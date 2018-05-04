КТО ЖЕ ЗДЕСЬ СВОИ, А КТО – ЧУЖИЕ?

Эта моя статья, с небольшими, но досадными редакционными правками, вышла в «Литературной газете»

Выборы; отравления газами с мусорных свалок и последовавшие бунты в Подмосковье; трагедия в Кемерово, провокации с якобы химическим оружием в Сирии; американские санкции и обвал нашего фондового рынка и рубля; агрессия США и НАТО против Сирии…Что здесь главное?

Главное – уметь одно с другим сопоставлять, чтобы не было по Жванецкому: «А у нас одно с другим не связано»...

Пример первый. Вот рассказали нам перед выборами, что у нас «чудо-оружие» и затем: «Не хотели нас слышать раньше, так теперь услышите!».

Кому это было адресовано?

Вроде, своим – ведь послание Президента не кому-то, а нашему Федеральному Собранию.

Но не свои же не хотели слышать, а теперь мы их, вроде как, заставим?

Значит, чужим - американцам?

Логично. Но тогда почему все это не на учениях при иностранных военных атташе, не перед иностранными послами, не на переговорах с США, не в ООН, а именно в послании Федеральному Собранию? Да еще и всего чуть более чем за две недели перед выборами?

Значит, все-таки, более для своих? Причем для своих - в том смысле, что должны удостовериться: эк мы лихо этих чужих!

Услышали ли свои?

Вроде, да. Как будто, поверили – как будто, проголосовали. Несмотря на одинокие предупреждения, что предвыборный период – особый: ни одно утверждение в этот период не должно звучать без публичного оппонирования, не должно приниматься на веру без перепроверки. Для того и придуман основной предвыборный жанр – дебаты. В отличие от жанра противоположного – нашего специфического «послания», которое надлежит покорно выслушать, ни в чем не усомниться и даже не иметь права задать какой-либо вопрос.

Дебаты же - не монологи, но диалоги. Не утверждения, которым надлежит слепо доверять, но факты и аргументы, которые надо подвергать сомнению и перепроверять.

Представим себе, что про «чудо-оружие» нам рассказали бы на предвыборных теледебатах – неужто не нашлось бы ни одного оппонента, способного квалифицированно поставить заявления под сомнение?

А услышали ли чужие?

Прошло полтора месяца. И как пообещали США нанести ракетный удар по объектам на территории нашего союзника Сирии, без какой-либо санкции Совбеза ООН, так и, несмотря на все предупреждения российского руководства, что, мол, будем сбивать не только ракеты, но и «источники огня», совместно с союзниками по НАТО удар нанесли – более чем сотней крылатых ракет. И никто в ответ ни один источник огня никаким «чудо-оружием» атаковать даже и не попытался.

Так кого обманули?

Пример второй. От американских санкций, как нам заявили, страдают стратегические предприятия российской экономики – будем помогать. За чей счет? За наш с вами. Правда, собственность на эти предприятия – оффшорная, а собственники – все более иностранные или с двойным гражданством. Какая разница, ведь «Россия – щедрая душа!».

И ни слова о национализации этих предприятий. Подчеркиваю: не конфискации (хотя в ряде случаев она обоснована), но о предоставлении помощи на условиях передачи в госсобственность, как минимум, контрольных пакетов акций.

Кто опять в дураках?

Пример третий. Четыре года падения экономики, плюс сейчас рубль опять обвалили, хотя пока и не так жестко, как три-четыре года назад. Значит, пострадали сотни тысяч не стратегических (и не олигархических) предприятий, покупательная способность их оборотных средств. Плюс упала покупательная способность населения – и слышим ли мы что-то о помощи этим предприятиям? Нет – только о неминуемом повышении пенсионного возраста.

Научимся ли когда-нибудь, наконец, делать выводы?

Как "элиты" будут сдавать нашу страну ?

Самое стратегическое направление – не возрождать и не допустить возрождения России как самостоятельного научно-технологического центра. Чтобы была ясность и понимание – Майские указы президента выполнены в отношении науки следующим образом. Перед самыми выборами был распространен циркуляр ФАНО о жестком требовании привести оплату труда научных сотрудников в соответствие с этими указами. Неформально всем был подсказан прием: переводить научных сотрудников на 0,1–0,2 ставки. Откуда вдруг по статистике получились такие фантастические зарплаты у ученых? Да потому, что массово по всем научным институтам перевели на десятые доли ставки.

Только три директора академических институтов отказались участвовать в этом лицемерии. Где эти три директора? Все трое уволены. Ясно и однозначно.

Таким образом, первое и главное направление сдачи страны – это уничтожение отечественной науки, устранение всех, кто отказывается играть в манипуляции и лицемерие. Откуда будут верные расчеты полетов траекторий наших ракет, кто усомнится в мультиках из Послания президента, если наука целенаправленно уничтожается? Еще раз: наука – это главное направление удара.

Второе направление удара – образование и здравоохранение. Они тотально переводятся в сферу услуг, к которым в ближайшее время будут допущены транснациональные корпорации. В каком виде это будет, мы еще точно не знаем, но это точно стратегия Запада – уничтожение российского образования как системы, способной производить сколько-нибудь развитого гражданина России, помнящего свои корни, истоки, имеющего гражданское самосознание. Это будет следующее ключевое направление. Подробнее об этом может рассказать Четверикова и многие другие специалисты, которые детально изучают, как это делается.

Следующая сфера – уничтожение доступного здравоохранения.

Без науки, образования, здравоохранения, разумеется, не будет никакой промышленности. То есть промышленность будет только по производству чего-нибудь экологически вредного. И ничто необходимое для повышения самодостаточности, независимости развиваться не будет. Все это окончательно уничтожат.

А дальше начнется сдача территорий. Это уже апробировано в предшествующий период – «совместное освоение» Южных Курил, потом еще каких-нибудь регионов. Насколько известно, перед самыми выборами подписан указ о новых территориях опережающего развития. Что можно продать? Сдать в аренду территории, вывезти лес-кругляк, сдать целые месторождения в рамках ТОР, сдать нашу пресную воду – Байкал, ключевые северные реки. И сдавать будут так, чтобы это стало необратимо.

Что делать простому человеку?

Ясно понимать тенденцию и целенаправленность действий. Эти тенденции и действия на протяжении уже десятков лет ясны и однозначны: целенаправленное уничтожение страны и народа. Ждать, что кто-то смилуется, пожалеет, нет ни малейших оснований. Так что, во-первых, необходимое понимание: мы – объект уничтожения.

Второе – нужно поверить в свои силы. Я понимаю, что человеку, замордованному жизнью, остановиться и осознать что-то очень трудно. Хочешь – не хочешь, а надо добывать хлеб насущный, кормить семью. Но для того, чтобы завтра не упереться в потолок, чтобы у твоих детей была какая-то перспектива, необходимо осознать: без сопротивления мы обречены. А сопротивление может быть только организованным.

К нам сейчас очень многие люди обращаются: давайте делайте партию – во главе с Грудининым или как-то иначе. Правильно, нужно организовываться. Но самое главное должны делать люди снизу, они должны организовать хоть малые ячейки – на работе, по месту жительства. Если люди не организуются в такие ячейки, нам не из чего будет выстраивать большое движение. Большое движение не делается из разрозненных единиц, ждущих команды сверху. Оно создается из людей самоорганизовавшихся, хоть в тройки, хоть в пятерки, хоть в десятки – какие-то очаги сопротивления на местах.