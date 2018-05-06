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Петиция: Лишить Филиппа Киркорова звания «Народный артист Российской Федерации»

11:12. 6 мая 2018 Просмотров - 201 Один комментарий Опубликовал:

В клипе Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» под прикрытием сатиры открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление табака и алкоголя, в том числе детьми, используется нецензурная лексика, что явно недостойно звания «Народный артист Российской Федерации».

Текст петиции

Российский и советский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер Филипп Киркоров, носящий почетное звание «Народный артист Российской Федерации» выпустил клип на песню «Цвет настроения синий». В данном видео произведении открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), используется нецензурная лексика.

Звание «Народный артист Российской Федерации» присваивается, в частности, за создание высокохудожественных образов, которые внесли выдающийся вклад в развитие и сохранение отечественной художественной культуры, также в формирование молодого поколения артистов. При этом нигде не указано, что после присвоения звания артист перестает выполнять данные функции. Напротив, это большая часть и ответственность, ведь отныне именно на этого артиста подрастающее поколение старается равняться, и очевидно, что такой артист имеет большое влияние на мировосприятие широких масс.

Демонстрировать в клипе сомнительные поведение и ценности не пристало человеку, носящему почетное звание «Народный артист РФ». Считаю, что народный артист должен, напротив, пропагандировать вечные ценности и являть собой пример для подражания подрастающему поколению, а не гнаться за трендами ради личной популярности. Подобным клипом певец дискредитировал себя и утратил право находиться в списке народных артистов.

В связи с вышесказанным прошу лишить эстрадного певца Филиппа Киркорова почетного звания «Народный артист Российской Федерации».

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Мнения официальных лиц:

«Удивительно, что Филипп Бедросович не понимает простых вещей. То, что позволено многочисленным блогерам и рэперам в их так называемом «творчестве» нельзя повторять в своих работах Народному артисту России. Просто недозволительно опускаться на их уровень, пытаться их «пародировать» и использовать ненормативную лексику», – заявил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

«Мне кажется, что это просто за гранью, пусть даже в шутку показывать как ребенок пьет алкоголь, несмотря на то, что в бутылке из под вина разумеется налит лимонад. Должна же быть определенная самоцензура у артиста его величины и статуса», – добавил Вадим Манукян.

Дополнительные материалы по теме:

Пропаганда самоотравления и разврата в клипе «Цвет настроения синий»

Влияние попсы на массовую аудиторию

Осознанное восприятие информации

petitsiya lishit filippa kirkorova zvaniya narodnyiy artist 2 Петиция: Лишить Филиппа Киркорова звания «Народный артист Российской Федерации»

Источник: feedproxy.google.com

Метки: музыка, события, технологии
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