YouTube-клоун Навальный спекулирует на резонансной теме Интернета

Блогер Алексей Навальный пытается любыми способами привлечь к своей фигуре внимание. В последнее время он спекулирует на теме свободного интернета, так как она является резонансной. Впрочем, если последить за действиями этого провокатора, то все становится очевидным. Он обычный популист.

30 апреля YouTube-клоун Навальный участвовал в митинге в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве. Провокатор постарался политизировать мероприятие и создавал видимость поддержки.

Сегодня Алеша опубликовал пост в поддержку свободного Интернета, а также твит с аналогичным призывом: «Запретили Телеграм — закроют и YouTube. Закроют YouTube, запретят и твиттер с фейсбуком. А там и до бана Google недалеко».

А уже 5 мая популист сам намерен собрать митинг, где он уже будет лоббировать собственные «инициативы» и западные ценности, как делает это регулярно. Местные власти не дали согласия проводить мероприятие на Тверской улице, но предложили вариант с проспектом Сахарова.

Однако Леша Навальный даже в этой ситуации призывает своих сторонников выходить на Тверскую улицу. Несмотря на то, что 30 апреля его полностью устраивала площадка для митинга на проспекте Сахарова, YouTube-клоун призывает своих сторонников нарушать закон.

Причем такое грязное поведение блогера критикуют даже представители окололиберальной тусовки:

В общем, Алексей Навальный уже перешел все дозволенные грани. Он пытается устроить какую-либо провокацию, чтобы в конечном итоге привлечь внимание к своей фигуре. Причем действует настолько низкими способами, что его не уважают даже в оппозиции. Любой другой на его месте использовал бы для митинга предлагаемую площадку. Но Леше нужен хайп и он провоцирует конфликт.