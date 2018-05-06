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Штурмовик ИЛ-2. Смертельное решение. Сильные духом. Выпуск 1

19:34. 6 мая 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

Цикл передач “Сильные духом”, посвящённый Дню Победы 9 мая

Среди солдатских профессий Великой Отечественной самая опасная и, пожалуй, не менее героическая – должность воздушного стрелка на штурмовике Ил-2. В период войны этот бронелёт был уникальной боевой машиной, не имевшей аналогов ни в одной из воевавших тогда стран. Являясь основной ударной силой советской авиации, он сыграл выдающуюся роль в войне и оказал заметное влияние на ход боевых действий на советско-германском фронте.

Автор выпуска: Дмитрий назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

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Источник: www.youtube.com

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