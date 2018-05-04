Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 мая 2018
- 09:21 Сдача Растана.
- 06:54 ИГИЛ пытается проникнуть в Латинскую Америку, — МИД РФ.
- 05:30 Котёл в Дамаске разрезан надвое: Как ВКС и Армия Сирии зачищают руины Ярмука (ФОТО, КАРТА).
- 01:49 Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и покидают Ярмук (ФОТО).
- Вчера 22:37 Подробности крушения Су-30 у берегов Сирии.
- Вчера 21:36 СРОЧНО: ВКС России разбомбили базы боевиков США в Сирии (ВИДЕО).
- Вчера 19:01 Рассечение Ярмука.
Сдача Растана
Продолжаются переговоры о капитуляции Растанского котла.
По поступающей информации, группировки в крупных городах уже согласились на капитуляцию и выезд желающих в Идлиб. Главный результат – капитулируют боевики в Растане.
Немаловажную роль сыграли местные жители, которые настояли на том, чтобы их город не превращался в арену бессмысленных боев с известным результатом.
Вчера прошла сдача части тяжелой техники + начались работы по разблокированию дороги Хомс-Хама.
Часть радикалов по-прежнему отказывается сдаваться. но думаю с ними вопрос тоже будет скоро решен. Переговоры и согласования параметров занятия Растанского котла войсками Асада продолжаются.
Красноречивое свидетельство этому – переброска частей "Тигров" под Абу-Кемаль, где они скорее всего примут участие в зачистке "игилоидов" в треугльнике – Дейр-эз-Зор-Маядин-Т2.
Тот случай, когда угроза наступления оказалась сильнее самого наступления – под впечатлением побед Асада и союзников в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Ярмуке, в Растане решили не проверять возможности Асада по "принуждению к миру",
Сдаваемая техника.
Сухейл. Пока еще в Хомсе. Рядом с ним можно заметить охрану из ССО и военного советника.
Расчистка автострады под Растаном. Она была заблокирована 6 лет.
Российский флаг на шоссе Хомс-Хама.
Российская военная полиция на переговорах.
Боевики едут сдавать технику из Растана.
Разблокирован Растанский мост.
Жена Асада в Хомсе.
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ИГИЛ пытается проникнуть в Латинскую Америку, — МИД РФ
Террористическая организация ИГИЛ* активизировала попытки создать лагеря подготовки в Латинской Америке, хотя пока такие случаи носят единичный характер, заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.
«Существует опасность появления на территории стран Латинской Америки и Карибского бассейна лагерей подготовки джихадистов и рекреационных баз, налаживания связей террористов с местными преступными и наркосиндикатами…
Обеспокоены активизацией вербовочной деятельности экстремистов, особенно в карибских государствах, где велика доля граждан, исповедующих ислам», — сказал он, выступая на 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.
Позднее в общении с журналистами Феоктистов признал, что случаи вербовки пока носят единичный характер.
«Но мы не хотим, чтобы они переросли в эпидемию», — добавил дипломат.
Он отметил, что лучше работать на опережение. В этой связи Феоктистов выдвинул участникам мероприятия ряд предложений. В частности, он призвал присоединиться к Международному банку данных ФСБ по противодействию терроризму, где содержатся сведения о 89 террористических организациях и более 11 тысяч анкет иностранных террористов-боевиков.
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Феоктистов подчеркнул, что Россия готова содействовать обучению сотрудников спецслужб, а также призвал страны-участницы рассмотреть возможность присоединения к Конвенции ШОС по противодействию экстремизму.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Котёл в Дамаске разрезан надвое: Как ВКС и Армия Сирии зачищают руины Ярмука (ФОТО, КАРТА)
Военкор «Русской Весны» продолжает вести репортаж из самой горячей точки Сирии, в которую превратились южные пригороды Дамаска.
Сирийская армия и палестинские ополченцы в четверг освободили стратегическую кольцевую дорожную развязку Аль-Альм в районе Хаджар-аль-Асвад, в результате котёл ИГИЛ* в районе Ярмука был разрезан надвое.
После этого достижения Вооружённые силы САР и палестинцы штурмовали лагерь Ярмук и Хаджар Аль-Асвад с нескольких направлений, выбив террористов с ряда позиций.
