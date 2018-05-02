Концлагерь для рабочих Аризоны
15:29. 2 мая 2018 Просмотров - 243 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Концлагерь для рабочих Аризоны
Июль 1917 года – бастующие рудокопы из Аризоны схвачены и вывезены в пустыню
В июле 1917 года, 1200 бастующих на медных рудниках в Бисби (штат Аризона) рабочих были силком загнаны в вагоны для скота и вывезены в пустыню на юго-западе штата Нью-Мексико. В результате 2 из них умерли. Это преступление – дело рук крупной фирмы по добыче полезных ископаемых Phelps Dodge и местных политиков, которые верно служили капиталистам из Phelps Dodge.Стачка в Бисби была организована радикальными синдикалистами- Индустриальными Рабочими Мира ((IWW), известными также как «уоббли», которые начали организовывать рудокопов Аризоны в начале 1917 года, и в июне начали стачку в городе, который тогда был крупнейшим в Аризоне.
Как пишет в свой книге «Пограничные американцы» Кэтрин Бентон-Коэн:
« Летом 1917 года IWW и их противники сошлись в ряде стычек по всему американскому Западу и Великим равнинам. Они были не одиноки – в этом году в США произошли более 4 500 забастовок, как минимум 20 из них в Аризоне, включая еще одну стачку IWW в Глоуб. Но в патриотической лихорадке Первой мировой войны, уоббли особенно настроили против себя многих американцев. Их основополагающий документ гласил: «Рабочий класс и класс нанимателей не имеют ничего общего», и уоббли были среди самых активных противников войны в США. «Закон против шпионажа», который запретил бОльшую часть антивоенной деятельности, был принят всего за несколько дней до начала стачки в Бисби. Этот закон был направлен прежде всего против IWW. К сентябрю 1917 года сотни уоббли, включая их вожака Билла Хейвуда, были арестованы…
Однако нигде репрессии против IWW достигли такого масштаба, как в Бисби».
Phelps Dodge и местные власти объявили, что действуют против IWW и забастовщиков во имя войны. Хозяева рудников называли стачечников «непатриотичными», и Нью Йорк Таймс, как принято в таких случаях, обвинила в стачке Германию. Кроме того, стачка произошла в годы Мексиканской революции, совсем недалеко от Аризоны, и Русской революции, которая вдохновляла многих вожаков IWW. 12 июля Phelps Dodge отрезали Бисби от мира, взяв под контроль телеграф и телефоны. Шериф округа Харри Вилер и более 2000 вооруженных заместителей согнали рудокопов, под дулами оружия, в 23 вагона для скота, в которых лежали кучи навоза, и вывезли их за 180 миль в Херманас (штат Нью-Мексико).
После этого их, без гроша в кармане, отвезли в пограничный городок Колумбус, где армия держала их три месяца в концлагере. Эта высылка стала известна только после того, как адвокат IWW, который встретил поезд в Херманас, выпустил обращение к СМИ.
Бентон-Коэн пишет:
«15 мая 1918 года федеральные прокуроры получили ордер на арест 21 человека – служащих фирмы, бизнесменов и других заместителей шерифа – по обвинению в заговоре и похищении людей. Но федеральный судья в Сан Франциско вынес решение, что ни один федеральный закон не был нарушен, и отказался принять дело к рассмотрению. Через 2 года Верховный суд США утвердил его решение. После этого центральные власти больше не пытались ничего сделать».
Летом 1917 года также произошла большая стачка рудокопов в на медных рудниках в Батте (штат Монтана), когда представителя IWW Фрэнка Литтла, который призывал рабочих «уничтожить систему наемного труда и установить социалистическое сообщество», линчевали наемники компании и погромщики. Это убийство осталось безнаказанным.
Можно сказать, что все это было давно и больше не имеет значения. Но совсем недавно о стачке в Бисби сняли документальный фильм, и выяснилось, что «более консервативные» жители Бисби до сих пор без малейшего стыда оправдывают действия капиталистов и их вооруженных наемников, в то время, как рабочие решительно приняли сторону радикальных рудокопов.
Пересказ английского оригинала https://www.wsws.org/en/articles/2018/04/20/sff2-a20.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com