Главная » Жизнеречение, Политика, Психология, Экономика

КТО ЖЕ ЗДЕСЬ СВОИ, А КТО – ЧУЖИЕ?

15:04. 4 мая 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

iohzlaynfqdscglantcrxpphwnutzovhcdhndfbi

 

Эта моя статья, с небольшими, но досадными редакционными правками, вышла в «Литературной газете»

Выборы; отравления газами с мусорных свалок и последовавшие бунты в Подмосковье; трагедия в Кемерово, провокации с якобы химическим оружием в Сирии; американские санкции и обвал нашего фондового рынка и рубля; агрессия США и НАТО против Сирии…Что здесь главное?

Главное – уметь одно с другим сопоставлять, чтобы не было по Жванецкому: «А у нас одно с другим не связано»...

 

Пример первый. Вот рассказали нам перед выборами, что у нас «чудо-оружие» и затем: «Не хотели нас слышать раньше, так теперь услышите!».

Кому это было адресовано?

Вроде, своим – ведь послание Президента не кому-то, а нашему Федеральному Собранию.

Но не свои же не хотели слышать, а теперь мы их, вроде как, заставим?

Значит, чужим - американцам?

Логично. Но тогда почему все это не на учениях при иностранных военных атташе, не перед иностранными послами, не на переговорах с США, не в ООН, а именно в послании Федеральному Собранию? Да еще и всего чуть более чем за две недели перед выборами?

Значит, все-таки, более для своих? Причем для своих - в том смысле, что должны удостовериться: эк мы лихо этих чужих!

Услышали ли свои?

Вроде, да. Как будто, поверили – как будто, проголосовали. Несмотря на одинокие предупреждения, что предвыборный период – особый: ни одно утверждение в этот период не должно звучать без публичного оппонирования, не должно приниматься на веру без перепроверки. Для того и придуман основной предвыборный жанр – дебаты. В отличие от жанра противоположного – нашего специфического «послания», которое надлежит покорно выслушать, ни в чем не усомниться и даже не иметь права задать какой-либо вопрос.

Дебаты же - не монологи, но диалоги. Не утверждения, которым надлежит слепо доверять, но факты и аргументы, которые надо подвергать сомнению и перепроверять.

Представим себе, что про «чудо-оружие» нам рассказали бы на предвыборных теледебатах – неужто не нашлось бы ни одного оппонента, способного квалифицированно поставить заявления под сомнение?

А услышали ли чужие?

Прошло полтора месяца. И как пообещали США нанести ракетный удар по объектам на территории нашего союзника Сирии, без какой-либо санкции Совбеза ООН, так и, несмотря на все предупреждения российского руководства, что, мол, будем сбивать не только ракеты, но и «источники огня», совместно с союзниками по НАТО удар нанесли – более чем сотней крылатых ракет. И никто в ответ ни один источник огня никаким «чудо-оружием» атаковать даже и не попытался.

Так кого обманули?

Пример второй. От американских санкций, как нам заявили, страдают стратегические предприятия российской экономики – будем помогать. За чей счет? За наш с вами. Правда, собственность на эти предприятия – оффшорная, а собственники – все более иностранные или с двойным гражданством. Какая разница, ведь «Россия – щедрая душа!».

И ни слова о национализации этих предприятий. Подчеркиваю: не конфискации (хотя в ряде случаев она обоснована), но о предоставлении помощи на условиях передачи в госсобственность, как минимум, контрольных пакетов акций.

Кто опять в дураках?

Пример третий. Четыре года падения экономики, плюс сейчас рубль опять обвалили, хотя пока и не так жестко, как три-четыре года назад. Значит, пострадали сотни тысяч не стратегических (и не олигархических) предприятий, покупательная способность их оборотных средств. Плюс упала покупательная способность населения – и слышим ли мы что-то о помощи этим предприятиям? Нет – только о неминуемом повышении пенсионного возраста.

Научимся ли когда-нибудь, наконец, делать выводы?

Как "элиты" будут сдавать нашу страну ?

