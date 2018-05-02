Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 мая 2018
- 14:41 Турция направила военный конвой на север провинции Хама.
- 11:59 Капитуляции Растанского котла.
- 07:30 Штурм Ярмука: ВКС РФ и Армия Сирии обрушили на ИГИЛ тонны бомб и снарядов, пехота рвётся сквозь руины (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:30 Под охраной русских «Тигров»: Масштабная операция в Идлибе (ВИДЕО).
Турция направила военный конвой на север провинции Хама
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Капитуляции Растанского котла
Вчера поздно вечером было достигнуто первичное соглашение о капитуляции Растанского котла.
1. По условиям соглашения боевики должны в течении нескольких дней покинуть Растанский котел и выехать в Идлиб и Джараблус под крыло Эрдогана. Говорят даже про ускоренный срок в двое суток, но думаю тут потребуется больше времени для вывоза людей.
2. Боевики также обязаны сдать сирийской армии все тяжелое и среднее вооружение, передать склады боеприпасов, карты минных полей.
3. Боевики должны передать удерживаемых заложников и пленных. На территории контролируемой боевиками по разным оценкам находится от 180 до 220 тыс. гражданских лиц.
4. Боевики не должны препятствовать тем, кто захочет остаться на подконтрольной Асаду территории с целью вернуться к мирной жизни или поступить на службу в гос.органы.
5. Российские военные будут контролировать осуществление договоренности.
6. Впрочем, некоторые группировки ССА и "Легион Шама" из действующих в Растанском котле пока продолжают отказываться и пытаются добиться лучших условий, пытаясь привлечь в посредники Эрдогана.
7. С учетом того, что Эрдоган полностью закрыл глаза на операции в Восточной Гуте, Ярмуке, Восточном Каламуне и Растане, а также принял на севере вывозимых боевиков, тут мы скорее всего наблюдаем выполнение Турцией своих обязательств связанных с разгромом курдского анклава в Африне, на что Россия и Иран закрыли глаза.
8. Если часть боевиков выедет по соглашению, оставшиеся врядли смогут эффективно оборонять длинный фронт Растана, который и так грозил рассыпаться под ударами сирийского наступления, поэтому тут мы скорее наблюдаем продолжающуюся торговлю со стороны радикалов, которым возможно еще потребуются проясняющие ситуацию авиаудары.
Таким образом, при реализаци достигнутого соглашения завершается освобождение провинции Хомс и полностью освобождаются южные районы провинции Хама, а также разблокируется ключевая трасса Хомс-Хама.
В течении пары дней должен прояснится формат закрытия Растанского котла. Если не считать анклава в Ярмуке, который сжимается под ударами сирийской армии и союзников, Растанский котел остается последним крупным анклавом внутри территории контролируемой Асадом. Эпоха анклавов в сирийской войне завершается.
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Штурм Ярмука: ВКС РФ и Армия Сирии обрушили на ИГИЛ тонны бомб и снарядов, пехота рвётся сквозь руины (ФОТО, ВИДЕО)
Военкор «Русской Весны» ведёт репортаж из боевых порядков Сирийской армии в окрестностях бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук под Дамаском, где продолжается штурм оплота ИГИЛ.
Плотность огня боевиков очень высокая, множество огневых точек скрываются в руинах, по ним наносят удары самолёты ВКС России и ВВС Сирии. Артиллерия также ведёт плотный огонь по врагу. В течение последних дней Сирийская арабская армия и палестинские ополченцы наносят мощные удары по району Хаджар Аль-Асвад, во вторник им удалось освободить несколько районов, находившихся под контролем ИГИЛ*.
«В Ярмуке был небольшой квартал под контролем “Джейш аль-Ислам”. Они до сегодня его контролировали. После обеда они оставили позиции, собрались в одном месте и ждут выезда в зону деэскалации “Идлиб”. Позиции “Армии ислама” в Ярмуке уже заняли сирийцы. Конкретно гвардия и “Лива-аль-Кудс”», — рассказывает с места событий военкор «Русской Весны».
Под руководством 105-й бригады Республиканской гвардии и 9-й дивизии Сирийская Арабская армия освободила все западные фермы Хаджар Аль-Асвада, вынудив террористов уйти в соседние кварталы, чтобы спастись от уничтожения и пленения.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Под охраной русских «Тигров»: Масштабная операция в Идлибе (ВИДЕО)
Напомним, в начале января 2018 сирийскими штурмовыми отрядами «Силы Тигра» при поддержке ВКС России был осуществлен прорыв обороны группировки террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) в столичной для исламистов провинции Идлиб.
10 января «Силы Тигра» заняли военный аэродром Абу-Духур и ближайшие населенные пункты, однако на следующий день были выбиты террористами «Хайят Тахрир Аш-Шам».
После недели подготовки 20 января Сирийская армия, штурмовые отряды «Силы Тигра» и «Хезболла» возобновили атаки и предприняли новый штурм, после которого авиабаза и населенные пункты были освобождены от боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам».
В начале апреля в бывшую цитадель исламистов Абу-Духур при поддержке центра примирения враждующих сторон Минобороны РФ и правительственных войск началось масштабное возвращение беженцев в свои дома, которые были разрушены боевиками.
Обеспечение безопасности осуществляют бойцы военной полиции.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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