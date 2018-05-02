YouTube-клоун Навальный спекулирует на резонансной теме Интернета
Блогер Алексей Навальный пытается любыми способами привлечь к своей фигуре внимание. В последнее время он спекулирует на теме свободного интернета, так как она является резонансной. Впрочем, если последить за действиями этого провокатора, то все становится очевидным. Он обычный популист.
30 апреля YouTube-клоун Навальный участвовал в митинге в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве. Провокатор постарался политизировать мероприятие и создавал видимость поддержки.
Сегодня Алеша опубликовал пост в поддержку свободного Интернета, а также твит с аналогичным призывом: «Запретили Телеграм — закроют и YouTube. Закроют YouTube, запретят и твиттер с фейсбуком. А там и до бана Google недалеко».
А уже 5 мая популист сам намерен собрать митинг, где он уже будет лоббировать собственные «инициативы» и западные ценности, как делает это регулярно. Местные власти не дали согласия проводить мероприятие на Тверской улице, но предложили вариант с проспектом Сахарова.
Однако Леша Навальный даже в этой ситуации призывает своих сторонников выходить на Тверскую улицу. Несмотря на то, что 30 апреля его полностью устраивала площадка для митинга на проспекте Сахарова, YouTube-клоун призывает своих сторонников нарушать закон.
Причем такое грязное поведение блогера критикуют даже представители окололиберальной тусовки:
В общем, Алексей Навальный уже перешел все дозволенные грани. Он пытается устроить какую-либо провокацию, чтобы в конечном итоге привлечь внимание к своей фигуре. Причем действует настолько низкими способами, что его не уважают даже в оппозиции. Любой другой на его месте использовал бы для митинга предлагаемую площадку. Но Леше нужен хайп и он провоцирует конфликт.
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Навальный-это чисто московская тема.Что предлагает Навальный…Посадить коррупционеров.ВСЕ…Навальный не предлагает изменить систему.Навальный не ставит под сомнение приватизацию 90-ых.Навальный для нас “замкадышей” чуждое существо.Как и Виктория Соколова.Пусть они соберутся большой кучей,вместе с Богом,медведевым,и прочей мраз.той,держась за руку,уйдут в бесконечный,пеший сексуальный поход.
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Я бы для Виктории Соколовой(не хочу называть правильным именем,тупо забанят) хотел привести такой дискурс.Бог хорош на внешнеполитической арене,а на внутреннее положение людей в его родной стране ему не хватает времени,сил,да в конце концов,он же человек,а не Бог.Поэтому тут(в России) окрепли “позорные волки”,власть захватили роханцы,евреи и эльфы.
Но так ли все хорошо на арене внешнеполитической…Крым-наш,для любого русского это бесспорный “+”.Но кто согласился что Ливию разбомбят…А кто сдал Ирак…А кто свернул ядерную программу и уничтожил свой ядерный потенциал…Кто отдал Китаю территорию..Кто принял закон о территориях опережающего развития,который отдает иностранным державам все абсолютно,включая население на 75 лет(земля,ресурсы,люди).ЭТО КТО СДЕЛАЛ…”Эти вот ВРАГИ”.Пиндосы…Происки сша.ЭТО ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ОШИБОК.В Советское время за это убивали…Что в результате..Есть ли у России союзники…А,да “У России 2 союзника-армия и флот”.Сердюков и “Адмирал Кузнецов”.Потрясающе…КТО “ПОДПИНДОСНИК”,Кто идиот…НЕ СЛЕПОЙ.Вы твари до конца убиваете мою страну.Своей поддатливостью,своей слепотой и трусостью.От хохлов вы ничем не отличаетесь…Те-це Европа,прое.ав не свою страну,вы же уничтожаете своей тупостью и мягкотелостью подвиги дедов…Просто как у лохов забирают все,включая детей…Откройте глаза.Все же нв виду.