Самое стратегическое направление – не возрождать и не допустить возрождения России как самостоятельного научно-технологического центра. Чтобы была ясность и понимание – Майские указы президента выполнены в отношении науки следующим образом. Перед самыми выборами был распространен циркуляр ФАНО о жестком требовании привести оплату труда научных сотрудников в соответствие с этими указами. Неформально всем был подсказан прием: переводить научных сотрудников на 0,1–0,2 ставки. Откуда вдруг по статистике получились такие фантастические зарплаты у ученых? Да потому, что массово по всем научным институтам перевели на десятые доли ставки.
Только три директора академических институтов отказались участвовать в этом лицемерии. Где эти три директора? Все трое уволены. Ясно и однозначно. 
Таким образом, первое и главное направление сдачи страны – это уничтожение отечественной науки, устранение всех, кто отказывается играть в манипуляции и лицемерие. Откуда будут верные расчеты полетов траекторий наших ракет, кто усомнится в мультиках из Послания президента, если наука целенаправленно уничтожается? Еще раз: наука – это главное направление удара.
Второе направление удара – образование и здравоохранение. Они тотально переводятся в сферу услуг, к которым в ближайшее время будут допущены транснациональные корпорации. В каком виде это будет, мы еще точно не знаем, но это точно стратегия Запада – уничтожение российского образования как системы, способной производить сколько-нибудь развитого гражданина России, помнящего свои корни, истоки, имеющего гражданское самосознание. Это будет следующее ключевое направление. Подробнее об этом может рассказать Четверикова и многие другие специалисты, которые детально изучают, как это делается.
Следующая сфера – уничтожение доступного здравоохранения. 
Без науки, образования, здравоохранения, разумеется, не будет никакой промышленности. То есть промышленность будет только по производству чего-нибудь экологически вредного. И ничто необходимое для повышения самодостаточности, независимости развиваться не будет. Все это окончательно уничтожат.
А дальше начнется сдача территорий. Это уже апробировано в предшествующий период – «совместное освоение» Южных Курил, потом еще каких-нибудь регионов. Насколько известно, перед самыми выборами подписан указ о новых территориях опережающего развития. Что можно продать? Сдать в аренду территории, вывезти лес-кругляк, сдать целые месторождения в рамках ТОР, сдать нашу пресную воду – Байкал, ключевые северные реки. И сдавать будут так, чтобы это стало необратимо. 
Что делать простому человеку? 
Ясно понимать тенденцию и целенаправленность действий. Эти тенденции и действия на протяжении уже десятков лет ясны и однозначны: целенаправленное уничтожение страны и народа. Ждать, что кто-то смилуется, пожалеет, нет ни малейших оснований. Так что, во-первых, необходимое понимание: мы – объект уничтожения. 
Второе – нужно поверить в свои силы. Я понимаю, что человеку, замордованному жизнью, остановиться и осознать что-то очень трудно. Хочешь – не хочешь, а надо добывать хлеб насущный, кормить семью. Но для того, чтобы завтра не упереться в потолок, чтобы у твоих детей была какая-то перспектива, необходимо осознать: без сопротивления мы обречены. А сопротивление может быть только организованным.  
К нам сейчас очень многие люди обращаются: давайте делайте партию – во главе с Грудининым или как-то иначе. Правильно, нужно организовываться. Но самое главное должны делать люди снизу, они должны организовать хоть малые ячейки – на работе, по месту жительства. Если люди не организуются в такие ячейки, нам не из чего будет выстраивать большое движение. Большое движение не делается из разрозненных единиц, ждущих команды сверху. Оно создается из людей самоорганизовавшихся, хоть в тройки, хоть в пятерки, хоть в десятки – какие-то очаги сопротивления на местах. 

 

 

Источник: www.sovross.ru

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...на диоритовой скале в Саксайуамане Здесь кто-то зачем-то отрезал небольшой..., это дает своеобразный опознавательный знак «свойчужой», закрепляемый на всю жизнь человека... другую списывая на выдумки?.. И кто здесь вообще занимается выдумками – фараон, ...
Свеча над пропастью
...и своих и чужих, он бы поднял такой шум! Нет, вор здесь,... в самой больнице. Кто... раз сделал «свой»? Но кто? ГЛАВА XI. «КТО-ТО ИЗ СВОИХ?» (продолжение)...же фраза: «Кто-то из своих!.. Кто-то из своих!..». Уже в ...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
.... …. «Поэтому тот, кто преуспел в военном деле, подчиняет чужие армии, не вступая..., решивших предать всех кто погиб защищая Отечество в свои 18, 19, да... от списка ВАДА, и своя мера наказания. Здесь вообще отсутствуют временные сроки...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
... человека обладать всеобъемлющей перцептивной (здесь: позволяющей воспринимать, понимать-чувствовать... то, что здесь незримо и беззвучно — есть. Свои глубины взвороша, ...всем своим существом? Счастливец тот, кто добротой богат, кто сам цветёт, чужому счастью...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...не без тревоги излагаю здесь свои идеи, ибо отлично понимаю...от сегодняшних. Самое привлекательное здесь - это, пожалуй, история...и подчинения, устанавливая своего рода «кто есть кто» в сложном «...Нам знакомо чувство боли чужого человека. Почти наверняка ...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... которые, забыв истинную свою культуру, стали подражать чужой. Здесь для более полного понимания...словно «Иваны, не помнящие своего родства». Кто эту фразу сказал? Сами ...города. Расположение, храмов (астрономических объектов). Кто был в Киево-Печерской лавре...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>