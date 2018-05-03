Зачем нам нужен фольклор? Виталий Евсеев
Фольклор в переводе с английского – народная мудрость. Вы узнаете о народном творчестве Сибири.
Юрга – это не только вкуснейшая и неприхотливая ягода и город в Кемеровской области, но и Творческое Объединение, исполняющее собранные в экспедициях традиционные русские песни крестьян Юго-Западной Сибири в авторской обработке. Участники Творческого Объединения помимо исполнения песен занимаются внедрением в современную жизнь незаслуженно забытые традиции, бытовые танцы, крестьянские игры. Юрга – это своего рода мостик от современной музыки к исконной, древнейшей, тысячелетиями передаваемой из уст в уста…
Из передачи Вы узнаете об особенностях Западно-Сибирского фольклора, научитесь отличать архангельские песни от белгородских, воронежские от забайкальских. А также много интересного о традиционном костюме, хороводах и играх.
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Источник: www.youtube.com