0лигархи РФии встали в очередь за народными деньгами
22:31. 5 мая 2018 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал: Владимир
Источник: www.youtube.com
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Забытая реальность
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
Жизнь(и ЭТО Реально,ЭТО ФАКТ!)в России УХУДШАЕТСЯ!
*НЫНЕшнее,Т.Н.”российское” правительство – на РФ ИЗДЕВАЕТСЯ!
*Тем,что помощь из БЮДЖЕТА – ПАРАЗИТам-олигархам ОКАЗЫВАЕТся!
* Россия – в СРОЧНОЙ Замене ЭТОГО “правительства” НУЖДАЕТСЯ!
* ДАМ,ЕГО “правительство” и олигархат РФ – Врагом РФ является!
[ХОРОШО,если в России...ДЕ`прихватизация...НАЧИНАЕТСЯ!!!]
[ДАМ,Т.Н."правительство" и олигархат - ДОЛОЙ!Они ВСЕ - ГНОЙ!]
““““““““““““““““““
~~~ ,,Рыдающая,,Россия… ~~~
_ЛЮДИ в России ПЛАЧУТ…
ЛЮДИ в России РЫДАЮТ…
ИЗ-ЗА того,что “законные” МИЛЛИАРДЕРЫ -
,,свои,,”заработанные” капиталы ТЕРЯЮТ!
Компенсации ИМ и потерянного – ИЗ бюджета РФ -
ЛЮДИ ПОВСЕМЕСТНО – у власти требуют!
* И власть(РФ) – компенсацию ДАТЬ – СОГЛАШАЕТСЯ!
ВСЁ общество в России – “довольно-И-уЛЫБАется”!
“СЛАВА-вам-олигархи-СЛАВА”- как-с-лева-так-и-с-права!
Россия будет “БЛАГОДАРНА” власти НЫНЕшней…
ЗА то,что УВЕЛИЧИВАЕТСЯ – олигархотическая “ОРАВА”…
_Митинги – в защиту дорогИХ олигархов,
По ВСЕЙ России – МАССОВО проходят!
В защиту догрогИХ олигархов – ДАЖЕ пенсионеры ВЫХОДЯТ!
Работники БЮДЖЕТНЫХ(ВСЕХ!) учреждений,
Их также – МАССОВО ПОДДЕРЖИВАЮТ!
Компенсации – ИЗ бюджета РФ – все ИМ требуют!
Власть РФ – СОГЛАШАЕТСЯ и – компенсация ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ!
Народ в РФ – благодарен власти И – успокаивается…
,,ПОЖИРАНИЕ,, бюджета России – ИМИ -
ПАРАЗИТАМИ – успешно ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Cоциальная СТАБИЛЬНОСТЬ в России – УКРЕПЛЯЕТСЯ…
,,ЭТО,,- в России – ЕДИНСТВОМ народа-И-власти называется…
_ЭТИ,т.н. российские “ЭЛИТЫ” – это 100%-ые ПАРАЗИТЫ!
,,ЭТО,,- зажраВШИеся КЛАНЫ – и ИХ “свиты”…
Ныне ОЛИГАРХАТ успешно – Россию РАЗГРАБЛЯЕТ!
И в этом ИМ…уже МНОГО лет – Т.Н.”власть” ПОМОГАЕТ!
В России – СЛУЧКА паразитов и “власти” – ОСУЩЕСТВЛЕНА!
И этим – “ДВУХГЛАВЫМ-МОНСТРАМ” – РАЗРУШАЕТСЯ страна!
Чтобы “ЭТО” прекратилось – ДОЛЖНА быть “власть” Изменена!
Крышею ЧЬ`ИХ в России – НЫНЕшняя “власть” является…?
А крышею ИХ…кем Россия – ИЗНУТРИ – РАЗРУШАЕТСЯ!!!!!
““““““““““““““““““`[41-37]` ` `
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
P.S. ИЛИ Путин это НЫНЕшнее,Т.Н.”российское” правительство
—> ПОМЕНЯЕТ, или-же Он,благодаря ПЛАНИРУЕМОМУ “Димоном”
и…его КУРАТОРАМИ…ВСКОРЕ власть в России – ПОТЕРЯЕТ…
ПАРАЗИТичесий олигархат(“Инструмент” РАЗРУШЕНИЯ России)-
этому КОРОТЫШКЕ=Медведеву – УСПЕШНО ПОМОГАЕТ…
[тем,что ПАРАЗИТОВ - бюджетными $$$ спасает...ЦУ чьИХ выполняет?]
—> Д.Медведев + ЕГО “правительство” и олигархат – Враги России!!!