Большое продвижение САА во многом стало возможным благодаря недавней эвакуации боевиков оппозиции из лагеря Ярмук и Хаджар Аль-Асвада в провинции Алеппо и Идлиб. Как только отряды НВФ покинули эти районы, Сирийская армия смогла атаковать силы ИГИЛ* с нескольких неожиданных для врага направлений, создав хаос в оборонительных порядках террористической группировки.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж военкора «Русской Весны» из бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук.
Руины Ярмука, через которые приходится с боями пробиваться сирийским войскам и палестинцам. За каждым углом может скрываться террорист, под каждым камнем может быть мина.
Потрёпанный в боях танк Сирийской армии повредил гусеницу, которую ремонтируют в соседнем дворе.
Бойцы палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» много лет воюют на стороне Башара Асада, они пытаются вернуть мир в свои дома, изгнав террористов.
Палестинская женщина-ополченка служит снайпером, она убила многих террористов точным огнём.
Путь наступающей пехоте прокладывает артиллерия, а также авиация ВКС России и ВВС Сирии, наносящие удары по обороне ИГИЛ. Мирных жителей в этих руинах давно уже нет.
Военкоры вместе с сирийцами и палестинцами продвигаются в руинах.
Только захваченные позиции ИГИЛ. Выжившие боевики бежали, бросив свою варварскую пушку «Адский огонь».
Юный палестинский боец с гранатомётом готовит патроны для продолжения боя.
Палестинский пикап, оснащённый крупнокалиберным пулемётом прикрывает движение группы бойцов.
Бойцы этого подразделения Сирийской армии совсем не похожи на Рэмбо, но именно они не боятся идти в бой в смертельно опасные руины.
Сирийская РСЗО «Голан» наносит удары по руинам, в которых прячутся террористы.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Добрым словом и истребителем: Тысячи боевиков сдают тяжёлое вооружение российским военным и покидают Ярмук (ФОТО)
Российские военные убедили бандгруппы в районе лагеря Ярмук покинуть кварталы, превращенные ими в крепости.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из окрестностей Дамаска.
В рамках ранее достигнутых договоренностей офицерами российского Центра по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бей-Сахм района Мухайям-Эль-Ярмук. В течение четверга выехало 32 автобуса с членами НВФ.
С главарями боевиков заключены соглашения, согласно которым они сдают тяжёлое вооружение, пулемёты, взрывчатку и лишь с личным оружием покидают захваченную ими территорию.
Бойцы российской и сирийской военной полиции досматривают вещи и обыскивают боевиков, чтобы не дать им вывезти больше оружия, чем позволено условиями соглашения.
Для осуществления депортации банд и их родных с четверга открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Бейт-Сахм.
Центром по примирению продолжается проведение мероприятий, направленных на присоединение к перемирию оставшихся в южной части Дамаска членов бандформирований.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Подробности крушения Су-30 у берегов Сирии
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4163979.html
Некоторые подробности связанные с падением Су-30 у берегов Сирии.
По данным «Коммерсанта», экипаж в составе двух человек (командир — гвардии майор Альберт Давидян) должен был совершить патрульный облет акватории Средиземного моря, для подстраховки истребитель осуществлял вылет с полным боекомплектом. У майора Давидяна уже имелся опыт выполнения подобных боевых задач. Сам Су-30СМ прошел полный цикл предполетной подготовки, к его состоянию нареканий у специалистов не возникало. Однако проблемы появились практически сразу после взлета, когда Су-30СМ поднялся примерно на 200 м и вместо дальнейшего набора высоты, как говорят очевидцы, начал неожиданно клевать носовой частью. По словам источника в органах военного управления, именно в этот момент по какой-то причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей. По словам экспертов, в такой ситуации летчики могли успеть катапультироваться, но вместо этого попытались выровнять самолет и вернуться на Хмеймим. При попытке разворота истребитель начал заваливаться на левую сторону и вскоре рухнул в море недалеко от города Джебла. От удара у Су-30СМ целиком оторвало левое крыло и хвостовое оперение. Оба летчика погибли.
