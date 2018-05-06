Несуществующая граница несуществующей страны

Источник: riafan.ru

Накануне майских праздников Петр Порошенко огорошил публику своими псевдоисторическими открытиями по поводу создания пограничной службы Украины, перенеся День пограничника на 30 апреля.



В этом коротком спиче лидера постмайданной страны прекрасно все — от его лжи по поводу «100-летия освобождения украинского Донбасса» до заявления о том, что Украина является исторической правопреемницей сразу двух антагонистических образований — УНР и державы Скоропадского. Порошенко даже не заметил, что он решил отметить юбилей выхода «на международно признанную границу» государства, которое на момент этой даты уже не существовало в течение суток, поскольку полурота немцев 29 апреля 1918 г. легко сковырнула Центральную раду с киевского престола. Ох, и опасная аналогия для владельца «Рошена»…

На протяжении последнего года украинская власть и послушные ей СМИ регулярно рождают байку за байкой о том, как «доблестные войска УНР» якобы «освобождали Украину от русских захватчиков». Особо любят они распространять откровенную выдумку о том, как якобы атаман Петр Болбочан (кстати, всего спустя год расстрелянный самими петлюровцами) «освобождал» Харьков и Крым. Скандально известный Институт национальной памяти под руководством бандеровца Вятровича аккурат в эти дни презентует очередную книгу, собравшую подобные байки.

Практически в любом учебнике истории Украины вы найдете сказку о том, как Болбочан 6 апреля 1918 г. ещё до подхода немцев занял Харьков, и даже о том, как жители этого города радостно встречали его. Причем любой историк мог бы почитать харьковские газеты того периода, чтобы узнать, что еще 7 апреля столица Донецкой республики находилась под контролем большевиков, а ее лидер Артем-Сергеев лично проводил там прощальное заседание местного Совета. Подробнее — здесь.

Мало того, сохранилось подробное описание входа немецких войск в Харьков 8 апреля 1918 г. На беду нынешних украинских баснописцев, харьковские журналисты напрямую спросили немецкого генерала Х. фон Клаузиуса, где же обещанные украинцы. Тот прямо ответил, что «поход этот совершают одни немцы, австрийцев и гайдамаков с ними нет», а приезд представителей Центральной рады надо ожидать со дня на день.

Действительно, лишь спустя день (харьковская пресса даже зафиксировала точное время: 5 часов утра 9 апреля) в город прибыли ряженые гайдамаки, которых немцы всегда держали в своих обозах исключительно для демонстрации местному населению в качестве свидетельства того, что Украина якобы не захватывается иностранными войсками.

Существует масса воспоминаний того периода (причем с разных сторон), свидетельствующих о том, что гайдамаки Центральной рады вообще не были замечены на фронте во время стремительного наступления немцев на Украину.

Вот что, к примеру, написал в те самые дни харьковский профессор Я. Диманштейн, совершивший поездку по Украине: «Всю дорогу встречаем идущие в направлении Харькова поезда с германскими войсками, хорошо одетыми и с довольными физиономиями… Примечательно было то, что на всем пути, длившемся двое суток, мы совершенно не видели украинских войск, существующих больше на бумаге, чем в действительности» (газета «Возрождение», 01.05.1918).

Тогда что же за дату решил торжественно отметить Порошенко? Согласно очередной байке от Института национальной памяти, 30 апреля 1918 г. украинцы покрасили два столба в желто-голубой цвет и соорудили их с надписью «УНР» в селе Колпаково (ныне ЛНР). Мол, это и было, по мнению Порошенко, «международно признанной границей Украины».

Надо отметить, что Колпаково находится западнее Луганска, куда немцы вошли ещё за три дня до этого. А 30 апреля бои между войсками Донецкой республики и германской армией велись уже под станицей Каменской (ныне Каменск-Шахтинский Ростовской области), то есть гораздо восточнее этой «границы».

Кроме того, никто не признавал это кордоном. Порошенко в своем псевдоисторическом спиче заявил: «Тогда государственные границы УНР, как известно, были признаны прежде всего Брестским договором».

И это является откровенной ложью. Действительно, Брестский договор между самопровозглашенной Центральной радой, с одной стороны, и Германией с ее сателлитами, с другой, четко обозначил западные границы УНР (стоит отметить, что Рада сдала при этом Западную Украину «союзничкам»). Но в этом же договоре четко оговорено, что северная и восточная границы УНР будут определены в двухсторонних переговорах между Украиной и Россией. И эти переговоры затем долго и безрезультативно велись летом 1918 г. в Киеве, но закончились ничем — Москва так и не признала Донбасс, Одессу и тем более Крым украинскими. Как не признала их украинскими ни Германия, ни тем более иные западные страны, которые вели с немцами войну.

Однако самое смешное — это то, что, подняв 30 апреля в Донбассе столбик с надписью «УНР», потешные гайдамаки определили границы уже несуществующего на тот момент государства! Ровно за сутки до этого немцы, используя съезд «хлеборобов» в киевском цирке, посадили на гетманский престол Украины свою марионетку Петра Скоропадского. Причем для обеспечения свержения УНР они использовали всего лишь полуроту солдат — вот вам и хваленая «украинская армия». А 30 апреля без единого выстрела германцы разогнали в Киеве галицких «Сечевых стрельцов», которые затем успели послужить и Деникину, и большевикам.

То есть Порошенко решил назначить День пограничника Украины на дату свержения той самой УНР, чью «границу» якобы устанавливали 100 лет назад в Донбассе. Несуществующую границу несуществующей уже на тот момент страны, в которой иностранные оккупанты легко, без всяких затруднений, поменяли одних марионеточных лидеров на других.

Подозреваю, что Порошенко явно не подозревает обо всех этих подробностях. А то он трижды задумался бы о нежелательных для него исторических аналогиях со своим марионеточным режимом.

Автор: Владимир Корнилов

Источник: nstarikov.ru