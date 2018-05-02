Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 мая 2018

Военкор «Русской Весны» ведёт репортаж из боевых порядков Сирийской армии в окрестностях бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук под Дамаском, где продолжается штурм оплота ИГИЛ.

Плотность огня боевиков очень высокая, множество огневых точек скрываются в руинах, по ним наносят удары самолёты ВКС России и ВВС Сирии. Артиллерия также ведёт плотный огонь по врагу. В течение последних дней Сирийская арабская армия и палестинские ополченцы наносят мощные удары по району Хаджар Аль-Асвад, во вторник им удалось освободить несколько районов, находившихся под контролем ИГИЛ*.

«В Ярмуке был небольшой квартал под контролем “Джейш аль-Ислам”. Они до сегодня его контролировали. После обеда они оставили позиции, собрались в одном месте и ждут выезда в зону деэскалации “Идлиб”. Позиции “Армии ислама” в Ярмуке уже заняли сирийцы. Конкретно гвардия и “Лива-аль-Кудс”»​, — рассказывает с места событий военкор «Русской Весны».

Под руководством 105-й бригады Республиканской гвардии и 9-й дивизии Сирийская Арабская армия освободила все западные фермы Хаджар Аль-Асвада, вынудив террористов уйти в соседние кварталы, чтобы спастись от уничтожения и пленения.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация