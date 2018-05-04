Главная » Мировоззрение, Экономика

В России может появиться новый налог для самозанятых

08:03. 4 мая 2018 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:
В России может появиться новый налог для самозанятых | Русская весна

Минфин РФ работает над законопроектом о введении специального налогового режима для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей. Речь идет о налоге на профессиональный доход.

«Мы будем предлагать новый специальный налоговый режим, который будет называться налог на профессиональный доход, в том смысле, что это доход, который человек получает, не имея наемных работников, от какой-либо предпринимательской деятельности, неважно, кому он оказывает услуги и имеет ли он статус ИП», — сказал замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Предполагается, что платить налог самозанятые будут через специальное приложение после прохождения биометрической идентификации, и каждый месяц они вручную должны будут отражать получаемые доходы.

Если гражданин оказывает услуги юридическим лицам, то ставка налога составит 6%, если физическим — 3%.

Изначально, когда президент Владимир Путин поручил определить статус самозанятых и разработать для них комфортный налоговый режим, речь шла о нянечках, репетиторах и домработницах. Именно их освободили от НДФЛ на 2017-2018 гг. Но лимит доходов за год Минфин предлагает установить в размере 10 млн руб. «Опора России» предлагает повысить лимит до 20 млн руб.

Некоторые эксперты уже отметили, что для самозанятых такой доход выглядит избыточным. Если же речь идет о различных видах деятельности, то существующие налоговые режимы работают неплохо. Уже есть упрощенная система налогообложения, которая также предполагает вполне комфортные условия для индивидуальных предпринимателей, также действует патентная система.

Читайте также: Поворотная точка: во Франции рассказали, когда Путин изменил отношение к Западу

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Поединок с Владимиром Соловьевым (эфир от 29.03.2012) SATRip
...: Владимир СоловьевВскоре в России может появиться новый налог на престижное потребление, который...чаще называют "налогом на роскошь". Подобный налог существует во ...Для кого наступит час расплаты и что даст такой налог?Выпущено: ВГТРК "Россия...
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
... такой дополнительный налог в пользу США. Может быть, для одних компаний... понимания. И соответственно Бюджет России, налоги, тоже должны пересчитываться через ... у России, может появиться,- «золотая акция», как организатора и создателя Нового Миропорядка....
Впишется ли Россия в будущее?
... Поэтому для того, чтобы цикл Великой России начался,...применением нанотехнологий. Скоро может появиться термоядерная компактная электростанция,... облагался 98-процентным налогом. Не хочешь столько.... Поэтому новая индустриализация должна создать новое Будущее. ...
30 миллионов тунеядцев. С кого правительство хочет собирать новый налог
...России Владимир Путин. Налог может обернуться дополнительной нагрузкой на само государство, а для... Их количество может резко возрасти. Поскольку новый налог не будет распространяться...пока нет ясности, когда может появиться такой законопроект. Медведев после ...
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
...уточнить механизмы расчёта налога, а также ...России. Откроются 24 новых заповедника и национальных парка. Надо сделать их доступными для... После развала СССР появились огромные «дырки». Всё...уникальное, сложнейшее оружие может успешно разрабатываться и...
Юрий Львович Ларионов. НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ И ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА НА ЗЕМЛЕ И РФ
...является постоянной величиной и может корректироваться подекадно, помесячно ...три последующих года не появится, значит его нужно ...из ВШЭ. Для справки сообщаю. В России до реформ Столыпина...налоговых поступлений, не вводя новые налоги и даже ликвидируя некоторые...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>