

До войны на этом военном объекте располагался узел специальной связи правительственных сил, который был захвачен боевиками и переоборудован иностранными спецслужбами.

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Трофейные залежи в Растане



Утром была прелюдия https://colonelcassad.livejournal.com/4169881.html, чуть позже кол-во сдаваемой техники начало увеличиваться. Сообщают о десятках единиц различной техники переданной сирийской армии.
Генерал Сухейл со своими неизменными вежливыми телохранителями посетил пункт сбора трофеев в Растанском котле. В этот раз "Тигры" даже особо и не напрягались, на фоне других кровопролитных боев, где они участвовали, визит в Растан был для них легкой прогулкой.





























Сегодня Дамаск официально объявил о полном разблокировании дороги Хомс-Хама.


Весной 2018 года САА сняла блокаду с ключевой дороги соединяющей Дамаск с Алеппо в двух местах – в Хомсе и Восточной Гуте. Остался участок в Идлибе.
Теперь нет необходимости делать крюк на Саламию, а можно напрямую доехать из Дамаска в Хаму.


Наши не отказали себе в удовольствии водрузить российский флаг на одном из брошенных блокпостов, которые еще недавно имели оперативное значение, а теперь превратились в немых свидетелей полного поражения "зеленых".

Кроме того, сирийская армия начала заходить в города, откуда уже выехали боевики.









Асад должен прийти!

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Турция продолжит военные операции в Ираке и Сирии, — Эрдоган

Турция продолжит военные операции в Ираке и Сирии, — Эрдоган | Русская весна

Турция шаг за шагом превращается в самую сильную страну региона и в скором будущем войдет в число крупных игроков мировой политической арены, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, попытки перекройки границ стран и стремление определенных сил сформировать новый статус-кво в регионе «разбиваются» о волю Турции и турецкого народа. «Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке», — предупредил Эрдоган.

Глава государства пояснил, что за антитеррористическими операциями «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» в Сирии последуют новые.

Анкара предпримет все необходимые шаги по полному устранению угрозы террористов у своих границ, отметил президент.

Президент Турции далее привлек внимание к значимости развития отечественного оборонпрома.

«Сильная держава должна производить собственное оружие. Наглядным примером тому служат танк ALTAY, вертолеты ATAK и ударные беспилотники турецкого производства. Оборонные нужды страны нужно полностью покрывать за счет отечественных предприятий», — сказал Эрдоган.

По словам президента, главное сейчас — сохранить стабильность в стране, а также иметь сильное политическое руководство.

Эрдоган выразил уверенность в том, что президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года позволят Турции сформировать новую форму государственного правления и тем самым успешно достичь целей, заявленных на период до 2023, 2053 и 2071 годов.

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Боевики в Идлибе и Хаме митингуют против главарей, опасаясь прихода «Вежливых людей»

Боевики в Идлибе и Хаме митингуют против главарей, опасаясь прихода «Вежливых людей» | Русская весна

Сегодня в населенном пункте Мурек в провинции Хама боевики вышли на митинг.

Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, сообщил военный источник.

Митингующие исламисты заранее обвиняют своих главарей в том, что они сбегут, как и их друзья из котла в Эр-Растане. Рядовые члены группировок боятся, что полевые командиры бросят их на произвол судьбы. Волна возмущений и негодований прошла по провинциям Идлиб и Хама. Одни члены и сторонники бандформирований предлагают сложить оружие и вступают против своих командиров, а другие протестуют против такого решения.

Военный источник из населённого пункта Хальфая, который находится непосредственно на линии соприкосновения с противником, сообщает, что по данным беспилотной аэроразведки, было зафиксировано передвижение боевиков и их тяжёлой техники от линии фронта вглубь провинции Идлиб. Согласно радиоперехватов, члены НВФ начали митинговать и выдвигать лозунги против своих командиров, которые пытаются сейчас уйди с зоны деэскалации № 1 «Идлиб». Военные делают вывод, что группировки начали конфликтное обсуждение, как себя повести, когда к ним придут «Вежливые люди».

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Метки: главное, компиляция
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