Штурмовик ИЛ-2. Смертельное решение. Сильные духом. Выпуск 1
Цикл передач “Сильные духом”, посвящённый Дню Победы 9 мая
Среди солдатских профессий Великой Отечественной самая опасная и, пожалуй, не менее героическая – должность воздушного стрелка на штурмовике Ил-2. В период войны этот бронелёт был уникальной боевой машиной, не имевшей аналогов ни в одной из воевавших тогда стран. Являясь основной ударной силой советской авиации, он сыграл выдающуюся роль в войне и оказал заметное влияние на ход боевых действий на советско-германском фронте.
Автор выпуска: Дмитрий назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ
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Источник: www.youtube.com