Вариант с попаданием птицы в двигатель не окончательный, для установления причин катастрофы потребуется время. По крайней мере, как утверждает источник в авиапромышленности, расследовать ЧП будет специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители корпорации «Иркут» (производитель Су-30СМ), службы безопасности полетов авиации и главного штаба ВКС. Сначала нужно будет извлечь остатки самолета, в том числе двигатели и бортовые самописцы. Источники предполагают, что сделать это будет несложно: глубина в районе падения Су-30СМ не превышает 20 м, а значит, можно будет обойтись усилиями водолазов, а не привлекать специальные средства главного управления глубоководных исследований (как было, например, с кораблем-разведчиком «Лиман», обломки которого в Босфоре собирало океанографическое судно проекта 22010 «Янтарь»). Как только водолазы извлекут обломки Су-30СМ, последние будут доставлены сначала в пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, а после самолетами военно-транспортной авиации перевезены на аэродром Чкаловский. Изучением черного ящика займется, скорее всего, 13-й НИИ Минобороны (Люберцы).
http://k-politika.ru/smi-uznali-podrobnosti-krusheniya-rossijskogo-su-30sm-v-sirii/ – цинк
Как пишет Пегов ссылаясь на очевидцев падения, что пилоты несколько раз пытались выровнять машину, но у них не получилось.
Как сообщают, тела пилотов уже найдены и подняты.
И как верно напомнили, была уже похожая история (если это действительно была птица в двигателе, а не техническая неполадка иного рода). когда во Франции на авиасалоне Ле-Бурже разбился МиГ-29 полковника Квочура, который после попадания птицы в двигателель, успел катапультироваться.
Про нее еще в 90х писали в "Техника-Молодежи" в статье про современные и перспективные системы катапультирования для пилотов.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
СРОЧНО: ВКС России разбомбили базы боевиков США в Сирии (ВИДЕО)
Сегодня ВКС России провели успешные воздушные рейды в провинции Хама, где недавно боевики начали активные атаки против подконтрольных правительству населённых пунктов.
Военный источник рассказал «Русской Весне» подробности операции.
Разведка выявила 2 скопления террористов на их базах, среди них были отряды сирийской «Аль-Каиды»* («Джебхат ан-Нусры»*) и союзные им банды проамериканских боевиков, связанных с ССА, которые получают финансирование и вооружение от ЦРУ (их снабжают американскими ПТРК TOW).
После подтверждения целей авиация нанесла точные удары по указанным координатам.
Четырьмя ударами уничтожены 3 цели. Применялись бомбы КАБ-500, ФАБ-500 и ОФАБ-250.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Рассечение Ярмука
Сегодня оборона ИГИЛ начала постепенно схлопываться и распадаться. Сирийская армия и союзники смогли рассечь котел на две части, отрезав квартал Хайар от самого лагеря Ярмук.
Освобождена ключевая с тактической точки зрения мечеть Хаджар аль-Асвад и прилегающие к ней городские кварталы. Уцелевшие боевики были вынуждены отступить в плотную застройку на севере.
Судя по тому, что танки не стесняются работать в жилой застройке, с противотанковыми средствами у боевиков совсем туго – израсходовав на первом этапе оставшиеся ПТРК, "черные" вынуждены сейчас уповать на мины и кустарные средства, с чем сирийцы вполне справляются – был бы у боевиков запас TOW или советских ПТРК, сирийцы бы так вольготно себя не чувствовали. Но это уже проблемы боевиков, которые несмотря на свое упорство в обороне приближаются к своему неминуемому концу.
Место встречи двух наступающих группировок.
PS. По другим моментам:
1. В Идлибе продолжается странный отстрел полевых командиров, в том числе и тех, кто выехал из Восточной Гуты. Кто именно их зачиащает пока не совсем ясно. Возможно турки пропалывают неугодных, возможно междоусобная борьба.
2. По заявлениям российских официальных источников в провинции Дейр-эз-Зор готовится очередная провокация с "хим.оружием", для уже известных целей. Схема я думаю всем ясна – "ах, кровавый тиран никак не прекратит использовать хим.оружие, давайте его бомбить". Рассчитано на потребителей западных СМИ, но как недавно уже можно было наблюдать, дебилы хавают.
3. В Растанском котле началась сдача вооружения частью группировок, пока еще о полной капитуляции говорить рано, часть группировок продолжает торговлю и держит позу, но по мере сдача других группировок, это лишь вопрос относительно недолгого времени, пока Растан будет освобожден.
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