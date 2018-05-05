Главная » Аналитика, Новости, Политика, Самое горячее, Экономика

0лигархи РФии встали в очередь за народными деньгами

22:31. 5 мая 2018 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кошмар ! Замещающая миграция
Власть обрекает коренное население России на вымирание... об этом уже открыто и без стеснения официально заявляют представители этой "власти людоедов"... заменить нас планируют (и эти планы уже осуществляются) многомиллионными стадами безмолвных, ...
Славянский месяц Сентябрь-Вересень и Эра возрождения Русов
...возвращении подлинной истории человечества». Славянская народная культура оставила огромное наследство, ...оси, а ось в свою очередь, медленно движется по круговому ..., сверхчувственного и являла обобщение народной мудрости. Особое внимание наших ...
Лада-Русь: «Платон» должен быть отменен полностью
Сегодня 8 декабря люди, которых мы называли провокаторами, подставными лидерами от власти, уговорили дальнобоев подписать письмо В.В. Путину о том, что они просят оставить на год «Платон» в тестовом режиме. Это слив протеста. Тестовый режим - это уже ...
Все на поддержку дальнобойщиков! Владислав Жуковский [Народный Протест: АнтиПЛАТОН]
... в налоговых инспекциях появилась огромная очередь на закрытие малых предприятий. По...
Отсталая Россия при режиме Путина
Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить... Российская действительность — на фоне полуразрушенного вокзала стоит ржавый поезд с еще советскими вагонами. Самара, 2015 год Пугающая темнота сочинских развалин Когда-то это была мощнейшая армия мира, ...
Реплика об одобрении Президентом политики ЦБ РФ
Самое шокирующее заявление Путина на сегодняшней пресс-конференции - безоговорочная поддержка политики ЦБ РФ.То ли Президент искренне верит в то, что „рынок всё расставит по своим местам”, то ли ему ещё не хватает силёнок, чтобы пойти в атаку на священную ...

Один комментарий»

  • 738 444
    Valeriy Bondarik 5 мая 2018 в 23:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    Жизнь(и ЭТО Реально,ЭТО ФАКТ!)в России УХУДШАЕТСЯ!
    *НЫНЕшнее,Т.Н.”российское” правительство – на РФ ИЗДЕВАЕТСЯ!
    *Тем,что помощь из БЮДЖЕТА – ПАРАЗИТам-олигархам ОКАЗЫВАЕТся!
    * Россия – в СРОЧНОЙ Замене ЭТОГО “правительства” НУЖДАЕТСЯ!
    * ДАМ,ЕГО “правительство” и олигархат РФ – Врагом РФ является!
    [ХОРОШО,если в России...ДЕ`прихватизация...НАЧИНАЕТСЯ!!!]
    [ДАМ,Т.Н."правительство" и олигархат - ДОЛОЙ!Они ВСЕ - ГНОЙ!]
    ““““““““““““““““““
    ~~~ ,,Рыдающая,,Россия… ~~~

    _ЛЮДИ в России ПЛАЧУТ…
    ЛЮДИ в России РЫДАЮТ…
    ИЗ-ЗА того,что “законные” МИЛЛИАРДЕРЫ -
    ,,свои,,”заработанные” капиталы ТЕРЯЮТ!
    Компенсации ИМ и потерянного – ИЗ бюджета РФ -
    ЛЮДИ ПОВСЕМЕСТНО – у власти требуют!
    * И власть(РФ) – компенсацию ДАТЬ – СОГЛАШАЕТСЯ!
    ВСЁ общество в России – “довольно-И-уЛЫБАется”!
    “СЛАВА-вам-олигархи-СЛАВА”- как-с-лева-так-и-с-права!
    Россия будет “БЛАГОДАРНА” власти НЫНЕшней…
    ЗА то,что УВЕЛИЧИВАЕТСЯ – олигархотическая “ОРАВА”…

    _Митинги – в защиту дорогИХ олигархов,
    По ВСЕЙ России – МАССОВО проходят!
    В защиту догрогИХ олигархов – ДАЖЕ пенсионеры ВЫХОДЯТ!
    Работники БЮДЖЕТНЫХ(ВСЕХ!) учреждений,
    Их также – МАССОВО ПОДДЕРЖИВАЮТ!
    Компенсации – ИЗ бюджета РФ – все ИМ требуют!
    Власть РФ – СОГЛАШАЕТСЯ и – компенсация ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ!
    Народ в РФ – благодарен власти И – успокаивается…
    ,,ПОЖИРАНИЕ,, бюджета России – ИМИ -
    ПАРАЗИТАМИ – успешно ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
    Cоциальная СТАБИЛЬНОСТЬ в России – УКРЕПЛЯЕТСЯ…
    ,,ЭТО,,- в России – ЕДИНСТВОМ народа-И-власти называется…

    _ЭТИ,т.н. российские “ЭЛИТЫ” – это 100%-ые ПАРАЗИТЫ!
    ,,ЭТО,,- зажраВШИеся КЛАНЫ – и ИХ “свиты”…
    Ныне ОЛИГАРХАТ успешно – Россию РАЗГРАБЛЯЕТ!
    И в этом ИМ…уже МНОГО лет – Т.Н.”власть” ПОМОГАЕТ!
    В России – СЛУЧКА паразитов и “власти” – ОСУЩЕСТВЛЕНА!
    И этим – “ДВУХГЛАВЫМ-МОНСТРАМ” – РАЗРУШАЕТСЯ страна!
    Чтобы “ЭТО” прекратилось – ДОЛЖНА быть “власть” Изменена!
    Крышею ЧЬ`ИХ в России – НЫНЕшняя “власть” является…?
    А крышею ИХ…кем Россия – ИЗНУТРИ – РАЗРУШАЕТСЯ!!!!!
    ““““““““““““““““““`[41-37]` ` `
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.

    P.S. ИЛИ Путин это НЫНЕшнее,Т.Н.”российское” правительство
    —> ПОМЕНЯЕТ, или-же Он,благодаря ПЛАНИРУЕМОМУ “Димоном”
    и…его КУРАТОРАМИ…ВСКОРЕ власть в России – ПОТЕРЯЕТ…
    ПАРАЗИТичесий олигархат(“Инструмент” РАЗРУШЕНИЯ России)-
    этому КОРОТЫШКЕ=Медведеву – УСПЕШНО ПОМОГАЕТ…
    [тем,что ПАРАЗИТОВ - бюджетными $$$ спасает...ЦУ чьИХ выполняет?]
    —> Д.Медведев + ЕГО “правительство” и олигархат – Враги России!!!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>